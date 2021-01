Alejandro Silva est capturé lors d’une fête à Playa del Carmen (Vidéo: Twitter / @JavTe)

Alejandro Silva, l’ophtalmologiste qui a reçu le vaccin COVID-19, a de nouveau attiré l’attention du public, Eh bien maintenant, il a été pris à une fête avec ses amis sans garder une distance saine ni l’utilisation de vêtements de protection hygiéniques.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, le médecin vacciné dans le Hôpital militaire de Mexico et est devenu viral pour son corps tonique, il a été critiqué sur diverses plateformes, car ils ne s’attendaient pas à ce qu’il fasse la fête au milieu de l’épidémie de pandémie.

Quant à la vidéo, vous pouvez voir Silva accompagnée de cinq autres hommes en maillot de bainOn les voit également griller et danser.

Alex Silva (Photo: Instagram @ alexsilva)

Sur les réseaux sociaux, le label est déjà devenu viral #LadyVacuna, puisque l’employé du secteur de la santé avait mis en ligne sur son compte Instagram qu’il était déjà vacciné, ce qui a suscité la controverse, puisque sa spécialité n’a rien à voir avec la pandémie COVID-19; cependant, Il avait soutenu que puisqu’il est ophtalmologiste et qu’il fréquente de nombreuses personnes âgées, il devrait réduire son facteur de contagion.

Il ne faut pas oublier que le président Andrés Manuel López Obrador comme López-Gatell Ils ont indiqué que les premières doses qui arriveront dans le pays seraient fournies au personnel le plus exposé aux infections.

“Bien que j’apprécie vraiment vos commentaires, et il y en a en fait des très drôles, rappelez-vous que le plus important dans tout cela est de se faire vacciner quand c’est notre tour. Soyons conscients que c’est la meilleure contribution que nous puissions apporter en tant que membres du grand collectif que nous sommes en tant qu’humains. Ceci et ne pas baisser la garde est la meilleure façon de mettre fin à cette pandémie. Je partage également mon autre compte @ drsilva.oftalmo»Il a posté avec une photo montrant sa marque d’injection.

Alex Silva (Photo: Instagram @ alexsilva)

En plus de ce qui précède, d’autres utilisateurs ont révélé que le Le Dr Alejandro Silva maintient un poste très éloigné de la plupart des médecins et passionné par les voyagesÀ tel point qu’il l’a même fait lors de la crise sanitaire, lorsque le ministère de la Santé (Ssa) a demandé à la population de ne pas mener d’activités inutiles risquant de contagion et de soutenir ainsi le personnel médical du pays.

“Alors que beaucoup restent à la maison et ne sortent que pour l’essentiel, au CDMX ils vaccinent contre Covid-19 l’ophtalmologiste qui se promenait il y a un mois sur la plage.“,” Il y a plus de personnel de Médecine Infirmière, Camilleros, etc. qui méritent le vaccin “,” J’espère que le médecin qui a été vacciné n’est pas l’ophtalmologiste dont on parle, car sinon, je ne comprends pas pourquoi il aurait besoin d’un vaccin avant les autres spécialistes en ce moment », lit-on sur Twitter.

Désormais, avec la diffusion de cette vidéo, de nombreux internautes s’interrogent sur sa venue à la fête, car s’il n’est plus un facteur de risque d’infecter les gens; D’une part, il encourage les rencontres sans distance saine, ce qui a été signalé comme la principale raison du rebond du SRAS-CoV-2 dans de nombreuses régions du Mexique; et, dans le même temps, le personnel vacciné, du moins en théorie, devrait assister les bénéficiaires des différents services de santé.

Image d’archive. Un travailleur médical reçoit une injection du vaccin Pfizer-BioNTech contre le COVID-19 à l’hôpital régional de Especialidades Militares de San Nicolás de los Garza, près de Monterrey, au Mexique. 29 décembre 2020. REUTERS / Daniel Becerril

Le 25 décembre, la journée de vaccination contre la nouvelle souche de coronavirus a commencé, qui se terminera jusqu’en mars 2022; Cependant, à Mexico, l’entité la plus touchée par le virus, elle a déjà vacciné 28 030 agents de santé.

“Bonjour. @SSalud_mx m’informe via @SsaludCdMx que 28 030 agents de santé de toutes les institutions ont été vaccinés dans la ville à ce jour. Aujourd’hui, la vaccination se poursuit. En attendant, à tous, veuillez ne pas baisser la garde », a rapporté Claudia Sheinbaum Pardo, chef du gouvernement de Mexico.

Il ne faut pas oublier qu’après la vaccination du personnel du secteur de la santé, toutes les personnes âgées seront vaccinées.

PLUS SUR CE SUJET

La curieuse histoire du médecin sensuel du CDMX qui a reçu le vaccin COVID-19 en tant qu’ophtalmologiste

Directeurs, famille d’un médecin et d’un ophtalmologiste: influence et irrégularités dans la vaccination COVID-19 au Mexique

Coronavirus dans le CDMX: 28 030 agents de santé sont vaccinés contre le COVID-19