Mario Delgado a annoncé des alliances entre les parties (Photo: . / Edgard Garrido)

Mario Delgado, président national du Mouvement national de régénération (Morena), a annoncé que la direction du parti qui a placé Andrés Manuel López Obrador à la présidence a déjà entamé une série de conversations avec les dirigeants de la Le Parti travailliste (PT) et le Parti écologiste vert du Mexique (PVEM) vont former des alliances lors de la course électorale de 2021.

Le chef national de Morena «a annoncé que le Comité exécutif national avait accepté d’entamer des négociations avec les partis travaillistes, Verde Ecologista de México et les partis locaux liés au projet de quatrième transformation et aux principes de Morena, avec l’intention d’établir des alliances possibles pour le processus électoral local dans les États de Guerrero, San Luis Potosí et Nuevo León, qui devra être ratifiée par le Conseil national de Morena», Il s’est propagé à travers une déclaration officielle.

L’alliance avec le PT ne serait pas nouvelle, puisque lors des élections établies en 2018, cette force du parti a accompagné le vainqueur dans la campagne fédérale; d’un autre côté, les Verts ont fait du lobbying auprès de différents partis politiques qui, en se prosternant comme d’éventuels dirigeants, ont attiré l’attention du parti écologiste national. En effet, en 2000, le PVEM accompagné la candidature de Vicente Fox, président du Mexique de 2000 à 2006 soutenu par le National Action Party (PAN)De même, en 2012, il a accompagné Enrique Peña Nieto, candidat du Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) pour président.

Alfonso Ramírez Cuéllar retourne à son siège et Mario Delgado prend la direction de Morena (Illustration: Steve Allen)

De même, lors de la première session ordinaire du parti avec Delgado comme président et Citlalli Hernández comme secrétaire général, il a été établi que l’enseignant Sergio Carlos Gutierrez Luna, qui a été secrétaire de la Commission des points constitutionnels de la Chambre des députés du Palais de San Lázaro, sera le nouveau représentant de Morena auprès de l’Institut national électoral (INE) et pour occuper son poste sera Horacio Duarte Olivares.

En plus de cela, ils ont annoncé que pour le mois de décembre le nouveau Conseil consultatif national de Morena sera créé, qui sera composé de membres éminents du parti tels que des membres du cabinet fédéral, des gouverneurs, des législateurs et des «intellectuels d’une honnêteté avérée et d’une réputation reconnue dans les domaines comme la science, la culture, l’économie, la vie publique, entre autres. Oui aura la tâche de préparer des analyses et des propositions pour la réalisation du plan d’action du parti».

Dans ce contexte et, selon une note d’El Universal, parmi ceux sélectionnés pour démarrer l’alliance à San Luis Potosí, le nom de José Ricardo Gallardo Cardona, du PVEM qui a un dossier à l’Unité de renseignement financier (UIF) pour des mouvements financiers inexplicables et une plainte au Parquet fédéral pour sa responsabilité présumée dans des actes de fraude.

Moises Mier serre la main de Mario Delgado (Photo: Twitter / @Mario_Delgado)

L’arrivée du nouveau leader moréniste au parti implique une restructuration afin de capitaliser le plus efficacement possible sur la Sympathie des électeurs pour les élections de mi-mandat qui se tiendront dans environ sept mois; Cependant, le différend interne de Morena a révélé différents domaines d’opportunité pour consolider les accords entre ses militants.

Donc, la sortie de Alfonso Ramirez Cuéllar le leadership a amené des changements dans les positions des personnes impliquées. Par exemple, l’anthropologue et historien de l’ENAH a regagné son siège à la Chambre des députés et l’économiste de l’ITAM a dû déléguer sa position de leader de Morena à la Chambre basse à Moisés Ignacio Mier Velazco, qui a commencé sa carrière au PRI (Parti Révolutionnaire Institutionnel), occupant des postes dans la structure du parti à Puebla. En 2006, il était candidat au poste de sénateur, mais n’a pas gagné aux élections. Le baccalauréat en administration des affaires a été le délégué de Morena à Durango en 2017, avant de remporter son siège aux élections de l’année suivante.

Entre 1997 et 2000, Mier était député fédéral à la législature LVII. En 2013, il était député local suppléant à l’Assemblée législative LVIII du Congrès de Puebla. En 2006, il était secrétaire du gouvernement du controversé gouverneur de Puebla Mario Marin (2005-2011), ce dernier accusé de torture contre le journaliste Lydia Cacho.

PLUS SUR CE SUJET

Succession de Morena à la Chambre des députés: les législateurs recherchent leur prochain chef tandis que Ramírez Cuéllar retourne à San Lázaro

L’autre diplomatie: Mario Delgado s’est rendu en Bolivie en tant qu’envoyé de López Obrador pour la prise de contrôle de Luis Arce

«Cimenter la transformation du Mexique»: López Obrador a rencontré Mario Delgado et l’a remercié pour son soutien à l’approbation des réformes