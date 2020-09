Un homme du Minnesota qui est entré dans le Dakota du Sud le mois dernier avec des milliers d’autres motards pour le rallye moto annuel de Sturgis a été rapporté mort mercredi du COVID-19.

L’homme, dans la soixantaine avec des conditions sous-jacentes, a été hospitalisé et dans l’unité de soins intensifs après son retour de Sturgis, a confirmé le ministère de la Santé du Minnesota dans un e-mail à NBC News. La mort, initialement rapportée par le Washington Post, est la première à être attribuée à l’événement de 10 jours qui a attiré plus de 400000 personnes et a aggravé la crise des coronavirus dans la région.

Quelque 260 cas dans 11 États avaient déjà été enregistrés avant le premier décès lié à la bash de Sturgis, un événement parfois bruyant qui s’est déroulé du 7 au 16 août au cours duquel les bars étaient bondés et où il n’y avait guère de tentative de distanciation sociale, et encore moins porter des masques.

Depuis lors, le nombre de cas de coronavirus a doublé dans le Dakota du Sud et il y a eu une augmentation du nombre de nouveaux cas signalés dans le Dakota du Nord, l’Iowa, le Minnesota et le Nebraska voisins également, selon les derniers chiffres de NBC News Digital.

«Chaque fois que vous organisez un rassemblement de masse de centaines de milliers de personnes, puis qu’elles retournent dans leur pays d’origine, vous augmentez la probabilité d’un événement« super-répandu »», Victor Huber, professeur de sciences biomédicales à l’Université de Dakota du Sud, a déclaré.

Mais ce ne sont pas seulement les motards qui semblent être à l’origine de la hausse des nouveaux cas, a déclaré le Dr Sadiya Khan, épidémiologiste à la Northwestern University Feinberg School of Medicine.

« Deux choses semblent clairement le conduire », a déclaré Khan. «Le rallye moto à Sturgis, ainsi que les étudiants qui retournent au collège et à l’université. La chronologie semble soutenir cela. «

Khan a convenu que le rassemblement semble avoir été un «événement à grande diffusion».

«Les participants auraient pu le ramener chez eux», a déclaré Khan. «Ou ils auraient pu l’apporter avec eux là-bas, et le transmettre aux gens qui l’ont ramené chez eux et l’ont dispersé à l’échelle nationale.

L’histoire continue

Il en va de même pour les étudiants qui vont et viennent du Dakota du Sud ces dernières semaines, a déclaré Khan.

Avant le rassemblement, le taux d’infection dans le Dakota du Sud «oscillait entre 8 et 10%», a déclaré Huber. « Ces dernières semaines, il a augmenté de plus de 15%. »

Huber a déclaré qu’il avait également constaté une augmentation des cas sur le campus de l’Université du Dakota du Sud à Vermillion, où les étudiants sont désormais tenus de porter des masques en entrant dans les bâtiments et la cafétéria ne sert plus que des plats à emporter.

Actuellement, l’école rapporte sur son tableau de bord COVID-19 229 étudiants avec des cas actifs et 637 qui sont actuellement en quarantaine.

«Nous commençons vraiment à voir une transmission communautaire généralisée dans le Dakota du Sud», a déclaré Huber. «Une grande partie de l’économie est le tourisme, donc nous avons eu des gens qui sont venus dans l’État en plus grand nombre. Nous avons également renvoyé les élèves à l’enseignement en personne, ce qui est susceptible de jouer un rôle. «

Plus tôt cette semaine, la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a reconnu que son État voyait plus de cas actifs que jamais auparavant.

«Je ne pense pas que tout cela soit une surprise car au cours des derniers mois, j’ai dit aux gens que nous aurions plus de cas, nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas arrêter le virus, maintenant nous pouvons le ralentir et pliez notre courbe, ce que nous avons fait, mais nous allions toujours nous concentrer sur ce taux d’hospitalisation », a déclaré Noem au Club Rotary du centre-ville de Sioux Falls.

Noem n’a pas mentionné le rallye de Sturgis, qui est une grosse source de revenus pour l’État et semble avoir attiré des foules encore plus importantes que l’année dernière. Le ministère du Revenu du Dakota du Sud a rapporté mardi qu’il avait, jusqu’à présent, collecté 1,3 million de dollars de taxes sur le rassemblement.

«La somme des revenus des fournisseurs temporaires dans les Black Hills représente une augmentation de 6% par rapport à 2019», a rapporté le département.

Noem, républicaine et alliée fidèle du président Donald Trump, n’a pas non plus mentionné la fête du 4 juillet au mont Rushmore (tenue le 3 juillet) qui a attiré des milliers de partisans du président et dont elle a dit, explicitement: «Nous ne serons pas distanciation sociale. »

«Nous avons dit à ceux qui craignent de pouvoir rester à la maison, mais ceux qui veulent venir nous rejoindre, nous leur donnerons des masques gratuits s’ils choisissent d’en porter un», a également déclaré Noem lors d’une interview sur Fox. Actualités «The Ingraham Angle».

Depuis le début de la pandémie, le Dakota du Sud a signalé un total de 13749 cas et 167 décès, le Dakota du Nord a enregistré 12 004 cas et 149 décès, le Nebraska a enregistré 34 574 cas et 399 décès, le Minnesota a signalé 76 404 cas et 1 872 décès, et l’Iowa a dénombré 65 480 cas et 1 123 décès, selon les derniers chiffres de NBC News.

