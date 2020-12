Une élève fait une présentation devant ses camarades de classe dans une école de Tokyo derrière un vinyle protecteur

Depuis le début de la pandémie, nous n’avons cessé de recevoir des informations sur les différents troubles mentaux qui y sont liés.

Nous avons d’abord découvert le syndrome de la cabine, cette poussée pour rester enfermé. Avec l’utilisation généralisée du masque et en “empêchant” les gens d’exprimer nos sentiments, le “visage vide” est apparu.

Suite à la recommandation sur le maintien de la distance sociale, c’est au tour du syndrome de “Faim de peau”. Il fallait retrouver le contact humain.

Maintenant, nous avons rencontré haféphobie, peur de toucher ou d’être touché par peur de contagion.

La vérité est qu’à ce jour, il n’existe aucune étude concluante sur aucun de ces supposés syndromes. Ni de ce dernier, qui existait déjà avant la pandémie et dont la prévalence est très faible.

Ce qu’il y a, évidemment, c’est une augmentation de maux divers: peur, tristesse, incertitude, angoisse, colère … Aussi de nouvelles habitudes de distance sociale et d’isolement liées à la crise sanitaire.

Pourquoi, alors, cette insistance à nommer comme troubles ce qui ne sont que des inconforts typiques d’un événement traumatique tel que celui qui nous occupe?

Sûrement, parce que les noms limitent la peur et donnent du sens là où, soit il n’y en a pas, soit c’est insuffisant. C’est le pouvoir des catégories (y compris diagnostiques): expliquer le présent, redéfinir le passé et anticiper le futur.

Schopenhauer et les hérissons

Après avoir écarté l’épidémie d’haféphobie, on peut s’interroger sur l’avenir de cette peur actuelle du contact. Restera-t-il une suite post-COVID? Cela changera-t-il nos modes d’approche? Cela va-t-il annuler l’habitude de nous donner des câlins et des bisous lorsque nous nous rencontrons ou nous disons au revoir?

En 1851 et au sujet des obstacles dans les liens sociaux, Schopenhauer écrivit Le dilemme du hérisson ou La parabole des porcs-épics glacés. Dit ainsi:

«Par une dure journée d’hiver, les porcs-épics d’un troupeau se sont blottis les uns contre les autres pour se réchauffer. Ce faisant, ils se sont blessés avec leurs pointes et ont dû se séparer. Contraints à nouveau par le froid, ils se piquèrent à nouveau et se distancèrent. Ces alternatives d’approche et de distance ont duré jusqu’à ce qu’elles aient pu trouver une distance moyenne dans laquelle les deux maux étaient atténués ».

Les enfants se lavent les mains en ligne tout en maintenant une distance sociale dans la même école japonaise.

Freud utilise cette citation pour montrer comment nos liens sont caractérisés par ambivalence entre amour et haine. Après tout, «toute relation intime d’une certaine durée laisse un dépôt de sentiments hostiles chez les personnes impliquées».

Plus tard, le psychanalyste Jacques Lacan a utilisé le terme d’extimité. Il voulait dire avec lui que le ressort de ce va-et-vient dans le lien avec les autres ne devait pas être cherché à l’extérieur, en eux, mais dans notre propre intérieur.

Il fait allusion à ce qui est le plus intime de chacun de nous. Ce qui, cependant, nous est méconnaissable car nous ne l’aimons pas et nous le plaçons à l’étranger. Comme un corps étranger.

Les enfants apprennent «non» avant «oui». Ils expulsent ce qu’ils détestent chez eux, ce qui ne les rend pas gentils avec l’autre (leurs cris, leur tristesse ou leur mauvaise humeur).

Ainsi, ils constituent une première frontière psychique, différenciant l’intérieur de l’extérieur, imputant à l’autre (étranger) ce qu’ils rejettent. Nous nous approchons et nous éloignons des autres en fonction de la façon dont nous supportons notre propre étrangeté, cette haine de soi. Si humain et si primitif.

La peur de toucher est une phobie de nous-mêmes. Le secret que nous ne voulons pas comprendre est que nous sommes des porcs-épics pour nous-mêmes. Nous nous polluons, même si lorsque nous nous éloignons, nous avons l’illusion que l’autre est le pollueur.

Le virus dont nous fuyons est celui qui nous parasite par peur de tout ce qui nous afflige et que nous ne pouvons pas résoudre. Comme ces adolescents qui reprochent amèrement à leurs parents toutes les limitations qu’ils éprouvent. Comme s’ils n’étaient pas avec eux, au lieu de s’occuper de ces impossibles.

Une fiula dans un centre commercial au Mexique.

La solution amoureuse

Comment éviter que cet éloignement devienne chronique et nous enferme dans notre cage à hérisson? Coca-Cola lui-même nous a rappelé qu ‘«il existe un fossé d’empathie et nous devons y remédier si nous voulons être la marque qui rassemble les gens». Comme d’autres entreprises, elle propose faire de l’empathie le baume de nos maux.

Freud a rappelé que “L’égoïsme ne trouve de limite que dans l’amour des autres”. Aussi cet amour est le principal facteur de civilisation, peut-être le seul, déterminant le passage de l’égoïsme à l’altruisme.

Mais l’empathie forcée par le marketing et l’amour – comme l’inverse du narcissisme – sont des choses différentes. L’amour qui nous aide est celui qui commence par soi-même. Pour réconcilier avec cette exclusion, les difficultés et les faiblesses des nôtres et de ceux qui nous entourent.

L’amour qui compte n’est pas celui qui trouve le reflet de lui-même chez le partenaire, mais celui qui aime ce qui boit chez l’autre et le rend différent et unique. Nous ne tolérons l’autre que dans la mesure où nous nous tolérons nous-mêmes. Afin de ne pas s’éloigner, il convient d’abord de se rapprocher de soi.

C’est, sans aucun doute, la meilleure réponse à la phobie des contacts. Connectez-vous et réconciliez-vous avec le plus intime de chacun.

* L’auteur est psychonaliste et professeur collaborateur d’études en psychologie et sciences de l’éducation à l’Université ouverte de Catalogne

Publié à l’origine sur The Conversation

CONTINUER À LIRE:

Coronavirus: comment contrôler la peur d’être infecté et infecter les autres