Pour connaître la capacité de l’hôpital, vous pouvez consulter la carte interactive: hopitaux.covid19.cdmx.gob.mx ou appeler pour les cas urgents à Mexico au 555 658 1111 ou envoyer un SMS avec le mot covid19 au 51515, tandis que dans le L’État du Mexique peut appeler le 800900 3200 Photo: Ssa

Mexico a maintenu une forte augmentation des infections au COVID-19 cette semaine, ce qui a provoqué une saturation des hôpitaux. Le ministère de la Santé a détecté que dans la capitale, l’augmentation des infections de la semaine 46 à 47 était de 34%.

Bien que les cas aient oscillé les 1 200 par jour, le 24 novembre, ils sont passés à 2 858 nouveaux positifs en 24 heures; le 25 novembre 2618, le jeudi 26 il y avait 2209 cas alors que le vendredi il y en avait 4676.

Les autorités sanitaires ont proposé à la population de communiquer par téléphone pour localiser la disponibilité de l’hôpital à Mexico au 555658 1111 ou d’envoyer un SMS avec le mot covid19 au 51515, tandis que dans l’État du Mexique, ils peuvent appeler le 800900 3200. Jusqu’à ce samedi matin, la carte interactive de disponibilité des lits en USI pour les cas graves montrait que les hôpitaux déjà saturés étaient:

Municipalités avec hôpitaux COVID

Hgz 30 Iztacalco

20 novembre

Hgz 1er cerf

Hgz 32 Villa Coapa

Insurgés du Hgz 24

1er octobre

Hinfec Cm La Raza

Hôpital militaire central

Hgz 1 Carlos Mcgregor

Hôpital général Tacuba

Hôpital général de Tláhuac

Lic. Adolfo Lopez Mateos

Hgzmf 29 S. Juan Aragon

Dr Dario Fernandez Fierro

Hôpital général Milpa Alta

81 / o. Bataillon d’infanterie

22 / o. Bataillon d’infanterie

Hôpital général du Mexique

Hgz n ° 48 San Pedro Xalpa

Unité mobile temporaire Covid

Dr Fernando Quiroz Gutierrez

Hôpital général Ajusco Medio

Hôpital général Dr Rubén Leñero

Hôpital général Dr Manuel Gea González

Institut national des sciences médicales et de la nutrition Salvador Zubirán

Institut national des maladies respiratoires Ismael Cosío Villegas

Institut national de neurologie et de neurochirurgie Manuel Velasco Suárez

Alors que la liste des hôpitaux Covid-19 saturés dans l’État du Mexique était:

Hgz 71 Chalco

Hgr 220 Toluca

Hgr 251 Metepec

Hgzmf 76 Xalostoc

Hgz 194 El Molinito

Hgr 72 Gustavo Baz

Hgz 58 Las Margaritas

Bicentenaire de l’indépendance

Hôpital général de la zone n ° 252

Hôpital régional Atlacomulco Issemym

Centre médical Lic. Adolfo López Mateos

Centre médical Issemym Lic. Arturo Montiel Rojas Issemym

Ce vendredi 27 novembre, jour 181 de la Nouvelle Normale, Ricardo Cortés Alcalá, directeur général de la promotion de la santé, a rapporté qu’il y a déjà 104873 décès confirmés au Mexique par coronavirus (COVID-19) et qu’il y a 1090675 infections cumulées. Ainsi, au cours des dernières 24 heures, 12 081 nouvelles infections et 631 nouveaux décès confirmés ont été ajoutés.

En outre, la Basse-Californie a augmenté ses cas de 50,1% de la semaine 46 à 47, l’État du Mexique 12%, Sonora 32,1%, Guanajuato 10%, Querétaro 10%, Jalisco 7,4%.

Mexico et l’État du Mexique sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs estimés (avec date de début des 14 derniers jours par l’indice de positivité, par entité et semaine épidémiologique). Selon les données du ministère de la Santé, au niveau national, il y a eu une augmentation de 8,3% des cas estimés entre les semaines 46 et 47 de la pandémie.

En ce qui concerne les décès, Mexico, l’État du Mexique, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato et Sonora sont les 10 entités qui ont enregistré le plus grand nombre de cas et qui représentent ensemble le plus plus de la moitié (61,6%) de tous ceux du pays. À elle seule, Mexico accumule 16,6% de tous les décès à l’échelle nationale

