Avec les élections présidentielles aux États-Unis, une période de forte intensité dans le domaine politique commence, tant au niveau national qu’international, qui peut avoir un fort impact sur les marchés financiers. Voici une entrevue avec Jeremy Lawson, économiste en chef et directeur de l’Aberdeen SI Research Institute, et Stephanie Kelly, économiste politique principale de Aberdeen.

Comment le commerce mondial a-t-il été affecté par l’administration Trump?

Jeremy Lawson: Abstraction de l’impact de la crise Covid-19, La présidence de Trump a été un obstacle majeur au commerce mondial. Entre la fin de 2017, lorsque Trump a commencé à accélérer le conflit avec la Chine, et jusqu’à la fin de 2019, il n’y a pas eu de croissance des volumes du commerce mondial. Ceci est très inhabituel pendant les périodes d’expansion de l’économie mondiale. Deux raisons principales expliquent la faiblesse du commerce mondial. Le premier est le politiques protectionnistes – à la fois en termes de barrières tarifaires et non tarifaires plus élevées au commerce – de l’administration Trump elle-même, ainsi que des représailles de la Chine. Le second est le effet dissuasif du conflit sur la confiance dans le système commercial international basé sur des règles et donc la volonté des entreprises d’investir dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et d’autres activités qui dépendent du maintien de l’ordre commercial libéral.

Y a-t-il eu un glissement mondial pendant la présidence Trump d’économies axées sur les exportations vers des économies qui fondent leur croissance sur la consommation? Pensez-vous que cette tendance se poursuivra dans les années à venir?

Jeremy Lawson: Avec l’affaiblissement du commerce mondial, il est vrai que les parts de la consommation et de l’investissement intérieur dans le PIB mondial ont augmenté. Si l’on examine les moteurs cycliques à court terme, cette tendance devrait se poursuivre. Notre analyse suggère que le rythme de la mondialisation est susceptible de ralentir davantage pendant la reprise post-ONU du changement climatique, alors que les décideurs politiques et les entreprises se concentrent sur le raccourcissement et la simplification des chaînes d’approvisionnement. l’offre, en particulier dans les secteurs d’importance stratégique. Bien que les décisions de Trump aient contribué à ces tendances, les facteurs d’économie politique qui ont affaibli le soutien à la mondialisation ne dépendent pas du maintien de votre présidence. Cela dit, s’il remporte les élections, nous nous attendons à un environnement commercial international plus volatil et difficile à prévoir que si Biden était élu, avec une forte probabilité que l’accord commercial de phase 1 avec la Chine s’effondre.

Pensez-vous qu’il y aura une indignation publique aux États-Unis, peu importe qui remportera les élections?

Jeremy Lawson: Le niveau de polarisation politique aux États-Unis garantit que, Quel que soit le résultat des élections, il y aura une grande partie de l’électorat qui sera très mécontente. L’indignation risque d’être particulièrement aiguë si le résultat des élections laisse les deux candidats très proches l’un de l’autre.

Du côté démocrate, on craint que les restrictions de vote n’entravent la participation des électeurs noirs en particulier, au milieu d’un collège électoral qui incline les républicains et augmente ainsi les chances que Biden puisse, comme Clinton, gagnez le vote populaire mais perdez les élections. Du côté républicain, Trump fait déjà part de son inquiétude quant au fait que l’augmentation du vote par correspondance mène à une fraude à grande échelle qui lui rend difficile la victoire aux élections.

Cela pourrait arriver à un point critique le soir des élections, où il y a une chance que Trump aille de l’avant sur la base du décompte des votes en personne et perd plus tard en comptant les bulletins de vote par correspondance démocrates. En conséquence, sauf en cas d’avalanche, celui qui remporte l’élection sera considéré comme illégitime par l’autre camp. Cela ne présage rien de bon pour une élaboration de politiques efficace et à long terme à moyen terme.

Verrions-nous un renversement de certaines des politiques commerciales mondiales de Trump si Biden gagnait les élections? Quel impact cela aurait-il sur le leadership américain à l’échelle mondiale?

Stéphanie Kelly: Nous espérons que Biden adoptera une approche plus stratégique et multilatérale de la politique commerciale., notamment en améliorant les relations entre les États-Unis et les alliés européens. Une conséquence probable d’un partenariat plus constructif entre les États-Unis et l’Union européenne est l’avancement de l’initiative de l’OCDE sur la fiscalité numérique. En ce qui concerne la Chine, il est peu probable que Biden réduise rapidement les barrières commerciales avec la Chine compte tenu du contexte politique intérieur, optant plutôt pour un examen stratégique de la relation et s’engageant davantage avec les organisations multilatérales.

L’escalade des barrières non tarifaires (changements dans les règles technologiques, les règles d’investissement, etc.) ces dernières années a été pour la plupart un effort bipartisan, par opposition à celui mené par Trump. En réalité, Les démocrates sont profondément préoccupés par la transparence et l’éthique de l’administration chinoise. J’espère donc que nous continuerons à voir une érosion progressive des liens dans des domaines tels que la technologie et l’investissement.. Cependant, Biden travaillerait beaucoup plus avec les alliés pour essayer de construire une approche multilatérale pour influencer la Chine et nous nous attendrions à des changements moins erratiques dans les annonces commerciales. Cela devrait contribuer à réduire la volatilité des titres.