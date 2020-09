Une gestion saine du poids comporte de nombreux avantages. Parmi les bénéfices avérés: un risque réduit de diabète, moins de douleurs articulaires, moins de risques de certains cancers et un système cardiovasculaire globalement plus en forme. Certains régimes, en particulier le régime méditerranéen, semblent particulièrement bien adaptés pour offrir ces avantages, mais, comme pour tous les régimes, uniquement dans la mesure où les gens peuvent s’y tenir et éviter de trop manger. Maintenant, les recherches suggèrent qu’un autre régime à la mode peut offrir des avantages pour la santé encore plus étendus. C’est du moins l’affirmation de certains qui étudient une approche de l’alimentation – et non de l’alimentation – appelée jeûne intermittent.

Le jeûne intermittent (IF) a ses racines dans des décennies d’études montrant que si vous nourrissez des rongeurs seulement tous les deux jours, non seulement ils restent maigres, mais développent moins de maladies liées au vieillissement et vivent 30 à 40% plus longtemps. Dans un article de synthèse publié en 2019 dans le New England Journal of Medicine, le gérontologue Rafael de Cabo du National Institute on Aging et le neuroscientifique Mark Mattson de l’Université Johns Hopkins ont résumé une multitude de découvertes chez les animaux et un nombre plus limité chez l’homme. Chez les rongeurs et dans une certaine mesure chez les singes, l’IF est une véritable fontaine de jouvence, abaissant le poids corporel, la pression artérielle et le taux de cholestérol, améliorant le contrôle de la glycémie, réduisant l’inflammation systémique, maintenant la santé du cerveau et même augmentant l’endurance et la coordination. Chez l’homme, des études ont montré que diverses formes de FI peuvent être des moyens efficaces pour perdre du poids, contrôler la glycémie et abaisser la tension artérielle. Il y a des indices que les formes les plus strictes – celles avec des jeûnes plus longs ou plus stricts – offrent des avantages supplémentaires. «Mais pour être honnête, bon nombre des avantages que nous constatons chez les animaux ne se traduisent pas vraiment par les humains», déclare Krista Varady, professeure de nutrition à l’Université de l’Illinois à Chicago. «Ce n’est pas un régime magique.»

IF se décline en trois saveurs principales: le jeûne sur deux jours, lorsque les gens alternent entre les jours de fête (manger normalement ou un peu plus) et les jours de jeûne avec un maigre repas d’environ 500 calories; le plan 5: 2, qui signifie manger normalement cinq jours par semaine mais seulement un repas maigre les deux autres jours; et une alimentation limitée dans le temps, lorsque les repas quotidiens sont limités à une fenêtre de huit heures (ou, dans certaines versions, de six ou 10 heures).

Les scientifiques attribuent de nombreux effets positifs de l’IF à ce qu’on appelle la commutation métabolique: après 10 ou 12 heures de jeûne, le corps épuise son approvisionnement en glycogène (une forme stockée de glucose) et commence à brûler des cétones (un carburant fabriqué à partir de graisse par le foie. ). Ce commutateur affecte les facteurs de croissance, les signaux immunitaires et d’autres produits chimiques. «Mais les cétones ne sont pas toute l’histoire», dit Mattson. «Ces périodes de jeûne-manger-jeûner-manger activent des gènes et des voies de signalisation qui rendent les neurones plus résistants», dit-il, principalement basé sur la recherche animale. «Cela stimule un processus appelé autophagie: les cellules entrent dans un mode de résistance au stress et de recyclage où elles se débarrassent des protéines endommagées.» Mattson compare les cycles de jeûne et d’alimentation à l’exercice et au repos: «Vos muscles ne grossissent pas pendant l’exercice; ils grossissent pendant la reprise. »

Il existe de bonnes preuves que la FI aide les gens à perdre du poids. Par exemple, deux études, chacune portant sur environ 100 femmes en surpoids, ont comparé le régime 5: 2 à un régime qui réduisait les calories quotidiennes de 25 pour cent; tous deux ont constaté que les deux régimes entraînaient la même perte de poids sur trois à six mois. Cependant, les jeûnes intermittents se sont soldés par un meilleur contrôle de la glycémie et une plus grande réduction de la graisse corporelle. De plus, une étude réalisée en 2019 par l’équipe de Varady auprès de 43 personnes en surpoids a montré que le jeûne sur deux jours améliorait la réponse du corps à l’insuline de plus de deux fois plus qu’un régime typique de réduction des calories.

IF peut également avoir un avantage dans la réduction de la pression artérielle, dit Courtney Peterson, professeur adjoint de nutrition à l’Université de l’Alabama à Birmingham. Dans une petite mais rigoureuse étude avec des hommes prédiabétiques, le laboratoire de Peterson a montré que restreindre les repas à une fenêtre de six heures qui se terminait à 15 heures. conduit à une meilleure sensibilité à l’insuline et à une meilleure tension artérielle même sans perte de poids. En ce qui concerne les autres avantages, des dizaines d’essais sur l’homme sont en cours pour tester la FI comme moyen de ralentir la croissance du cancer et de réduire les symptômes de la sclérose en plaques, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Crohn et d’autres maladies.

Au final, les seuls régimes qui réussissent – quel que soit l’objectif – impliquent des changements permanents dans les habitudes alimentaires. L’IF peut bien fonctionner sur le long terme pour les skippers de repas et les personnes qui détestent compter les calories. Mais Varady a vu un taux d’abandon élevé dans une étude d’un an sur le jeûne sur deux jours et est sceptique quant aux fenêtres de restriction de temps qui se ferment trop tôt: «Personne ne veut sauter le dîner.»