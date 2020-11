Galileo, le cheval le plus cher du marché

Les notes des footballeurs changent avec le temps, c’est pourquoi de nombreuses stars d’aujourd’hui qui ont plus de 30 ans ne sont plus aussi chères qu’elles l’étaient. C’est simplement parce que leur valeur de revente diminue avec chaque saison, alors que le risque de blessure augmente, et par conséquent parce que les propres performances des joueurs ont tendance à diminuer avec l’âge. Ce sont les cas de Lionel Messi Oui Cristiano Ronaldo, parmi tant d’autres, et il est curieux que quelque chose d’inverse se produise dans le monde des chevaux.

Lorsque les équidés sont assez vieux, ils sont généralement à la retraite car, pour des raisons physiques, ils ne peuvent pas retourner au meilleur niveau, qui est généralement dans leurs premières années. C’est l’exemple de Galilée, qui a dominé le monde de la course automobile au début du millénaire et ne fait plus de compétition. Cependant, contrairement à ce qui se passe avec les athlètes, sa valeur a augmenté après la fin de leur carrière.

Tel que publié par le site britannique The Sun, Galilée a un coût de 200 millions USD, bien que ses propriétaires n’envisagent pas de le vendre. C’est que les grands éleveurs veulent avoir leur progéniture et pour qu’ils visitent l’une de leurs juments, ils peuvent payer jusqu’à 800 000 USD, petit chiffre s’il est entendu que des mois plus tard son fils arrivera. Il convient de préciser que cette année, le cheval est devenu la source la plus prolifique de vainqueurs de haut niveau dans l’histoire de la course avec 85 descendants qui étaient champions du groupe 1 (catégorie la plus élevée), dépassant de un le record précédent, bien qu’au total, il ait près de 200 chiots et il est déjà un arrière-grand-père pour certains concurrents.

Messi et Cristiano valent moins que Galileo .

Ce qui est incroyable, c’est que ce quadrupède dépasse la valeur marchande de Messi et de Christian. Selon ce qui a été publié il y a des mois par le site Transfermarkt, l’Argentin coûte un peu plus de 118 millions USD, tandis que le Portugais atteint 70 millions USD. En d’autres termes, les deux ensemble sont encore moins chers que Galileo.

Si le multi-fois champion de gazon devait être placé dans le classement des footballeurs, il est surprenant de le voir à la position de numéro 2, seulement en dessous du Français. Kylian Mabppé (213 millions USD). Oui, l’animal vaut plus que Neymar, Raheem Sterling, Sadio Mané, Kevin de Bruyne ou n’importe quel footballeur du marché, à l’exception du jeune attaquant du PSG.

Galileo a 22 ans et en 2001, il a remporté quatre Majors: Ballysax Stakes, Derrinstown Stud Derby Trial, Epsom Derby, Irish Derby et K. George VI & Q. Elizabeth Stakes. De plus, il a été sacré champion étalon en Grande-Bretagne et en Irlande au cours de 11 des 12 dernières années.

Les footballeurs les plus chers du monde

1- Kylian Mabppé, PSG: 213 millions de dollars

2- Raheem Sterling, Manchester City: 151,48 millions USD

2- Neymar, PSG: 151,48 millions USD

4- Sadio mané, Liverpool: 142 millions USD

4- Mohamed Salah, Liverpool: 142 millions USD

4- Harry Kane, Tottenham: 142 millions USD

sept- Kevin de Bruyne, Manchester City: 142 millions USD

8- Jadon sancho, Borussia Dortmund: 138,46 millions USD

9- Trent Alexander-Arnold, Liverpool: 130,18 millions USD

dix- Lionel Messi, FC Barcelone: ​​118,34 millions USD

