«Ces dinosaures vicieux et prédateurs qui avaient tendance à être assez petits – six à neuf, dix pieds de long du museau à la queue. Ils sont certainement dans les films de Jurassic Park, les choses qui terrorisent les gens. «

Anthony Fiorillo, paléontologue à la Southern Methodist University de Dallas, Texas. Depuis plus de deux décennies maintenant, Fiorillo déterre des fossiles de dinosaures à des centaines de kilomètres au nord du cercle polaire arctique en Alaska.

«L’une des questions fondamentales concernant les dinosaures en Alaska, dans l’Arctique antique, est-ce qu’ils y ont vécu toute l’année, ont-ils migré, comment sont-ils arrivés là-bas?»

Une découverte récente éclaire ces questions.

«Ce fossile qui fait l’objet de cette histoire est un bébé dinosaure. C’est un dinosaure prédateur et c’est un bébé, ce n’est pas seulement un juvénile et compte tenu de l’estimation de la taille de cette chose, ce n’était probablement pas loin de l’endroit où se trouvait le terrain de nidification, c’est donc la première preuve physique qu’au moins certains dinosaures se sont nichés dans L’arctic »

Certains des premiers restes de dinosaures arctiques jamais découverts ont été découverts dans les années 1960 à Svalbard, un archipel au nord de la Norvège continentale. Depuis lors, les chercheurs ont émis l’hypothèse que les dinosaures doivent avoir migré pour éviter des hivers très froids. Mais Fiorillo dit que cette nouvelle découverte réfute cette idée.

«Eh bien, vous connaissez le stéréotype classique des dinosaures, c’est qu’ils vivaient dans des environnements tropicaux et subtropicaux, parfois un peu marécageux. Si vous regardez les différentes œuvres d’art au fil des générations, c’est souvent ainsi que ces dinosaures ont été reconstruits.

En réalité, le climat au nord de la chaîne de Brooks de l’Alaska il y a 70 millions d’années était similaire à ce que nous pourrions voir aujourd’hui à Portland dans l’Oregon ou à Calgary, en Alberta.

«Certainement un endroit où les choses pouvaient parfois être fraîches mais certainement plus chaudes que l’Arctique aujourd’hui.»

La découverte de fossile est un morceau d’os de la mâchoire, avec une dent, d’un dromaeosaure. Fiorillo et ses collègues l’ont déterré le long des rives de la rivière Colville, pas trop loin de l’océan Arctique. L’os est la première preuve non dentaire de cette espèce dans le Grand Nord. Les chercheurs rapportent leur découverte dans la revue PLOS ONE. [Alfio Alessandro Chiarenza et al, The first juvenile dromaeosaurid (Dinosauria: Theropoda) from Arctic Alaska]

Bien sûr, des questions demeurent:

«Comment ont-ils fait ce qu’ils ont fait? Parce que même avec les températures plus chaudes, à la latitude où vivaient ces dinosaures, qui est d’au moins 70 degrés au nord, sinon même plus au nord, comment ont-ils enduré de longues périodes de lumière et d’obscurité?

Et c’est là que la recherche ira ensuite. Pour l’instant, selon Fiorillo, la nouvelle découverte prouve que ces reptiles géants étaient bien adaptés aux environnements hautement saisonniers du Crétacé supérieur que nous connaissons encore aujourd’hui dans l’Arctique.

—Emily Schwing

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)