Maradona et Luque, avec qui la star a réussi à renvoyer un ballon après l’opération au genou droit en 2019

Quelques jours après votre 60e anniversaire, Diego Maradona Il a été admis au sanatorium Ipensa de La Plata pour y subir une série de contrôles, après avoir accepté la décision avec Leopoldo Luque, son médecin personnel, et après une conversation-discussion avec Matías Morla, son manager, qui ne l’avait pas bien vu depuis plusieurs jours. Le directeur technique Gymnastique n’était pas de bonne humeur, mangeait peu (ce qui a conduit à l’anémie et à la déshydratation) et a montré des signes d’anxiété.

L’ancien capitaine de l’équipe nationale avait traversé une semaine difficile, étant donné qu’il avait été isolé après avoir eu un contact étroit avec une boîte suspectée de coronavirus. Vendredi, dans le précédent Conseil d’Administration de Gymnastique, un hommage à Maradona a eu lieu dans le «Bosque», qui comprenait des feux d’artifice, des plaques et des salutations, entre autres, de Claudio «Chiqui» Tapia et Marcelo Tinelli. Mais l’image qui restait sur la rétine de tout le monde, aussi bien les présents que les spectateurs, était celle d’un Maradona frêle, avec des difficultés à marcher et à parler.

Comme il pouvait le découvrir InfobaeMorla, après avoir remarqué les symptômes décrits, a recommandé de ne pas assister au match de gymnastique, mais Ten a insisté pour ne pas manquer l’hommage. Et il a pris une dose plus élevée du médicament prescrit pour son état.

Leopoldo Luque a fait des déclarations à la porte du sanatorium et a expliqué les causes de l’hospitalisation. “C’est mauvais psychologiquement et affecte le corps, ça mange mal, ça change tout. C’est le principal facteur qui conduit à son admission », a-t-il souligné, et a expliqué que la durée du séjour en clinique dépendra de la star elle-même et de son médecin.

“La quantité de Les jours où je suis ici est quelque chose sur lequel je dois travailler, Diego va bien, il part quand il le veut. Mon idée est d’avoir peut-être trois jours pour ajuster les traitements et voir l’évolution. Il n’y a rien d’urgent », a-t-il ajouté.

Leopoldo Luque a expliqué pourquoi Maradona a été admise

“Diego a perdu du poids parce qu’il s’était entraîné. Je l’ai vu triste, cela nous a conduit à l’admettre d’un commun accord. Diego est une personne de cycles, parfois il va très bien et parfois pas très bien. Je n’aimais pas le moment où j’étais. L’amener ici l’aide », a-t-il insisté avec le concept. Par ailleurs, il a souligné que peu de personnes auront accès pour le voir face aux dangers posés par le coronavirus: “En raison de la pandémie, il sera avec le meilleur nombre de personnes possible”.

LES PRINCIPALES DÉFINITIONS DU MÉDECIN MARADONA

Comment est-ce de traiter Diego?

«Avec lui, rien n’est facile, il m’a même dit qu’il ne voulait pas me voir. Je le vois comme un patient que j’aimerais être meilleur. Vivre avec d’autres patients est beaucoup plus facile, car ils se conforment à ce que vous leur dites. C’est une personne âgée, avec de nombreuses pressions dans sa vie, il a eu 60 ans et vous devez l’aider. C’est dur d’être Maradona. “

Comment l’avez-vous convaincu d’entrer?

«Il n’est pas hospitalisé parce que je l’ai amené; Il est ici parce qu’il voulait venir. Je ne l’ai pas vu comme j’aimerais le voir et comment je sais qu’il peut l’être. Je lui ai dit: “Che, Diego, allons dans une clinique, tu dois aller mieux.” Il m’a dit: “ Arrête de me gonfler. Jusqu’à ce qu’il dise: «D’accord, allons-y. C’est un bilan de santé général. Il faut être calme, Diego va bien, mais il peut être bien meilleur. C’est une proposition thérapeutique qu’il a acceptée ».

L’inquiétude de Diego avant d’entrer: le prochain match de gymnastique contre Vélez dimanche

“Je lui ai dit de venir ici et il a dit:” Je dois diriger dimanche. ” Et j’ai répondu: “Venez avec moi, vous n’allez pas diriger, vous allez jouer.”

Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de l’interner?

«Maradona l’a vu comme quand il est malade, il ne parle pas, il n’accepte pas d’aide. Je suis le médecin, pas son père. Il y a des moments où il faut envahir un peu plus et c’était le moment. Nous ne parlons pas d’une addiction ou qu’elle s’est effondrée. Il tente d’améliorer les aspects cliniques qui affecteront tout le corps. Il n’y a pas d’autre recherche. “

