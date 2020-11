(Photo: . / fichier)

Depuis le déclenchement de la pandémie COVID-19, des millions de personnes au Mexique ont dû s’adapter aux nouvelles technologies. Les étudiants et leurs familles, les enseignants, les employés de bureau et les chefs d’entreprise ne sont que quelques exemples. Et en ce temps d’adaptation, Les cybercriminels en ont profité pour améliorer et augmenter la fraude sur Internet.

Cela a été averti par le parquet fédéral à la consommation (Profeco), qui a expliqué que Pendant la crise sanitaire, ce type de crime a augmenté de 400% dans le monde.

<< Face à l'augmentation des activités éducatives, de santé, de travail ou de divertissement virtuel, les cybercriminels ont perfectionné et multiplié leurs méthodes d'attaque, dans la mesure où une augmentation allant jusqu’à 400% a été enregistrée pour les institutions gouvernementales et les citoyens du monde entier », a déclaré l’agence.

Parmi ces tactiques frauduleuses, l’hameçonnage est l’un des plus courants au Mexique. Grâce à cette méthode, l’escroc contacte sa victime et se fait passer pour une entreprise ou une entité publique, pour extraire des données, des mots de passe, des numéros de compte, des cartes bancaires ou des informations personnelles.

“Le vol d’identité, ou le phishing, est un type de fraude en ligne qui Cela se fait par SMS, appels et plus fréquemment, par email, dans le but de voler vos informations personnelles, votre argent ou de vous faire télécharger un virus », a déclaré Profeco.

Hameçonnage

Le cybercriminel peut prétendre travailler en tant que représentant bancaire ou en tant qu’investisseur et présenter une fausse offre conçue pour voler les données financières de la victime. Vous pouvez également prétendre être un employé d’une institution publique et demander des informations au nom de l’entité, ou demander un numéro de compte pour effectuer un prétendu paiement gouvernemental.

De plus, ces derniers temps, ces escrocs se sont réinventés et utilisent la situation actuelle pour exploiter la situation vulnérable de nombreuses familles. Donc, Ils se font passer pour des autorités sanitaires, telles que l’OMS, ou des organisations non gouvernementales.

Un cas clair a été celui récemment rapporté par le journal El Universal, qui a dénoncé comment un groupe d’escrocs a réussi à voler un homme de 91 ans de 355 000 pesos par fraude téléphonique. L’aîné avait vendu un terrain et déposé l’argent dans un compte à la Banque Scotia. Peu de temps après, les voleurs l’ont appelé et ont prétendu être des employés de banque. Ils avaient déjà son mot de passe et son nom d’utilisateur, et ils ont réussi à amener la victime à leur dire le jeton dynamique avec des mensonges. Ainsi, ils ont volé ses économies, et après avoir appris ce qui s’était passé, l’institution bancaire a expliqué que c’était la faute de l’homme pour avoir révélé ses informations personnelles, alors il a refusé de rendre l’argent.

Face à ce type d’expérience, Profeco a émis les recommandations suivantes pour alerter la population et éviter qu’elle ne tombe dans l’un de ces pièges:

– Ne partagez pas d’informations personnelles

– Vérifiez la source avant de cliquer et vérifiez bien les fichiers.

– Vérifiez que l’URL du site Web commence par “https”.

– Méfiez-vous des appels téléphoniques et des courriels non sollicités.

– Méfiez-vous des offres qui vous offrent des moyens rapides de gagner de l’argent.

– Gardez le logiciel de vos appareils à jour.

– Utilisez un antivirus fiable.

– Utilisez le système de vérification en deux étapes dans votre messagerie et vos réseaux sociaux.

– Supprimez les messages et ne les partagez pas.

Enfin, rappelez-vous que les sites Web légitimes ne demandent pas de mots de passe ou d’informations financières par le biais de messages.

Alerte d’écrémage

Le phishing n’est pas la seule escroquerie qui a proliféré en période de pandémie. Et maintenant que le moment du Good End arrive, et les dates de Noël, une autre des fraudes qui inquiète les autorités est le clonage des cartes.

Selon l’édition mensuelle du magazine «Proteja su Dinero», publié par la Commission nationale pour la protection et la défense des utilisateurs des services financiers (Condusef), dans le duplicata, l’une des techniques les plus courantes est l’écrémage.

Grâce à cette modalité, les criminels parviennent à obtenir les informations d’une carte qui a été utilisée dans une transaction, à la fois dans un guichet automatique et dans un local commercial. Pour cela Ils utilisent un scanner qui copie les données de notre carte de crédit ou de débit, et leur permet de les utiliser dans une fraude ultérieure.

«Pour voler vos informations, ils utilisent un scanner appelé écumeur de poche, qui est placé dans la fente ATM où vous insérez votre carte. Une fois à l’intérieur, cette machine lira la bande magnétique dessus, pour obtenir le numéro en plastique, la date d’émission, le nom du titulaire et le numéro de sécurité. C’est l’une des formes de clonage les plus rapides, et cela peut également se produire dans les magasins commerciaux », explique Condusef dans son article.

