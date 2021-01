Selon le SMN, le dernier jour de l’année arrivera par beau temps (Shutterstock)

L’une des principales préoccupations lors de la planification du dîner pour les célébrations du Nouvel An est la météo. Quelque chose d’aussi basique mais non moins important que l’emplacement de la table où les familles vont se rassembler pour manger en dépendra: dedans ou dehors? C’est la question que tout le monde se pose chaque 31 décembre pour tout planifier de la meilleure façon. Bien que la recommandation cette année soit de tout organiser dans les espaces extérieurs en raison de l’effet de la pandémie COVID-19, l’arrivée probable de quelques pluies ou une brusque baisse de température peuvent tout modifier.

Cependant, ce réveillon ne sera pas ce cas et la météo vous permettra de profiter d’une soirée sans aucun problème. Selon les prévisions de Service national de métérologie (SMN) pour la ville de Buenos Aires et le Grand Buenos Aires, le dernier jour de ce 2020 sera présenté avec très peu de nébulosité et du fait de la baisse de température d’hier, le thermomètre affichera des valeurs agréables tout au long de la journée.

Selon l’agence, le minimum touchera 14 degrés et le maximum grimpera à 28, avec des vents du sud-est qui rouleront à une vitesse comprise entre 13 et 22 kilomètres à l’heure. L’humidité serait de 60 pour cent et on estime que pour le temps du toast, le thermomètre sera d’environ 22 degrés et sans aucune précipitation.

En attendant, pour demain, vendredi 1er janvier, un ciel partiellement nuageux est attendu, des vents d’est tournant vers le sud-est et des marques thermiques qui oscillent entre 18 et 31 degrés. Le premier jour de 2021 sera le premier d’une série de jours où la chaleur va se faire sentir à nouveau. Est-ce que selon l’agence météorologique, les minimums et maximums au moins jusqu’au début de la semaine prochaine vont augmenter considérablement si on les compare avec les deux derniers jours de l’année.

Samedi le ciel devrait s’éclaircir et laisser place à un plein soleil, avec températures entre 19 et 31 degrés. Des vents du sud sont attendus à 5 kilomètres à l’heure. Ces bonnes conditions se manifesteront tout au long de la journée. Le dimanche, pour sa part, arrivera avec un minimum de 20º et un plafond thermique de 32 degrés, des valeurs plus proches de la saison estivale.

Lundi par exemple, la chaleur se fera davantage sentir et le minimum montera à 24 degrés tandis que la température maximale atteindra 32, bien qu’avec un ciel majoritairement nuageux, avec des vents du nord-est qui ne dépasseront pas 22 kilomètres. Mardi, les conditions seront similaires mais avec plus chaud: la température la plus élevée de la journée atteindra 33 degrés.

Dans les sites touristiques les plus importants du pays, les conditions seront également bonnes, bien que dans certains avec un temps frais et dans d’autres avec une chaleur plus intense. Dans Mar del Plata le SMN prévoit pour aujourd’hui un ciel un peu nuageux, avec tTempératures comprises entre 11 et 18 degrés. Au jour suivant sera plus clair, mais la température sera plus basse: minimum de 10 degrés et maximum de 25 degrés.

Dans Cordoue cette année, il se dira au revoir avec un soleil radieux, avec des températures qui 14 à 32 degrés. Il 1er janvier le maximum atteindra le 34 degrés et des nuages ​​apparaîtront dans le ciel l’après-midi.

