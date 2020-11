01/05/2017 Quelle est la relation de Jaime Ostos avec ses enfants? Mari Ángeles Grajal nous le clarifie. MADRID, 4 (CHANCE) Gabriela Ostos, la fille de Jaime Ostos, a révélé le week-end dernier dans “Viva la vida” que son père entretient des contacts et de bonnes relations non seulement avec tous ses enfants, mais aussi avec son ex-femme, Consuelo Alcalá avec qui à son époque il a joué dans des affrontements publics amers. Une réconciliation surprenante que, désormais, Mari Ángeles Grajal – épouse du torero vétéran – non seulement ne confirme pas, mais avoue aussi qu’elle n’a aucune idée à ce sujet, et s’étonne quand on le commente. EUROPE SOCIÉTÉ ESPAGNE

Gabriela Ostos, la fille de Jaime Ostos, a révélé le week-end dernier dans “Viva la vida” que son père entretient des contacts et de bonnes relations non seulement avec tous ses enfants, mais aussi avec son ex-femme, Consuelo Alcalá, avec qui il a joué une fois affrontements publics amers. Une réconciliation surprenante que, désormais, Mari Ángeles Grajal – épouse du torero vétéran – non seulement ne confirme pas, mais avoue aussi qu’elle n’a aucune idée à ce sujet, et s’étonne quand on le commente.

– CHANCE: Comment va Jaime?

– MARI ÁNGELES GRAJAL: Très bien, je m’améliore beaucoup grâce à Dieu.

– CH: Nous étions très excités car nous avons vu Gabriela apparaître dans un programme en disant que tout le monde s’entendait très bien et que tout était bien organisé.

– MARI ÁNGELES: C’est vrai, mais pas depuis maintenant mais depuis longtemps.

– CH: Elle sait que son père pense à elle tous les jours.

– MARI ÁNGELES: Bien sûr, comment font tous les parents avec leurs enfants.

– CH: Aussi avec Consuelo, qui à l’époque il y avait tant de bruit, vous êtes bien avec elle.

– MARI ÁNGELES: Je ne sais pas ça. Je pensais qu’ils ne s’entendaient pas, mais on s’en fiche. Ah! Eh bien, si la fille le disait …

– CH: Je suppose que vous savez mieux.

– MARI ÁNGELES: Eh bien, je pense qu’ils ne se sont pas vus depuis de nombreuses années, mais bien bien.

– CH: Jacobo est-il lié au reste des frères?

– MARI ÁNGELES: Oui, mec, avec tout le monde.

– CH: Et s’est-il remis de sa santé? Comment cette bosse s’est-elle produite?

– MARI ÁNGELES: Oui, très rétabli.

– CH: Comment vivez-vous toute la question du coronavirus?

– MARI ÁNGELES: Eh bien, que veux-tu que je dise? Pas aussi mauvais qu’en avril, mai, février et mars, mais soit nous nous confinons complètement pendant un petit moment, soit cela va empirer.

– CH: De plus, en tant qu’agent de santé, vous le vivez de très près.

– MARI ÁNGELES: Spécialiste de la santé et des poumons, c’est ce que Covid affecte le plus.