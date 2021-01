CHANTEUR . / EPA / FILIP

Bruxelles, 21 janvier . .- Avec le départ de la chancelière allemande Angela Merkel, l’Allemagne et l’Europe perdront un homme d’État expérimenté et talentueux à l’automne prochain, de l’avis de nombreux analystes, qui trouvent difficile pour quelqu’un à court terme de combler son vide .

Personne ne l’aurait dit il y a trente ans, lorsqu’elle est arrivée au pouvoir en 2005, mais Merkel a été le leader le plus important de l’Union européenne (UE) ces dernières années. Son travail sur la pandémie l’a élevée au niveau des noms de code dans l’intégration européenne.

Elle a été un “bastion” de l’UE et laissera “un héritage historique”, “incontestable, qui sera difficile à couvrir”, a déclaré à . le secrétaire général du Parti populaire européen (PPE), Antonio López-Istúriz, convaincu que sa “vide sera perceptible”.

Une absence que le président français très européen Emmanuel Macron ne pourra même pas rattraper, qui aura forcément de plus en plus pour objectif de parvenir à sa réélection à l’élection présidentielle du printemps 2022.

Si l’élection du Premier ministre du “Land” de Rhénanie du Nord-Westphalie Armin Laschet, ancien député européen, à la tête de la CDU représente la continuation du parti que Merkel a présidé pendant près de deux décennies (2000-2018), il faudra attendre Mars pour rencontrer le candidat conservateur pour les élections de septembre.

Outre Laschet lui-même, les noms envisagés sont le ministre de la Santé, Jens Spahn, sans expérience européenne, et le leader de la Bavière, l’eurosceptique Markus Söder, les deux hommes politiques les plus populaires après Merkel en Allemagne.

LES ENJEUX DES ÉLECTIONS ALLEMANDES

L’un de ces trois hommes sera probablement celui qui remplacera Merkel à la chancellerie allemande, raison pour laquelle l’UE risque en partie son avenir lors des élections allemandes de septembre.

Et c’est que “quand l’Allemagne exerce le rôle de locomotive, l’Europe fait bien”, souligne à Efe le président de la délégation socialiste au Parlement européen, Javier Moreno.

L’exemple le plus récent est que “nous avons eu la chance que, dans le pire moment que l’UE ait connu, nous ayons eu la présidence la plus forte”, celle de l’Allemagne au second semestre 2020, l’année du début de la pandémie, avec Merkel à l’avant, se souvient Moreno.

Les grandes réalisations de la dernière ligne droite de 2020 sont l’accord d’investissement avec la Chine, le divorce «amical» avec le Royaume-Uni et, surtout, le lancement du fonds de relance européen, ratifié en décembre avec la clause controversée qui le lie au respect. à la primauté du droit.

“La vérité est que si vous m’aviez demandé en janvier ou en février s’il y aurait une dette européenne dans les 30 prochaines années, je vous aurais répondu:” Regardez de mon vivant, cela n’arrivera pas “”, Renew Europe et membre de l’équipe de négociation du fonds de relance du Parlement européen, Luis Garicano.

En ce sens, Garicano a salué les décisions “courageuses” que Merkel a adoptées pour ne pas laisser l’UE tomber dans une nouvelle crise entraînée par les ravages économiques causés par le covid-19 ou sa décision d’accueillir des millions de réfugiés en 2015 en Allemagne. .

C’était précisément l’un des moments les plus impopulaires de son mandat, mais il a réussi à revenir et curieusement, souligne Garicano, il est maintenant dans la pandémie, quand “il parle plus clairement aux gens”, sans se soucier des sondages, quand il est le plus valorisé.

LA MARCHE DE MERKEL, UN DES PLUS GRANDS RISQUES DE 2021

Et c’est qu’en dépit de son coût humain et économique, le covid-19 a stimulé la chance et le capital politique de Merkel, en ouvrant la voie, avec Macron, à encourager l’Union européenne à prendre la décision historique du fonds de récupération de 750 000 millions d’euros, ce qui signifiait l’utilisation de la pandémie comme une opportunité politique pour renforcer l’UE et le multilatéralisme.

C’est la lecture faite par le think tank Eurasia Group, qui place la fin de l’ère Merkel dans le neuvième des dix principaux risques auxquels le monde est confronté en 2021, mené par la division politique aux États-Unis, l’impact de la pandémie et du manque de coordination dans la transition énergétique.

Son départ cette année, après trois décennies en tant que chancelier, est le plus grand risque pour le continent européen, selon le groupe Eurasia.

Pour Garicano, le chef de la délégation Citoyens (Cs) au Parlement européen, ce «dirigeant aux capacités de leadership, très modéré» a donné «un énorme coup de pouce» à l’UE.

“Avec responsabilité, fermeté et bon sens, il a toujours été à la hauteur des circonstances, surtout dans les moments clés et décisifs” pour l’UE, ajoute López-Istúriz.

Il placera donc la barre très haut et tout nouveau dirigeant allemand aura également beaucoup moins d’expérience au Conseil européen, le sommet régulier de Bruxelles des dirigeants de l’UE, où Merkel est désormais la vétéran absolue.

À son départ, le pilier de stabilité que représente sa présence au Conseil européen se dissipera et le Premier ministre hongrois, l’ultra-nationaliste Viktor Orban, deviendra le membre le plus ancien de ces forums intergouvernementaux.

Orban est suivi en vétéran par le libéral Mark Rutte des Pays-Bas, dont le gouvernement a récemment démissionné en bloc en raison d’un scandale de discrimination dans l’octroi de l’aide aux familles et est en fonction jusqu’aux élections de mars prochain.

D’AUTRES OCCUPERONT L’ESPACE

Avec l’Allemagne aux élections cet automne et la France au printemps 2022, l’UE est confrontée à une année et demie incertaine avec de nombreux défis, notamment économiques liés à la pandémie qui est dans la troisième vague en Europe.

Avec qui, “le couple franco-allemand, qui en est le responsable, vous a déstabilisé des deux côtés”, explique Garicano.

Bien que, pour López-Istúriz, ils forment un couple très disparate: “Merkel est le critère de stabilité et de régularité dans ses décisions européennes, quelque chose de difficile à trouver à Macron (…) Je ne vois pas comment elle peut exercer un leadership européen au-delà du grand déclarations “.

Dans la tradition allemande, il y a toujours eu tendance à construire des haches, se souvient Moreno, qui en s’aventure un composé de la France, comme toujours, mais aussi de l’Espagne ou peut-être de l’Italie.

Orphelins de Merkel, d’autres dirigeants européens commenceront à occuper, selon lui, une partie de son espace, et parmi eux il cite l’espagnol Pedro Sánchez et le portugais Antònio Costa, tous deux socialistes.

D’autres qui finiront par pousser aussi le projet européen sont les pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), petits mais profondément pro-européens, estime-t-il.

Cependant, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement, Garicano souligne que «si l’Europe avait un vote, elle demanderait à (Merkel) de rester encore 4 ou 5 ans».

“La chancelière nous manquera-t-elle? Oui, bien sûr. Elle est une leader incontestable, mais l’UE continuera” en avant, dit López-Istúriz.

Catalina Guerrero