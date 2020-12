Avec plusieurs vaccins à l’horizon, la fin de la pandémie semble être en vue. (REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Pendant 2020 la plupart des habitants de la planète ont perdu le sens de Ordinaire, leurs routines et leur horizon futur sous les différentes formes que le confinement par pandémie de COVID-19[feminine, et des millions ont perdu leur emplois, votre santé, vos proches et même votre propres vies. Dans des circonstances normales, un seul de ces éléments suffirait à déclencher un Crise existentielle, mais l’année du coronavirus a présenté toutes sortes de circonstances, sauf les normales.

“Certains Les survivants du COVID-19 continuent de souffrir de symptômes brutaux mois après avoir contracté la maladie. Nous avons été piégés à la maison, beaucoup d’entre nous aux prises avec solitude. Les les mariages et les familles ont été poussés à leurs limites, et au-delà », a détaillé Wired. “Et maintenant, avec nombreuses vaccinations à l’horizon, et avec la fin de la pandémie en vueNous sommes confrontés à une énigme existentielle: qui serons-nous quand tout sera fini?

Chercheur en psychologie clinique Adrienne Heinz, de l’Université de Stanford, a décrit le moment comme «intéressant pour connecter avec nos priorités». Après un temps épuisant et frénétique, la pause permet de s’interroger ce qui est vraiment important dans la vie de chacun, quelle motivation fait sortir quelqu’un du lit le matin.

Margaret Keenan, 90 ans, première patiente en Grande-Bretagne à recevoir le vaccin COVID-19. (Jacob King / Piscine via REUTERS)

«Les gens qui peuvent souffrir récupération plus difficile sont ceux qui vivent un traumatisme associé à la pandémie. Tel que défini par les psychologues, le traumatisme est une préoccupation pour la vie, les dommages physiques ou le bien-être, le sien ou celui d’un proche. Cela peut inclure des personnes qui perdu un être cher ou un qui a survécu à un cas particulièrement grave de COVID-19“Le message a expliqué.

Il a cité Amy Canevello, psychologue sociale à l’Université de Caroline du Nord à Charlotte: «Une réponse très typique est de se sentir comme si le la vision du monde que l’on avait aurait été totalement brisée. Le verre est brisé à travers lequel je n’avais pas l’habitude d’observer le monde et de le comprendre ».

Un symptôme courant de ceci est retour incontrôlable à l’événement traumatique: comme les flashbacks ou cauchemars qui ont, comme symptôme typique, anciens combattants atteints du syndrome de stress post-traumatique. «Même penser constamment à un événement peut causer un stress constant», a ajouté Canevello, qui croit que le même symptôme peut ouvrir une porte quand il évolue vers une façon de penser plus intentionnelle.

Après des mois d’adaptation à des circonstances extraordinaires, il est possible de profiter de la pause pour se demander ce qui est vraiment important dans la vie de chacun. (REUTERS / Eva Plevier)

“Le patient peut rassemblez les morceaux de votre vision du monde, pour ne pas oublier l’incident mais pour l’incorporer dans une nouvelle vision du monde », il a défini ce qu’il appelle “Croissance post-traumatique”.

le deuxième groupe Le degré de complexité de leur récupération est celui de la travailleurs essentiels, que contrairement aux riches qui pouvaient passer la pandémie sur un terrain ou à ceux qui pouvaient continuer leurs tâches à distance, ils devaient personnellement aux endroits où ils risquaient le plus d’attraper le coronavirus.

Parmi eux, aux États-Unis, le 43% sont afro-américains et latinos, selon Partnership for Southern Equity. Et une étude de la Grossman School of Medicine de l’Université de New York a révélé que dans les comtés les plus pauvres de ce pays, où la population est essentiellement afro-américaine et latino-américaine, il y avait huit fois plus d’infections au COVID-19 que dans les comtés à population sensiblement blanc, et neuf fois plus de morts.

Après les personnes touchées par le décès d’un être cher ou un cas de COVID-19, les groupes qui auront le plus de mal à se rétablir sont les travailleurs essentiels et les personnes âgées. (. / Ángeles Visómine)

Troisièmement, la note Wired a analysé le facteur de âge. “Le personnes majeures sont plus sensibles aux cas graves de COVID-19, mais ils sont également plus sensible à l’isolement. Et l’isolement a son ses propres risques, tant pour la santé physique que mentale».

Pour beaucoup d’entre eux, qui vivent avec un faible revenu de retraite, «la souffrance d’avoir été enfermé et avoir peu d’argent était exacerbé en raison de la pandémie », a déclaré Elena Portacolone, sociologue à l’Université de Californie à San Francisco. le le coût de la vie a augmenté sur les choses les plus élémentaires, y compris la nourritureSans oublier le papier toilette, le gel alcoolisé et les masques.

La liste était suivie de femmes, qui ont également été particulièrement touchés par le coronavirus. “Chargé de travail supplémentaire non rémunéré à domicile en raison de fermetures d’écoles, en septembre 865 000 femmes ont quitté le marché du travail [en los Estados Unidos], quatre fois plus que le nombre d’hommes», A dénoncé le texte. Pour Heinz, la nécessité de fournir plus de soutien aux familles et aux femmes célibataires avec enfants est évidente: «Et cela signifie crèches et prioriser l’ouverture d’écoles avant d’autres types d’institutions et d’entreprises, et de soutenir les femmes pour que leur carrière n’ait pas à passer au second plan ».

Les mariages et les familles ont été poussés à leurs limites, et au-delà, avec l’enseignement à domicile des enfants et beaucoup de travail non rémunéré ajouté à la routine des femmes. (REUTERS / Agustin Marcarian)

Parmi les points positifs qui ajoutent au mélange des personnalité post-coronavirus est «le grand virage vers télémédecine et santé mentale en ligne»A ajouté Heinz. Par exemple, une sorte de Zoom pour la thérapie de groupe, Pace, qui a atténué la solitude de nombreuses personnes. Et de nombreux survivants à l’année néfaste peut-être ils ont étudié quelque chose, appris à cuisiner, développé un nouveau passe-temps, ils ont lancé un projet artistique.

“Il y avait tant de pessimisme, tant de traumatismes et tant d’adversité»Dit Heinz. «Je pense que parfois, au milieu de tout ça, quand on est jusqu’au cou, on oublie qu’on est capable de beaucoup grandir après avoir traversé des choses difficiles. Parfois, nous refaisons surface comme de meilleures versions de nous-mêmes, à la fois en tant qu’individus et en tant que communautés. “

