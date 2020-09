La substance avec laquelle l’adversaire russe a été empoisonné Alexei Navalni, admis dans le coma en Allemagne, est une neurotoxine puissante qui fait partie du groupe d’agents Novichok. Cette famille de poisons était développé en Union soviétique et en Russie dans les années 1980 et 1990 et peut être administré sous forme de liquide, de poudre ou de spray. Les experts assurent que il est encore plus mortel que d’autres agents neurotoxiques tels que le gaz sarin.

Provoque des spasmes musculaires pouvant entraîner un arrêt cardiaque et l’accumulation de liquide potentiellement mortelle dans les poumons, ainsi que des dommages à d’autres organes et cellules nerveuses.

Difficile à détecter un agent neurotoxique

Les experts soulignent le difficulté à détecter l’ingestion de cette substance, considérée comme quatrième génération, car elle produit des effets qui se confondent avec d’autres maux en ne laissant aucune trace dans le sang. Le chancelier allemand, Angela Merkel, a souligné qu’après avoir effectué les vérifications, il n’y a aucun doute sur la présence de la substance dans le corps de l’opposant.

Le précédent de Sergei Skripal

La substance est la même avec laquelle l’ancien agent double russe a été empoisonné en 2018 Sergei Skripal Et votre fille Yulia dans un parc de la ville britannique de Salisbury. Les deux ont réussi à survivre à l’attaque, que les autorités britanniques attribuaient à des agents russes.

Arme interdite

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques en 2019 a mis à jour sa liste de substances interdites pour inclure le Novichok. Ses 193 États membres ont convenu par consensus d’inclure cette substance dans les listes de composés chimiques toxiques et de ses précurseurs, tels que le gaz sarin ou le chlore, soutenant ainsi une proposition conjointe des Pays-Bas, des États-Unis et du Canada.