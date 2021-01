. / EPA / ATEF SAFADI / Archives

Beyrouth, 31 décembre . .- Le conflit en Syrie a causé plus de 6800 morts cette année, un niveau record depuis le déclenchement de la révolte contre Bachar al-Assad en 2011 et un chiffre bien en dessous des 11200 morts en 2019, a rapporté jeudi l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

A l’approche d’une décennie de guerre, le pays arabe a enregistré en 2020 «le plus faible nombre annuel de pertes humaines», 6 817, dont 22% de civils, selon un communiqué de l’ONG, basée au Royaume-Uni. Unis et un large réseau de collaborateurs sur le terrain.

Parmi les 1520 civils décédés, 231 étaient des enfants et 235 ont péri dans les bombardements de l’aviation russe, principal allié du gouvernement d’Al Assad, et 115 autres ont perdu la vie dans des frappes aériennes de l’armée syrienne dans différentes parties du pays.

Selon les données de l’Observatoire, le plus durement touché a été celui des troupes fidèles à Al Assad, qui ont subi 1 503 victimes dans leurs rangs, tandis que leurs milices et groupes alliés ont perdu 833 combattants syriens au cours des douze derniers mois.

Quant à ses partisans non syriens, l’organisation a dénombré 227 morts de miliciens étrangers pro-iraniens et 22 de la formation chiite libanaise du Hezbollah, bien qu’elle n’ait pas fourni de détails sur les circonstances de leur mort.

Dans les rangs de l’alliance dirigée par les Forces kurdes de Syrie démocratique (FSD), qui contrôlent plusieurs zones du nord-est de la Syrie et qui ont combattu aux côtés de la coalition internationale anti-jihadiste contre le groupe terroriste État islamique (EI), 176 victimes ont été enregistrées, quatre parmi eux des étrangers.

Enfin, les factions islamiques et autres mouvements apparentés ont subi 918 pertes, tandis que les djihadistes ont perdu 963 combattants, auxquels s’ajoutent 537 combattants de l’EI, toujours présents dans le désert central et dans d’autres parties du pays près de deux ans après leur défaite militaire. .

Le conflit en Syrie a considérablement ralenti cette année, avec très peu de progrès sur le front principal qui reste ouvert dans la province nord-ouest d’Idlib, le dernier bastion de l’opposition dans le pays, et moins d’activité dans le nord-est après qu’Ankara et Moscou ont conclu un pacte. la création d’une zone de sécurité là-bas en 2019.