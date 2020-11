Le protagoniste de “Aucun retour accepté” a dû éviter une question liée à la mère de son fils José Eduardo et à une autre de ses ex-petites amies. (Photo: capture d’écran)

La vie amoureuse de Eugenio Derbez a toujours été sous le regard du public et maintenant son histoire d’amour l’a fait vivre un moment inconfortable à côté d’un de ses grands amis, qui l’a interrogé sur sa coexistence avec deux de ses anciens partenaires: l’actrice Victoria Ruffo et la créatrice Sarah Bustani.

L’épisode s’est produit pendant un segment du programme Tu-Night avec Omar Chaparro diffusé par EstrellaTV, où le protagoniste de Pas de remboursement Il a dû éviter une question liée à la mère de son fils José Eduardo et à une autre de ses ex-petites amies.

Omar Chaparro, un grand ami de Derbez, a donné la parole à la question d’un spectateur du programme: «Qui embrasse mieux, Victoria Ruffo ou Sarah Bustani?

L’interrogatoire a rapidement provoqué une gêne chez le créateur de La famille P. Luche Oui XHDRBZ, qu’il n’a pas pu cacher dans la transmission réalisée il y a quelques semaines par Omar Chaparro.

Le moment inconfortable qu’Eugenio Derbez a vécu aux côtés d’Omar Chaparro

L’hôte également de Who is the mask? Il s’est défendu et a assuré que ce n’était pas son doute mais l’un des adeptes de l’émission.

Après cette déclaration, Eugenio Derbez n’a eu qu’à répondre par le rire et avec quelques secondes de retard: “Hé … par Dieu … Alessandra Rosaldo.”

De cette façon, le comédien a attiré une réponse qui pourrait le mettre en difficulté. en comparant deux de ses ex les plus importants de sa vie et que par eux-mêmes ils ont acquis un grand prestige dans le show business mexicain.

Le père d’Aislinn, Vadhir, José Eduardo et Aitana Derbez a également reçu une surprise en assistant à Tu-Night avec Omar Chaparro, depuis il a de nouveau rencontré l’actrice Bárbara Torres, qui a joué le personnage de “Excelsa” dans La famille P. Luche.

Les deux acteurs ont eu l’occasion de vivre ensemble pendant quelques minutes dans un sketch comique qui a étonné Eugenio, puisque cette interaction n’était pas attendue.

Le protagoniste de “Aucun remboursement accepté” a été réuni avec l’actrice Bárbara Torres, qui a joué le personnage de “Excelsa” dans “La famille P. Luche”

“Ce regard qu’il a de Mario Bautista, de youtuber, me stresse”, a déclaré à son arrivée le également protagoniste de Lorenza, bébé à bord.

“C’est qu’avec tous les enfants qu’il a, le mien est le cinquième et il ne l’a jamais vu”, se souvenant que son personnage et celui de “Ludovico Peluche” ont eu un enfant dans l’une des saisons de la comédie mexicaine à succès.

Le personnage de «Excelsa» a continué avec la blague: «Il s’avère que nous avons fini de vivre là-bas dans la famille P. Luche il y a quelques années et que l’homme est venu à Hollywood et Il m’a laissé sans mon salaire et sans mon entretien de Maradonio (le fils que les deux personnages avaient dans la série comique) “.

«Je suis venu ici pour chercher une vie meilleure», a-t-il répondu en riant sur le programme Eugenio Derbez.

La participation de Bárbara Torres s’est terminée au bout de quelques minutes et grâce à l’intervention d’Omar Chaparro.

“Ne me mens pas comme toutes les mères de tes enfants”, l’actrice bien-aimée d’origine argentine a dit au revoir.

La participation de Bárbara Torres s’est terminée après quelques minutes

La famille P. Luche a trois saisons, il était en ondes depuis août 2002 et a été diffusé plus d’une fois sur différentes chaînes de Televisa.

Dans la série, on pouvait voir Eugenio Derbez comme “Ludovico Peluche”, Consuelo Duval comme “Federica”, Luis Manuel Ávila comme “Junior”, Regina Blandón comme “Bibi”, Miguel Pérez comme “Ludoviquito” et Bárbara Torres comme “Excelsa” .

Les acteurs avaient tellement de chimie au cours de leur travail ensemble qu’ils sont toujours dans les mémoires pour leur travail et beaucoup d’entre eux communiquent aujourd’hui.

Il y a quelques mois, Torres elle-même a souligné la grande discipline et l’attitude que le protagoniste de Aucun remboursement n’est accepté, car Grâce à lui, elle a beaucoup appris sur la comédie et la télévision au Mexique.

A cette occasion, l’actrice a exprimé qu’elle avait une grande affection pour “Excelsa”. «J’adore son canon. Je ne sais pas ce qu’il y a que dès que j’enfile le costume, j’entre dans un endroit et c’est magique. Je remercie toujours Dieu, la petite vierge et je suis reconnaissant d’avoir dû le faire … ‘Excelsa’ a une chose, je sens que c’est ce que nous voulons tous dire et nous ne pouvons pas, parce que ‘Excelsa’ vaut tout, mais il a un permis très canon, les gens lui ont donné la permission. Elle peut faire ou dire ce qu’elle veut », a-t-il déclaré dans une interview avec la journaliste Mara Patricia Castañeda.

