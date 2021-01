(Photo: Diego Medina)

La plupart des villes de la province de Buenos Aires -118 sur 135- sera affecté par Nouvelles mesures mis en œuvre pour arrêter la hausse des cas de coronavirus à Buenos Aires. Ce sont toutes les municipalités qui sont Phase 3 et 4. Avec les nouveaux critères, seules 17 administrations municipales ne devraient pas appliquer les restrictions récentes.

Le gouvernement de Buenos Aires a adapté cette nouvelle tentative pour arrêter la hausse des cas de coronavirus au système “Phases” qui avait ouvert l’année dernière, lorsque les premières ouvertures après la quarantaine ont commencé.

Selon ce critère, les communes qui doivent appliquer les nouvelles restrictions sont: Arrecifes, Balcarce, Bolívar, Lincoln, Lobería, Puán, Rauch, Salliqueló, Suipacha, 25 mai, 9 juillet, Adolfo Alsina, Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Baradero, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carmen de Areco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel de Marina, L. Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Suárez Daireaux, Dolores, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Juan Madariaga, General La Madrid, General Las Heras, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Junín, La Costa, La Matanza, La Plata, Lanús, Laprida, Las Flores, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Maipú, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Monte, Monte Hermoso, Moreno, Morón, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, Ramallo, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salto , San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Tandil, Tigre, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres de Febrero, Tres Lomas, Vicente López , Villa Gesell et Zárate.

Pendant ce temps, Adolfo Gonzales, Chaves, Carlos Tejedor, Castelli, Coronel Pringles, le général Belgrano, le général Guido, le général Lavalle, le général Paz, Guaminí, Leandro N.Alem, Lezama, Pila, Punta Indio, San Cayetano, Tapalqué, Tordillo et Villarino ils seront exonérés, à condition qu’ils restent en phase 5. S’ils ont été reclassés en phase 3 et 4, ils doivent limiter l’activité nocturne.

Les 118 communes mentionnées ci-dessus doivent suspendre entre 1 et 6 heures du matin toutes ses activités commerciales, artistiques, sportives, culturelles, sociales et récréatives, bien qu’ils pourront conserver ceux jugés “essentiels”, ainsi que les industriels et agricoles. Tandis que les réunions peuvent avoir un maximum de 10 personnes, tous les deux dans espaces fermés et ouverts.

Ces communes seront également tenues de restreindre l’utilisation du transport urbain de passagers aux personnes concernées par les activités et services définis comme essentiels. Et ils devraient «renforcer tous les contrôles pour diminuer le mouvement des personnes la nuit et éviter de mener des activités non autorisées ».

Au sein du gouvernement de Buenos Aires, on s’inquiétait du respect de la réglementation. En particulier, pour la tenue de fêtes clandestines. Par conséquent, la nouvelle disposition établit que des amendes pouvant aller jusqu’à 3364000 $, les deux à assistants, organisateurs et propriétaires où ils ont lieu. En outre, ils ont lancé un numéro de plainte créé exclusivement pour ce type de crime (la ligne (221) 429-3386) qui fonctionnera les vendredis, samedis et dimanches du 22 au 06.

Le gouvernement de Buenos Aires met à jour les classifications de chaque municipalité chaque semaine et les publie le mardi. Il précise également quels sont ceux qui ont changé de phase. Les critères de catégorisation sont basés sur le nombre de cas par habitant, au cours d’une période donnée. Les communes qui sont en phase 5 – c’est-à-dire dans une meilleure situation sanitaire – sont dues au fait qu’elles ont eu jusqu’à 10 nouveaux cas hebdomadaires pour 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines, ou jusqu’à 5 nouveaux cas hebdomadaires au total au cours des deux dernières semaines.

Ceux qui sont en phase 4 sont ceux qui ont enregistré entre 10 et 400 nouveaux cas hebdomadaires pour 100 000 habitants au moins une des deux dernières semaines. Et ceux qui sont en phase 3 sont ceux qui ont enregistré plus de 400 nouveaux cas hebdomadaires pour 100 000 habitants au moins une des deux dernières semaines, ou qui ont généré une alerte sanitaire. De plus, il existe un critère supplémentaire, de mesure bihebdomadaire, lié au suivi de l’occupation des lits de soins intensifs dans la commune.

La phase 1, la plus stricte en termes d’activités qu’elle autorise, a été appliquée au cours de la première partie de l’année, avec le premier foyer de COVID-19. La phase 2 a été inaugurée avec les premières ouvertures. Les deux n’étaient progressivement plus appliqués sur tout le territoire de Buenos Aires à la mi-2020 et pendant quatre mois, il n’y a pas eu de localité où ils sont en vigueur.

