Novembre 2020 restera dans l’histoire comme un mois où la lutte contre la corruption par le gouvernement mexicain est devenue très pertinente. Il n’a même pas atteint sa première quinzaine et le bureau du procureur général (FGR) Il a déjà accusé l’ancien secrétaire fédéral Luis Videgaray et l’ancien président Enrique Peña Nieto de trahison.

À lui seul, le ministère de la Fonction publique (SFP) a déjà disqualifié María Cristina García Cepeda, ancienne secrétaire à la culture de Peña Nieto et Guillermo García Alcocer, ancien directeur de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui a manifesté en tant que directeur de cet organisme décentralisé en 2016.

Cependant, les plus pertinents sont les cas armés par l’agence qui dirige Alejandro Gertz Manero, car dans l’histoire moderne de la république aucun ancien fonctionnaire n’a jamais été accusé de trahison et, par conséquent, la procédure pénale, ainsi que le cadre juridique et les arguments de la partie accusatrice ont attiré l’attention des utilisateurs réseaux sociaux.

Selon Article 123 du chapitre I du titre premier du Code pénal fédéral, qui traite de la question des crimes contre la sécurité de la nation et de la trahison, précise que «Une peine de prison de cinq à quarante ans et une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 pesos seront imposées. au Mexicain qui commet une trahison de l’une des manières suivantes:

Je fais agit contre l’indépendance, la souveraineté ou l’intégrité de la nation mexicaine dans le but de le soumettre à une personne, un groupe ou un gouvernement étranger;

II.- Participer à des actes d’hostilité contre la Nation, par des actions guerrières sur ordre d’un Etat étranger ou coopérer avec elle d’une manière qui pourrait nuire au Mexique ».

Enrique Peña Nieto est devenu président le 1er décembre 2012 grâce à des élections au cours desquelles le candidat de l’époque au Parti de la révolution institutionnelle (PRD), Andrés Manuel López Obrador, a souligné de nombreux incohérences et achats de votes présumés. En matière d’administration publique, l’administration peñanietista était caractérisée par quelque chose qui s’appelait “Le pacte pour le Mexique”, où la réforme énergétique et la réforme de l’éducation ont été approuvées, qui ont également été rejetées par l’actuel chef de l’exécutif fédéral.

Des années plus tard, avec l’entrée de l’administration du politicien Tabasco, la FGR a décidé de poursuivre l’ancien président du Mexique pour sa prétendue relation dans l’affaire. Odebrecht, où Emilio Lozoya, ancien directeur de Petróleos Mexicanos (Pemex)Il a souligné qu’il avait commis des crimes électoraux pour accéder à la présidence, de sorte que lorsqu’il était au pouvoir, Peña Nieto promouvrait la réforme énergétique et favoriserait l’entreprise brésilienne.

Selon le texte du parquet, l’ancien président “Elle avait son propre appareil de pouvoir criminel, avec l’aide duquel elle a mis en œuvre une stratégie de cooptation de la volonté des législateurs chargés d’approuver ses réformes structurelles en matière d’énergie”, approuvé en décembre 2013. Le crime de corruption aurait été commis lorsque, sur ordre présumé de Peña Nieto, Videgaray a distribué 121,5 millions de pesos «par le biais de référentiels», parmi les législateurs du Congrès.

Les récipiendaires auraient été un législateur du PRI, David Penchyna, et trois du Parti d’action nationale (PAN), Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle et Ricardo Anaya. Ce dernier était le candidat bleu et blanc à la présidence du pays en 2018.

De son propre chef, AMLO a exprimé sa confiance dans le procureur autonome du Mexique et a déclaré que justice allait arriver, “En retard mais arrive”.

“Nous devons agir de manière responsable et avoir confiance dans le travail que fait le Bureau du Procureur. Ici, je profite de l’occasion pour dire que je fais confiance au Procureur. J’aimerais bien, mais je comprends qu’il n’est parfois pas possible d’avancer plus vite. Maintenant, il y a une justice rapide et expéditive car ils prennent du temps, mais j’ai confiance en le Procureur », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

