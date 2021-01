Donald Trump. REUTERS / Jonathan Ernst / fichier photo

Donald Trump a publié un décret ordonnant la suspension des expulsions de Vénézuéliens dans le pays pendant 18 mois. Cette décision est prise par le président quelques heures après avoir quitté la Maison Blanche en tant que président des États-Unis.

«Le gouvernement autocratique de Nicolás Maduro a constamment violé les libertés souveraines que possède le peuple vénézuélien. Par la force et la fraude, le régime de Maduro est responsable de la pire crise humanitaire dans l’hémisphère occidental de mémoire récente. Une crise économique catastrophique et des pénuries de produits de base et de médicaments ont contraint quelque cinq millions de Vénézuéliens à fuir le pays, souvent dans des conditions dangereuses », indique le mémorandum du département d’État.

L’administration Trump a rappelé les sanctions qu’elle a imposées au régime chaviste et a reconnu Juan Guaidó comme président par intérim du pays. “La détérioration de la situation au Venezuela, qui présente une menace permanente pour la sécurité nationale et le bien-être du peuple américain, justifie le report de la déportation des citoyens vénézuéliens présents aux États-Unis.».

“Conformément à mon pouvoir constitutionnel de conduire les relations extérieures des États-Unis, j’ai déterminé qu’il est dans l’intérêt de la politique étrangère de différer l’expulsion de tout ressortissant vénézuélien ou de toute personne ayant résidé au Venezuela”, dit-il dans une autre partie de la lettre signée par Donald Trump.

Le président américain sortant a ordonné au secrétaire de la Sécurité intérieure de prendre les mesures appropriées pour suspendre toutes les expulsions prévues.

Donald Trump et Juan Guaidó. SMG / ZUMA PRESSE / CONTACTOPHOTO

La mesure exclut ceux qui ont volontairement décidé de retourner au Venezuela; à ceux qui n’ont pas résidé aux États-Unis de façon continue depuis le 20 janvier 2021; ceux qui ont des accusations criminelles; ceux qui ont été expulsés avant 2021; ceux en attente d’extradition; ceux dont la présence constitue une menace pour la sécurité nationale, telle que déterminée par les autorités américaines; et ceux dont la présence a un effet potentiellement négatif sur la politique internationale des États-Unis.

En outre, Trump a imposé, le dernier jour avant le changement de commandement, de nouvelles sanctions contre des individus et des entités qui, a-t-il déclaré, visent à commercialiser du brut vénézuélien tout en éludant les sanctions que Washington a imposées à la société pétrolière publique PDVSA en 2019.

L’administration américaine, qui a sanctionné ce réseau pour la première fois en juin 2020, a décidé mardi de mettre à jour ses sanctions et d’imposer des restrictions économiques à trois personnes, 14 entités et 6 navires, a indiqué le département du Trésor dans un communiqué.

Selon Washington, Ce réseau criminel était dirigé par le vice-président économique du Venezuela, Tareck El Aissami, et l’homme d’affaires colombien Alex Saab., chef présumé de Nicolás Maduro, emprisonné au Cap-Vert en attendant d’être extradé vers le pays nord-américain dans le cadre d’une affaire dans laquelle il est accusé de blanchiment d’argent.

Alex Saab, leader du dictateur Nicolás Maduro.

“Ceux qui facilitent les tentatives du régime illégitime de Maduro pour contourner les sanctions américaines contribuent à la corruption que consomme le Venezuela”, a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin dans un communiqué.

D’un autre côté, Trump a offert son discours d’adieu mardi, un jour avant que le démocrate Joe Biden, vainqueur des élections du 3 novembre, ne jure en tant que nouveau président du pays.

“Alors que je termine mon mandat en tant que 45e président des États-Unis, je me tiens devant vous vraiment fier de ce que nous avons accompli ensemble – nous avons fait ce que nous sommes venus faire, et bien plus encore.“, A déclaré Trump dans le message enregistré et publié sur le réseau social YouTube.

«Cette semaine, nous inaugurons une nouvelle administration et prions pour qu’elle réussisse à maintenir la sécurité et la prospérité du pays. Nous vous envoyons nos meilleurs vœux et nous voulons que vous ayez de la chance, un mot très important », a-t-il ajouté.

“Je suis particulièrement fier d’être le premier président depuis des décennies à ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres”Il a dit dans un autre passage.

PLUS SUR CE SUJET:

Les États-Unis ont sanctionné trois personnes, 14 entités et 6 navires pour avoir cherché à se soustraire à ses restrictions et à échanger du pétrole du régime de Maduro

40 photos emblématiques de l’ère Donald Trump en Amérique

Donald Trump termine sa présidence avec une approbation de 34%, le plus bas de son mandat