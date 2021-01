Bill Gates, Jack Ma et Elon Musk: tous les trois suivent la règle des 5 heures

Les chefs d’entreprise les plus prospères du monde – de Bill Gates à Elon Musk et Jack Ma – ont une chose en commun: ils ils appliquent la «règle des 5 heures».

Le concept, inventé par l’entrepreneur Michael Simmons, c’est très simple: les gens qui réussissent toujours “Ils consacrent au moins une heure par jour (ou cinq heures par semaine) tout au long de leur carrière à des activités qui peuvent être classées comme pratiques d’apprentissage délibérées.”

Benjamin Franklin, Le scientifique américain, inventeur et père fondateur, célèbre pour sa productivité et son succès, était un pionnier dans l’application de cette règle, selon Simmons. «Tout au long de la vie adulte de Ben Franklin, il a constamment investi environ une heure par jour dans un apprentissage délibéré. J’appelle cette règle de Franklin de cinq heures: une heure par jour tous les jours de la semaine. “, a écrit.

«Le premier Américain», comme Franklin était surnommé pour sa campagne inlassable pour l’unité coloniale, il consacra les premières heures de la matinée à apprendre. Il a principalement lu et écrit, et a même créé un club pour «des artisans et marchands ambitieux avec le même état d’esprit qui espéraient s’améliorer tout en faisant la promotion de leur communauté». Il s’est également engagé à poser des questions réfléchies chaque matin et après-midi.

Les esprits les plus brillants du monde appliquent cette règle même dans la vie trépidante d’aujourd’hui.

Les entrepreneurs et les dirigeants aiment Bill Gates, Barack Obama, Warren Buffett, Oprah Winfrey, Elon Musk et Jack Ma passent leur temps libre à apprendre.

Dans la plupart des cas, l’activité dans laquelle ils se livrent est la lecture.

Obama a remercié les livres pour leur aide à «survivre à sa présidence». (Greg Nash via REUTERS)

Les millionnaires aiment Mark Cuban, propriétaire des Dallas Mavericks de la NBA, et Dan Gilbert, propriétaire des Cleveland Cavaliers, a révélé qu’ils lisaient entre une et trois heures par jour. Elon Musk, fondateur de la société spatiale Spacex, vous avez appris tout ce que vous savez sur les fusées en lisant. Jack Ma, fondateur d’Alibaba, a assuré que «par rapport aux autres, les lecteurs sont plus susceptibles de connaître d’autres stratégies et tactiques d’autres industries. ” Bill Gates a déclaré: “La lecture est l’une des principales façons dont j’apprends, et cela depuis que je suis enfant.” Et Obama, pour sa part, a remercié les livres pour leur aide “Survivez à votre présidence.”

D’autres appliquent la règle des cinq heures activités autres que la lecture, bien que toujours dans le but de améliorez votre apprentissage.

Le fondateur et PDG de Twitter Jack Dorsey et le PDG de LinkedIn Jeff Weiner sont connus pour prendre du temps pendant la journée pour réfléchir et méditer, quelque chose qui les aide prendre de meilleures décisions dans votre entreprise.

Jack Dorsey, PDG et fondateur de Twitter (Bloomberg)

En plus de lire et de réfléchir, ces 5 heures peuvent également être utilisées pour expérimenter. En fait, Jack Ma a souligné l’importance de cette activité car elle permet de mettre les connaissances acquises dans la vie réelle et dans les affaires. L’avantage est que les expériences montrent ce qui fonctionne, ce qui vous permet d’apprendre des erreurs. De plus, l’expérimentation ne prend pas autant de temps

Ce n’est pas seulement anecdotique. De nombreuses études soutiennent l’efficacité des habitudes adoptées par ces millionnaires et dirigeants. Thomas Corley, auteur du livre “Rich habitudes: les habitudes de réussite quotidienne des riches”, analysé pendant cinq ans les routines de plus de 200 millionnaires dans le monde et a constaté, par exemple, qu’ils ne regardaient pas la télévision. Au lieu de cela, un 86% ont déclaré avoir passé du temps à lire et pas seulement pour s’amuser. En outre, 63% ont indiqué avoir écouté des livres audio pendant leur trajet du matin au bureau. Des résultats qui ne laissent aucun doute: l’apprentissage continu est la clé du succès.

