Brian Calla, l’instructeur de boxe de 33 ans qui fait l’objet d’une enquête pour avoir battu à mort Cristian Fredes, 23 ans après être resté avec lui une discussion présumée après un triple crash à San Vicente, avait été libéré de la prison de Florencio Varela en décembre 2017.

Calla, 33 ans, originaire de Valentín Alsina, a été souligné par Karen Villán, l’épouse de la triple victime du crash. Les circonstances de l’accident et une explication de la mort de Fredes ils restent à voir, dans une affaire du procureur Karina Guyot.

Débora, la sœur de Fredes, a rapporté qu’après l’accident sur la route 210, près d’Alejandro Korn, son frère était encore en vie et il a appelé son père pour qu’il vienne l’aider.

«Mon frère a appelé mon père et lui a dit qu’il avait eu un accident, pour se taire que tout allait bien. Au bout d’un moment, il l’a rappelé et lui a dit de se dépêcher. Mon frère était vivant et quand mon père est arrivé, il a trouvé mon frère qui était mort. Ils ont tué mon frère», A déclaré Débora lors d’un entretien avec TN.

En outre, il a confirmé que son beau-frère avait également été violemment battu lorsqu’il est venu à sa défense. «C’est lui qui était dans le Sandero. Il est resté pour s’occuper de mon frère et ils l’ont battu aussi. En ce moment, il est dans le coma », dit la jeune femme.

L’homme qui est sorti en défense est Fredes est Lucas Altenofer, dont la voiture a été retrouvée en parfait état sur l’accotement de la route mais il a dû être référé à l’hôpital de Cañuelas pour avoir présenté un fracture du crâne.

Selon les premières enquêtes, selon les informations de police auxquelles il a accédé Infobae, Altenofer aurait intercédé pour aider son beau-frère et aurait été gravement blessé par le boxeur.

Le boxeur Brian Calla conduisait une Citroen C4 noire

Calla est un ancien détenu de l’unité 23 du Service pénitentiaire de Buenos Aires à Florencio Varela, qui, bien qu’il ait retrouvé sa liberté il y a trois ans, rend généralement visite à ses compagnons du quartier 4. Il y enseigne la boxe et inculque la discipline et les valeurs que ce sport a.

Dans la même prison, qui a été le théâtre d’une émeute brutale cette année où un détenu aurait été tué par des agents de sécurité, Nicolás Pachelo est enfermé, accusé d’une série de vols qualifiés

Selon des sources SPB, en août de l’année dernière, il a fourni une clinique avec le boxeur amateur Ulises Blanco, avec la présence de près de cinquante détenus.

“La boxe m’a aidé à m’éloigner de la drogue, de la mauvaise vie, Je voulais transmettre ses valeurs, sa philosophie, sa discipline, son engagement, la camaraderie, l’humilité, tout au-delà du talent et ce qu’est la boxe dans la partie technique, comme on dit toujours derrière chaque poing il y a une histoire de vie “, avait-il raconté .

Brian Calla avec certains de ses étudiants en boxe.

Dans plusieurs interviews qu’il a accordées aux médias, Calla a fait remarquer que la boxe avait complètement changé sa vie: «Au début, j’ai juste commencé à tuer le temps, mais petit à petit je suis devenu plus accro jusqu’à ce qu’un jour ma tête a cliqué et j’ai réalisé que c’était ce que je voulais pour ma vie, maintenant grâce à tant d’efforts et de dévouement, je peux travailler à l’extérieur comme entraîneur de boxe professionnel ».

Calla est diplômée du directeur technique de boxe de la Fédération argentine de boxe avec une moyenne de 10.

En plus de son travail à la prison de Varela, selon un article du Diario Popular, Calla fait de même dans la prison de Marcos Paz, forme ses propres étudiants de boxe dans une salle de sport à Lanús, où les portes ont été ouvertes pour tenter de s’insérer dans la société.

Brian Calla donne des cours de boxe dans les prisons et les gymnases

«J’adore le travail au sein des unités parce que je peux transmettre ce que j’ai appris à d’autres garçons. L’idée est que les jeunes ne vivent pas ce qu’on a vécu pour se retrouver dans des problèmes compliqués », a-t-il assuré dans un autre rapport.

Aujourd’hui, il fait l’objet d’une enquête dans un nouveau dossier après l’accident pour les crimes de mort injustifiée et de blessure injustifiée.

«Ils ont complètement ruiné une famille. Mon frère est venu chercher mes enfants pour les emmener à la piscine lundi. Elle a un bébé de quatre mois qui est resté sans père. Il construisait sa petite maison avec beaucoup de sacrifices, il ne faisait que travailler », a déclaré sa sœur en pleurant.

Et il a ajouté: «Ma sœur a une petite fille de cinq ans qui a maintenant son père dans le coma, nous ne pouvons pas le croire: nous sommes dévastés. Tout ce que nous voulons, c’est la justice ».

Cristian Fredes était à bord d’une Chevrolet Corsa violette avec sa femme et son bébé

L’accident:

Le fait C’est arrivé ce lundi matin, lorsque la Chevrolet Corsa violette conduite par Fredes a été percutée par derrière par une Chevrolet Onix gris et cela, à son tour, a également été frappé par derrière par une Citroën C4 noire.

Selon la reconstitution que les enquêteurs et la famille de la victime ont pu réaliser, après l’accident, il y a eu une discussion qui a conduit à une confrontation à coups de poing.. Les premières versions indiquent que Calla, qui conduisait la Citroën C4, aurait battu à mort le propriétaire de la Corsa.

C’est ainsi que l’auteur du boxeur est resté après le crash multiple sur la Route 210, à Alejandro Korn

Le défunt avait d’importantes ecchymoses au visage qui ne seraient pas effectivement des ecchymoses dues à l’accident. Et son corps est apparu couché de l’autre côté de la route, sur laquelle il a été retrouvé un bâton similaire à celui utilisé par les camionneurs pour vérifier si les pneus sont correctement gonflés.

Pour l’instant, les résultats de l’autopsie de Fredes, qui sera la clé pour déterminer le mode de sa mort, sont inconnus.