Mais une grande partie de cette arithmétique s’est accumulée depuis le 16 août, dernier jour du rallye.

Le Dakota du Sud a enregistré 3475 nouveaux cas et 14 décès, selon les chiffres de NBC News. Et il y a eu 20 décès et 3 413 nouveaux cas dans le Dakota du Nord, 38 décès et 4 202 nouveaux cas au Nebraska, 120 décès et 11 206 nouveaux cas au Minnesota, 148 décès et 13033 nouveaux cas dans l’Iowa.

Bien que ce coin du Midwest soit désormais l’un des points chauds du COVID-19 du pays, ces États représentent toujours un petit pourcentage des près de 6,2 millions de cas et de près de 186 000 décès du pays – deux chiffres de premier plan dans le monde.

Tous, à l’exception du Minnesota, sont des États rouges que Trump a remporté en 2016 et vise à gagner à nouveau en novembre pour se faire réélire.

Trump a loué à plusieurs reprises la réponse de son administration à la crise du COVID-19 qui continue de générer environ 40000 nouveaux cas par jour et a ruiné l’économie. Les États-Unis représentent désormais près d’un quart des 25,8 millions de cas et environ un cinquième des plus de 858000 décès dans le monde, selon le tableau de bord COVID-19 de l’Université Johns Hopkins.

Alors que les États du nord-est tels que New York et New Jersey ont accumulé le plus de cas et de décès en février et mars, lorsque la stratégie de lutte contre le virus était encore en cours d’élaboration, des États comme la Floride, le Texas et l’Arizona ont commencé à rouvrir en mai à Les exhortations de Trump ont vu le plus de décès et de cas ces derniers mois.

La Californie, un État qui a pris des mesures agressives dès le début pour faire face à la crise et qui a ensuite connu un pic lors de sa réouverture, est en tête du pays avec 716 881 cas. Ces dernières semaines, cependant, le nombre de nouveaux cas et d’hospitalisations a diminué.

Dans d’autres développements:

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a averti les Américains lors de l’émission «TODAY» de faire très attention lors du prochain week-end de la fête du Travail. « Quand vous avez des vacances comme la fête du Travail – nous avons vu, après le 4 juillet, nous avons vu après le Memorial Day, une augmentation des cas », a déclaré Fauci. « Porter un masque. Gardez la distance sociale. Évitez les foules. Vous pouvez éviter ce genre de surtensions. Vous ne voulez pas être quelqu’un qui propage l’épidémie. Vous voulez faire partie de la solution, pas du problème. » Fauci a pris la critique de Trump et de ses partisans pour avoir fréquemment contredit les rapports souvent optimistes du président sur les progrès de la pandémie. Pas plus tard qu’en juillet, Trump avait prédit que le COVID-19 «disparaîtrait tout simplement».

Le ministère fédéral de la Santé et des Services sociaux annule certaines de ses commandes restantes après avoir signé près de 3 milliards de dollars de contrats d’urgence ce printemps alors que la crise du COVID-19 se propageait et que les ventilateurs étaient soudainement rares. Il dispose désormais de 120 000 appareils vitaux prêts à être déployés. «En mettant fin au reste des livraisons de ces contrats, HHS équilibre les besoins en stocks fédéraux avec la demande du marché commercial pour les ventilateurs», a déclaré Carol Danko, porte-parole de l’agence. «En conséquence, HHS permet aux contribuables américains d’économiser des millions de dollars en interrompant la livraison de ventilateurs supplémentaires qui ne sont plus nécessaires.» Les démocrates affirment que la Maison Blanche a «largement dépassé ses efforts dans sa quête pour remplir l’engagement du président Donald Trump de faire des États-Unis le« roi des ventilateurs »», a rapporté Associated Press.

Confrontée à une flambée de cas dans son État qui semble être en partie le résultat de jeunes gens se balançant dans les bars, la gouverneure de l’Iowa, Kim Reynolds, envisage de relever l’âge de la consommation d’alcool. Il est actuellement 21. «Nous avions des restrictions, ils ne les respectaient pas», a déclaré le gouverneur. «Nous avons mis l’application de la loi derrière cela, nous leur avons donné un avertissement, nous avons mis en place une amende, nous avons dit que si cela se reproduisait, vous ‘ vous allez perdre votre licence. » Reynolds, qui est républicaine, a déclaré qu’elle surveillera les chiffres au cours des deux prochaines semaines avant de faire quoi que ce soit.

Les collèges et universités nouvellement ouverts continuent d’être des points chauds pour les coronavirus, de nombreuses épidémies étant imputées aux étudiants qui ne respectent pas les directives de l’école et font la fête sans prendre les précautions nécessaires. Exemple concret: l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign a signalé plus de 400 infections depuis le début de l’école le 24 août et a retracé la plupart des cas jusqu’à de grandes crises le week-end dernier. L’Université de Géorgie a signalé 821 cas positifs après sa première semaine complète de cours. Quelque 760 étudiants de l’Université du Kentucky ont été testés positifs et actuellement les quelque 5 000 étudiants qui appartiennent à des fraternités ou des sororités sont retestés. L’Université de l’Arkansas a 222 cas actifs sur son tableau de bord COVID-19. L’Université de Miami à Oxford, dans l’Ohio, a signalé 200 cas depuis lundi. Certaines écoles ont évité des crises similaires en rendant le semestre d’automne totalement éloigné pour les étudiants de premier cycle.