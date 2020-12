Alberto Fernández a reçu à Olivos le directeur général de Pfizer, Nicolás Vaquer, et le directeur scientifique de la Fondation INFANT, Fernando Polack.

Le 10 juillet, Alberto Fernández a reçu à Olivos Nicolás Vaquer, directeur général de Pfizer, et le directeur scientifique de la Fondation INFANT, Fernando Polack. C’était un conclave de bon augure: le président avançait dans la négociation de millions de doses contre le COVID-19, et la société américaine associée au laboratoire allemand BioNTech a précisé la possibilité de réaliser la phase 3 du vaccin avec 4 500 volontaires argentins.

Le président était enthousiasmé par Pfizer et a utilisé son pouvoir politique pour empêcher la bureaucratie et certains obstacles juridiques de compliquer la possibilité d’avoir 3 millions de doses de vaccin avant la fin décembre 2020.

En ce sens, Alberto Fernández a envoyé le ministre des Affaires étrangères Felipe Solá à l’ambassade des États-Unis pour faciliter l’importation éventuelle de vaccins et a réussi à faire adopter par le Congrès une loi adaptée au consortium pharmaceutique composé de sociétés américaines et allemandes.

Pfizer a compris le geste présidentiel et a annoncé que les premiers vaccins en Argentine seraient appliqués en même temps qu’aux États-Unis. C’était une attitude très appréciée à la Casa Rosada, qui avait déjà supposé que seul un stock volumineux de vaccins pouvait atténuer les ravages meurtriers d’une deuxième vague de pandémie.

L’opération a commencé à distribuer le premier lot de vaccins Pfizer contre le COVID-19 aux États-Unis

Le 14 décembre, une infirmière qui travaille dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Lenox Hill à Manhattan a reçu le premier vaccin Pfizer aux États-Unis. “Il ne se sentait pas différent de tout autre vaccin. Je suis optimiste et soulagéSandra Lindsay a déclaré aux médias de New York.

Et aujourd’hui au Chili, après une intense négociation menée par Sebastián Piñera, les premières doses de Pfizer arriveront à l’aéroport de Santiago pour être appliquées dans tout le pays trans-andin. “Nous allons commencer par les personnes qui ont été en première ligne, dans les unités critiques, s’occupant des patients critiques “Piñera a annoncé lors d’une conférence de presse.

En Argentine, il n’y a pas une seule dose de Pfizer. Et l’explication de l’échec des négociations dépend de l’interlocuteur. Alberto Fernández a un argument juridique fondé sur la responsabilité pénale de l’État, tandis que Pfizer fait appel à de simples raisons commerciales pour justifier l’absence d’un accord qui a laissé l’Argentine sans vaccins lorsqu’une deuxième vague de COVID-19 frappe déjà les principales capitales d’Europe.

Alberto Fernández et son ministre de la Santé, Ginés González Garcia

«Pfizer nous a demandé une loi sur les vaccins et nous nous y sommes conformés. Et maintenant, ils nous demandent une autre loi pour éviter la responsabilité pénale, si les vaccins causent des dommages physiques. Nous n’allons pas vous accorder cette immunité juridique. Ils sont responsables des vaccinations. Ce n’est pas l’État national. L’Etat achète et ils vendent. Je ne comprends pas pourquoi nous devons leur donner une règle qui les exclut de leurs responsabilités civiles et pénales “, a expliqué Alberto Fernández dans Olivos.

Le consortium pharmaceutique qui associe des entreprises américaines et allemandes a une autre perspective des différences qu’il entretient avec Balcarce 50. Les doses sont transportées à 70 degrés sous zéro et Pfizer n’accepte pas l’exception minimale lors de l’évaluation des conditions de chargement télécharger et stocker vos propres vaccins.

Pfizer utilise DHL pour déplacer ses vaccins et s’appuie sur son expertise en tant qu’expéditeur mondial. DHL a apporté les doses en Israël et fera de même avec les vaccins qui atterriront aujourd’hui à l’aéroport de Santiago du Chili. Pfizer mise sur DHL et est très prudent quant au remplacement de ce fournisseur établi de longue date.

Dans ce contexte, Pfizer explique qu’il n’y a pas eu d’accord car l’Argentine ne veut pas payer les frais de transport que DHL prendrait en charge. Le vaccin a deux doses et sa valeur marchande est proche de 20 $. A ce prix il faut ajouter le prix DHL en tant que transporteur agréé du consortium pharmaceutique nord-américain / allemand, ils ont expliqué à Infobae Porte-parole Pfizer à l’étranger.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu accueille l’avion de DHL qui a amené la première expédition de vaccins Pfizer en Israël

C’est-à-dire: le président allègue des raisons juridiques et les circonstances économiques de Pfizer.

“J’ai confiance et j’espère pouvoir clore la négociation, je pense que cette semaine nous allons essayer de la résoudre”, a déclaré hier soir le ministre Ginés González.

Si le gouvernement ne valide pas DHL ou un autre avec les normes internationales, Pfizer dira à nouveau non. Et il continuera à vendre ses vaccins dans la région. L’Uruguay est toujours sur la liste.

