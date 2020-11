Le moment de chauffer le Équipe nationale argentine dans le précédent de la traversée avant Paraguay à la troisième date du Éliminatoires Le moyen de Coupe du monde Qatar 2022 c’était de bon augure pour les fans de l’Albiceleste. Le capitain Lionel MessiLe joueur de 33 ans a montré tous ses talents avec une paire de tirs serrés pour vaincre la résistance de Franco Armani. Cependant, dans l’hymne, et surtout après la minute de silence, La télévision a montré à l’attaquant de Barcelone quelque chose d’inconfortable, avec une posture similaire à celle où il avait des maux d’estomac qui lui donnaient envie de vomir.

Surtout quelques instants avant le coup de sifflet initial, il a été vu cracher à plusieurs reprises et avec des gestes qui imitaient le bâillonnement. Quoi qu’il en soit, avec l’engagement habituel montré par le maillot argentin, le Flea a commencé le match, qui a commencé difficile pour ceux menés par Lionel Scaloni, contre un Paraguay qui a élargi le terrain de jeu, n’a pas laissé jouer et a blessé avec la recherche de Miguel Almirón et Ángel Romero.

Messi a été obscurci par le penalty qu’Ángel Romero a changé pour un but après la violation de Miguel Almirón par Lucas Martínez Quarta. “C’est le même que celui là-bas”, a déclaré Raphael Claus à l’arbitre, faisant allusion à la faute qu’il avait reçue de Junior Alonso quelques instants auparavant près de la zone adverse. Compte tenu du manque de jeu de l’équipe, il recula pour récupérer le ballon et parier sur la réaction argentine, qui venait du but de Nicolás González d’une tête.

L’attaquant est arrivé à la rencontre avec la bonne chose: il avait une gêne à la cheville, ce qui l’a amené à se rendre au banc des remplaçants lors de la victoire de Barcelone contre le Betis par 5 à 2. Cependant, il est entré en seconde période, a débloqué le développement et s’est converti. deux conquêtes.

En 2018, Messi avait révélé ce qui l’avait fait vomir, une image qui a été vue à plusieurs reprises lors des matches. Il a lié cela à des déséquilibres dans son alimentation. “J’avais un formidable quilombo là-dedans.” J’ai mangé du chocolat, des alfajores, des sodas … Maintenant je mange bien: poisson, viande, salade, légumes … Tout, mais commandé. De temps en temps j’ai un verre de vin “, dit-il. Pour ce faire, il s’est appuyé sur des spécialistes, notamment l’italien Giuliano Poser, puis, déjà habitué aux soins nécessaires, continue avec le menu santé afin de rester en haute compétition.

