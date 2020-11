Les États-Unis (USA) ont imposé, avant même les sanctions contre Venezuela, quelques idées-force dans l’histoire. Le premier déclare que ces sanctions ne concernaient que Nicolás Maduro et son environnement. Le second qu’ils étaient destinés à la reprise de la démocratie au Venezuela, afin qu’ils n’affectent pas les citoyens.

J’inclus le fait de croire que le Venezuela est une dictature, et même de le considérer pire que les régimes d’Israël, Arabie Saoudite, Libye, plusieurs questions pourraient être soulevées comme celle de savoir si les États-Unis ont le droit d’imposer des mesures qui entravent l’exercice de la souveraineté du peuple du Venezuela, si ce ne sont pas les Vénézuéliens qui résolvent les problèmes de ses pays, si les citoyens vénézuéliens ont besoin de la tutelle du gouvernement américain pour être guidés vers la réalisation de leurs aspirations politiques et sociales, si les États-Unis font passer leurs intérêts commerciaux en tant que demandes de la majorité sociale du pays des Caraïbes.

Pourquoi cet intérêt à atteindre le la démocratie Au Venezuela, les États-Unis ne l’ont pas avec d’autres dictatures qui donnent le droit d’exploiter ses hydrocarbures et ses ressources naturelles à des entreprises nord-américaines dans des conditions économiques très favorables.

Au-delà de contestation Du fait de savoir si les sanctions appliquées jusqu’à présent affectent la majorité sociale du Venezuela, ou si leurs difficultés sont dues à la mauvaise gestion du président Nicolás Maduro, il y a une nouvelle variable qui explique le scénario.

Les sanctions s’appliquent désormais aux hauts responsables politiques de l’opposition. En tant que président de l’actuelle Assemblée nationale du Venezuela Luis Parra ou le chef du parti d’opposition Action démocratique José Luis Gutiérrez. C’est un élément perturbateur pour les Etats-Unis, puisqu’ils ont agi contre l’un de ses deux principaux arguments, les sanctions vont au-delà de Nicolás Maduro et de son environnement.

Des sanctions sont également prévues pour le nouveau président du Conseil national électoral (CNE), choisi dans le cadre des dialogues entre le gouvernement et l’opposition. Avec cela, le gouvernement de Donald Trump rompt le deuxième argument par lequel il justifiait la nécessité de punir Le Venezuela avec des sanctions, ne cherche pas la restauration de la démocratie.

Etats-Unis cassé la limite auto-imposée par son propre gouvernement qui impliquait de ne pas sanctionner au-delà du cercle de Maduro. Il l’a fait avec des leaders de l’opposition qui, après avoir dialogué avec le gouvernement, sont arrivés à la conclusion que sortir de la crise signifiait parier sur la démocratie, en organisant des élections pour renouveler le pouvoir législatif.

Sanctionner pour empêcher la tenue d’élections convenues et organisées par les représentants élus aux urnes tant du gouvernement que de l’opposition, est une ingérence politique. Sans une analyse plus approfondie, il est déterminé que les États-Unis ne veulent pas que des élections aient lieu au Venezuela et ne sont donc pas intéressés par la démocratie. Les élections se déroulent dans un processus de compréhension, de réconciliation entre le gouvernement et l’opposition, un accord historique.

La sanction du nouveau président de la CNE élu de manière consensuel Entre le gouvernement de Nicolás Maduro et l’opposition, il est abondant que les États-Unis ne veulent pas d’élections.

Sans se plonger dans un examen plus approfondi du contexte, on peut affirmer que les arguments américains concernant les sanctions contre le Venezuela sont faux. Par conséquent, leurs arguments qui indiquent que l’aggravation de la termes La vie des Vénézuéliens répond à une mauvaise performance de Nicolás Maduro.

Ses sanctions empêchent le gouvernement d’acheter des médicaments (Euroclear), des navires contenant de la nourriture et des médicaments sont détenus en Colombie, les entreprises n’osent pas échanger des matériaux pour réparer le système électrique, les véhicules, l’huile de traitement. Il y a impossibilité opérer sur le marché international grâce à l’action des agences de notation.

Tout cela entraîne des conséquences dans la réalité quotidienne de la population. Certains sont des coupes de électricité pendant des heures, perte de pouvoir d’achat, ne pas pouvoir utiliser la voiture, ne pas avoir d’insuline, ne pas trouver d’aliments spécifiques …

Les sanctions sont la raison pour laquelle régression sociale que le Venezuela vit, car ils sont en fait un siège. Une façon d’épuiser le gouvernement de Nicolás Maduro – démocratiquement élu en 2018 devant deux candidats de l’opposition (Henri Falcón et Javier Bertucci) – qui garde les ressources naturelles et les hydrocarbures entre les mains du public et de la communauté, raison fondamentale de la situation.

Par conséquent, les États-Unis utilisent des sanctions pour essayer éviter, premièrement, que la majorité de l’opposition participe aux élections, et si elle n’en est pas capable, elle espère maintenir son refus – et celui de ses alliés. reconnaître les résultats des urnes, car continuer à ne pas soutenir les institutions du Venezuela est ce qui soutient l’application des sanctions.

