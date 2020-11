But de Messi annulé par VAR

C’était le jeu le plus controversé du match nul 1-1 entre Argentine Oui Paraguay, 12 minutes après le début de la seconde mi-temps: l’action collective qui s’est terminée par la combinaison entre Nico González et Gio Lo Celso pour permettre Lionel Messi, qui a terminé de manière experte au premier poteau pour vaincre le gardien Anthony Silva. Cependant, alors que l’équipe de l’Albiceleste célébrait, le VAR a appelé l’arbitre Raphael Claus. Et la célébration s’est éteinte lorsque le Brésilien a observé à l’écran l’absence d’Ángel Romero par González à l’aube de la pièce. Et il a décidé de l’annuler, parmi plusieurs controverses survenues dans le match.

Bien sûr, au milieu, plusieurs secondes se sont écoulées (et passent) jusqu’à ce que le ballon atteigne la zone de la fente aux puces. Voici l’affirmation argentine, avec l’entraîneur Lionel Scaloni comme drapeau, qui a crié au juge “vous n’avez pas honte”. «Ce n’est pas que nous volons le ballon et par ce jeu direct, nous faisons le but, le ballon va du côté droit vers la gauche puis de nouveau vers la droite jusqu’à ce qu’il y ait plusieurs passes et que le but arrive; Je pense qu’un football comme celui-ci n’aime vraiment personne », a déclaré le DT lors d’une conférence de presse.

Cependant, l’objectif était bien rejeté, il suffit de regarder ce que disent les règlements sur l’assistance à l’arbitrage vidéo. L’équipe VAR était basé sur le concept de l’APP: Atacking Possesion Phase (phase d’attaque avec possession du ballon).

Conformément à la réglementation Conmebol, c’est la “période de jeu pendant une attaque avant un incident qui peut être revu”. L’APP «établit le point de départ de la phase du jeu avant un but, une pénalité ou un incident.» Seul l’incident lui-même est revu, disons que jusque-là, il permet au VAR et à l’arbitre de revoir l’action.

Maintenant, jusqu’où pouvez-vous remonter? Qu’est-ce qui marque le point de départ du jeu qui se termine dans le but de Messi? Nous revenons au règlement. «Définir le moment où l’APP commence est subjectif et nécessite de décider quand l’équipe attaquante a clairement avancé avec le ballon vers la surface de réparation ou vers le but de l’adversaire. Le ballon qui est joué à l’envers et autour de la surface de réparation de l’adversaire ne signifie pas nécessairement la fin de l’application“, Ça lit. Par conséquent, le fait que l’Argentine se soit latéralisée avant de s’approfondir vers le pic de González sur l’aile gauche n’implique pas que l’APP ait été coupée.

Quand, alors, une application se termine-t-elle? Lorsque le mouvement vers l’avant de l’équipe prend fin, lorsque l’équipe en défense acquiert la «possession contrôlée» du ballon; c’est-à-dire, lorsqu’un défenseur d’équipe “efface le ballon” sans être soumis à aucune pression, le contrôle clairement ou le passe à un coéquipier. «Une touche délibérée« hors de contrôle du ballon »ou un arrêt n’est PAS une possession contrôlée.

Rien de tout cela ne s’est produit pour que la phase d’attaque, selon les règlements, puisse être considérée comme terminée. Par conséquent, quel que soit le temps écoulé entre la faute et le contact de Messi au filet, le but était bien refusé.

JE CONTINUE DE LIRE:

Qu’est-il arrivé à Messi lors de l’aperçu Argentine-Paraguay? Les gestes qui ont suscité l’inquiétude

Le bulletin de l’équipe nationale: de l’ennuyeux Messi à la figure surprenante dans une équipe irrégulière