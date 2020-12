PRESSE ZUMA / CONTACTOPHOTO

Le Bureau du Procureur général de la République (FGR) et le pouvoir judiciaire discutent de la possibilité que le mandat d’arrêt contre l’ancien président Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) pour l’échec de l’opération Fast and Furious et pour un jeu secret de 7 milliards de pesos dans la police fédérale, lorsque Genaro Garcia Luna – actuellement emprisonné pour trafic de drogue – était chef de la sécurité publique.

La FGR a présenté de manière informelle aux autorités judiciaires le dossier contenant le projet de demande de mandat d’arrêt contre l’ancien président du Parti d’action nationale (PAN). Le document indique l’utilisation alléguée d’un “jeu secret”De la police fédérale sous l’administration de Calderón.

Le poste portant le numéro 33701 du budget s’élevait à 7 000 millions de pesos, selon le journaliste Carlos Loret de Mola.

Le journaliste a souligné que des sources de haut niveau ont confirmé qu’avec ce lobbying, le parquet cherche à éviter les erreurs d’intégration ou d’approche dans le dossier d’enquête, ce qui pourrait amener le juge à refuser de délivrer le mandat d’arrêt contre Calderón. Le projet de document a été renvoyé au ministère public pour ajustements et clarifications.

López Obrador a également utilisé l’opération Fast and Furious pour insulter systématiquement Calderón Hinojosa, malgré le fait qu’il ait nié les accusations déclarant que cette opération était secrète., et que son gouvernement avait eu connaissance d’elle jusqu’à ce que les détails de l’opération soient rendus publics, ce qui a donné lieu à une demande du gouvernement des États-Unis d’arrêter le flux d’armes vers le Mexique.

Cependant, le président actuel n’en était pas satisfait. Il a chargé le FGR et le conseiller juridique de la présidence de poursuivre l’affaire et de procéder à l’accusation de Calderón, alors procureur général, Eduardo Medina Mora, et plusieurs responsables du défunt PGR de “homicide«Pour avoir laissé passer les armes.

Entre 2006 et 2011, l’échec de l’opération Fast and Furious, mise en œuvre par l’Office américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) introduit plus de 2000 armes au Mexique avec puce vendre à des criminels présumés et les laisser passer à la frontière afin de pouvoir les traquer et les suivre, dans l’espoir d’identifier les responsables du trafic d’armes qui seront ensuite remis aux trafiquants de drogue.

Le scandale a éclaté en raison de la découverte de deux fusils d’assaut achetés par une personne qui est maintenant en prison et qui ont été utilisés lors d’une fusillade près de l’Arizona où il est mort. Brian Terry, un agent de la patrouille frontalière américaine, Avec une balle de pistolet, ils avaient laissé des criminels mexicains acheter.

Cet épisode historique de la relation bilatérale de sécurité a révélé la vulnérabilité en termes de contrôle de la vente et de la distribution d’armes et les conséquences que cela peut entraîner pour la société civile mexicaine et américaine.

López Obrador veut relancer toute l’affaire: il voulait initialement savoir si Calderón avait violé la Constitution et si le gouvernement américain avait mené des opérations illégales au Mexique. Malgré cela, ce n’était pas assez pour traiter l’ancien président.

Pourtant maintenant, avec l’accusation de meurtre, a vu une réelle nouvelle possibilité de le soumettre à un juge.

Calderón Hinojosa voulait que son gouvernement se souvienne du “mandat de sécurité de six ans”. Il a parié sur la persécution du crime organisé, multiplié les dépenses de la police fédérale, envoyé l’armée dans la rue et lancé une stratégie pour rendre ses actions convaincantes: le célèbre Guerre contre Narco.

Il n’y a pas de chiffres officiels précis sur le nombre de morts que l’initiative controversée a laissés derrière.

Le gouvernement de Calderón a reconnu qu’entre 2006 et 2012 il y avait eu 47 500 morts, mais les organisations civiles ont rapporté qu’il y avait 70 000 morts et 40 000 disparus, On a même parlé de plus de 100 000 décès.

