TOKYO (AP) – Les Jeux olympiques de Tokyo reportés devraient s’ouvrir dans neuf mois et les questions éclipsent les certitudes.

Les organisateurs au Japon et le Comité international olympique insistent sur le fait qu’ils auront plusieurs plans d’urgence pour organiser l’événement d’été au milieu de la pandémie.

Tout continue à être vu, exposé aux changements quotidiens. Cela comprend la vente de billets et les remboursements, des expériences pour essayer d’avoir le maximum d’audience possible sur les sites et la nécessité de disposer de plus de personnel médical pour surveiller la santé des 15 400 olympiens et paralympiens qui arriveront au Japon.

Ceux-ci doivent être inclus dans les milliers de dirigeants, juges, invités, sponsors et membres du personnel des médias qui y participent habituellement.

Voici quelques réponses aux questions. De nombreuses réponses ne seront pleinement connues que l’année prochaine, peut-être quelques mois avant l’inauguration prévue le 23 juillet 2021.

Q: Comment ceux qui ont acheté des billets peuvent-ils réclamer un remboursement alors que les organisateurs n’ont pas encore confirmé si le public sera autorisé? Et si cela est autorisé, ce ne sera que pour les japonais.

R: Quiconque a acheté des billets au comité d’organisation et qui sait qu’il ne partira pas, peut demander un remboursement ce mois-ci. Il sera possible de traiter plus de remboursements lorsque les organisateurs décideront du nombre exact de spectateurs dans un lieu – si cela est autorisé. Cela ne s’appliquera qu’aux plus de 4,4 millions de billets vendus au Japon. Ceux qui ont acheté en dehors du Japon sont laissés à la merci d’opérateurs revendeurs agréés par les Comités Nationaux Olympiques. Ils ont leurs propres dispositions et conditions.

Q: Qu’en est-il de la possibilité d’autoriser les spectateurs?

R: Cela semble probable. La grande question est de savoir si l’accès sera réservé aux japonais ou si le gouvernement autorisera la présence d’étrangers. Le Japon a essentiellement scellé ses frontières aux étrangers depuis le début de la pandémie, attribuant 1800 décès au COVID-19. Cela contraste avec les plus de 230 000 décès aux États-Unis.

Q: Les supporters sont-ils autorisés dans le sport japonais?

R: Oui, les ligues professionnelles de football et de baseball sont disputées avec une capacité qui ne dépasse pas 50%. À l’heure actuelle, les sports japonais utilisent des équipements de haute technologie pour voir s’ils peuvent remplir les stades à pleine capacité pendant la pandémie. Le stade de baseball de Yokohama était presque plein ce week-end. Les informations collectées lors des expériences seront partagées avec les organisateurs des Jeux de Tokyo.

Q: Combien coûteront ces Jeux et qui paiera?

R: De nombreux chiffres sont traités. Selon les organisateurs, le coût officiel est de 12,6 milliards de dollars. Mais un audit gouvernemental mené l’année dernière a révélé que le chiffre réel est très probablement le double. Tout sauf 5,6 milliards de dollars est de l’argent du Trésor. L’Université d’Oxford a déclaré en septembre que les Jeux de Tokyo étaient les Jeux olympiques d’été les plus chers jamais enregistrés. Le coût du retard n’est pas connu avec certitude. Les estimations au Japon se situent entre 2 et 3 milliards de dollars. Le CIO contribuera à hauteur de 650 millions d’euros pour couvrir le coût.

Q: Les athlètes étrangers peuvent-ils concourir au Japon?

R: La vérité est que non. Le premier test aura lieu ce dimanche, lorsque 24 gymnastes de Russie, de Chine et des États-Unis coïncideront avec huit du Japon pour une compétition d’une journée à Tokyo. Ceci est un autre essai qui cherche à sonder comment les Jeux Olympiques pourraient être organisés au milieu de la pandémie. Ce qui est frappant, c’est que le double champion olympique en titre Kohei Uchimura a été testé positif et pourrait rater la compétition dans son pays d’origine.

Q: Les Jeux pourraient-ils retirer des ressources du système de santé japonais?

R: Toshiro Muto, directeur exécutif du comité d’organisation, a suggéré qu’il pourrait y avoir une pénurie de médecins et d’autres personnels médicaux pendant les Jeux. Il a également déclaré qu’ils ne voulaient pas entraîner de complications pour les hôpitaux.

Q: Quand le président du CIO, Thomas Bach, visitera-t-il Tokyo?

R: Bach a exclu de se conformer à une visite prévue à Séoul, en Corée du Sud, le mois dernier au milieu des craintes de voyager pendant la pandémie, qui s’est aggravée ces dernières semaines dans plusieurs pays. On dit qu’il pourrait être à Tokyo ce mois-ci pour rencontrer le nouveau Premier ministre Yoshihide Suga, mais cela n’a pas été confirmé.