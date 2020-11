15 minutes. Le vote de ce mardi aux États-Unis n’est qu’une étape dans le processus complexe d’élire le président du pays, où en dehors du vote populaire se trouve le Collège électoral, un organe composé de 538 délégués, qui a presque le dernier mot sur qui vient à la Maison Blanche tous les quatre ans.

Concernant le jour du vote, voici les concepts de base de ce mécanisme qui suscite des passions chez ses détracteurs et défenseurs:

Qu’est que c’est?

Le concept de collège électoral est envisagé à l’article II de la Constitution issue de la Convention constitutionnelle de 1787 et ratifiée en 1788.

C’est fondamentalement un organe composé de plusieurs délégués égal au nombre total de sénateurs et de représentants à la Chambre pour chaque État.

Ainsi, 100 délégués font partie de ce mécanisme, représentant le nombre total de sénateurs, deux pour chacun des 50 États du pays et 435 représentants, chiffre qui a été ajusté en 1929 en tenant compte de la croissance démographique.

Depuis 1961, date à laquelle ils ont ratifié le vingt-troisième amendement, trois représentants ont été incorporés pour le district de Columbia, où se trouve Washington DC.

États avec plus ou moins de représentants

La Californie, avec une population de près de 40 millions d’habitants, compte 55 délégués. Viennent ensuite New York et la Floride, avec 29 chacun, ainsi que la Pennsylvanie et l’Illinois, avec 20.

De l’autre côté se trouvent l’Alaska, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, le Delaware, le Montana, le Vermont, le Wyoming et le District de Columbia, avec trois délégués.

Pour qu’un candidat soit élu, doit avoir 270 des 538 voix du collège électoral.

La route de la Maison Blanche

Lorsque les Américains iront voter mardi ou s’ils l’ont fait par courrier ou à l’avance, leur vote n’ira pas réellement à leur candidat préféré, mais sera ajouté pour élire le commissaire de leur État.

Par conséquent, bien qu’un candidat puisse être favorisé par le vote populaire, tout dépendra du nombre de délégués qui seront assurés au Collège électoral.

Aujourd’hui et en tant que coutume qui prévaut depuis 1868, dans la plupart des États le candidat favorisé par le vote populaire “prend tout”, c’est-à-dire que tous les délégués lui sont assignés.

Le Nebraska et le Maine ont imposé un mécanisme selon lequel ils accordent deux voix au candidat le plus voté et les trois autres sont répartis entre celui qui a remporté chacun des trois districts dans lesquels les deux États sont divisés.

L’indécis, la différence

Les états indécis peut faire une différence lors de la détermination du gagnant dans un scénario où la marge entre les candidats est très étroite.

Bien que les mêmes États ne soient pas toujours considérés comme indécis ou oscillants à chaque vote, leur rôle est crucial: si un candidat parvient, même par la moindre différence, à surpasser son rival dans l’un de ces endroits, il pourra obtenir le nombre de délégués en jeu et aller de l’avant dans le nombre de délégués, mais pas dans le soutien populaire.

L’élection de 2016, au cours de laquelle l’actuel président et candidat républicain, Donald Trump, a prévalu en est un exemple.

Le chef républicain a remporté 304 voix au Collège électoral, bien que lors du vote populaire, il ait été battu par son opposante, la démocrate Hillary Clinton, par 2,9 millions de voix.

La clé? La victoire de Trump dans des États comme le Wisconsin, qui rapporte dix voix; Michigan, qui en a accordé 16, et Pennsylvanie, qui lui a permis d’ajouter 20 votes électoraux. Dans la pratique, ces États représentaient une différence de moins de 80 000 votes populaires qui décidaient du vainqueur.

Les électeurs ont la parole

Les représentants devant le collège électoral sont, en définitive, nommés par les mêmes partis politiques qui préparent leurs propres listes dans les mois précédant l’élection qui ne peuvent pas faire partie des fonctionnaires fédéraux ou des élus au suffrage populaire.

Le vote des électeurs a lieu le lundi suivant le deuxième mercredi de décembre dans leur propre État. Cette année, ce sera le 14 décembre.

Même si ils ne sont pas obligés de voter pour le candidat gagnant du vote populaire, il y a le soi-disant «Pacte interétatique national du vote populaire», auquel se sont joints 11 États et le district de Columbia pour soutenir la décision populaire.

Critiques et défenseurs

Le journal New York Times a publié un éditorial en décembre 2016 contre ce processus indirect.

“Il est temps de mettre fin au collège électoral”, a affirmé le journal new-yorkais.

<< Le Collège électoral, inscrit dans la Constitution, est plus qu'un vestige de l'époque fondatrice; c'est un symbole vivant du péché originel de l'Amérique. Lorsque l'esclavage était la loi du pays, un vote populaire direct aurait fait du mal aux États du sud, avec leurs grandes populations défavorisées. "

Conscient que l’abolition du Collège électoral devait passer par une réforme constitutionnelle complexe, le New York Times a alors proposé comme «solution élégante» que tous les États adoptent le pacte interétatique du vote populaire national.

De l’autre côté, le professeur Allen Guelzo prévient dans un article intitulé In Defence of the Electoral College que mettre fin à cet organe «signifierait également le démantèlement du fédéralisme».

De plus, il a défendu ce mécanisme “comme frein à des présidents trop puissants“qu’ils pouvaient utiliser une majorité populaire pour affirmer qu’ils étaient autorisés à parler au nom du peuple contre le Congrès”.

«Et à partir de là», soutient-il, «nous pouvons avoir bien plus à craindre que le Collège électoral».