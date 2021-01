L’organisation criminelle dirigée par Tse Chi Lop dissimule généralement de la drogue dans des sachets de thé (Photo: .)

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a un nouvel objectif depuis quelques années: Tse Chi Lop, citoyenne canadienne d’origine chinoise, que les médias ont appelé “El Chapo” asiatique pour la quantité de drogue et d’argent qu’il manipule.

Le trafiquant de drogue est à la tête d’un cartel que ses membres appellent “The Company” ou le syndicat Sam Gor, qui transporte des tonnes de méthamphétamine, d’héroïne et de kétamine (et un anesthésique rapide utilisé comme drogue du viol) dans la région Asie-Pacifique, du Japon à la Nouvelle-Zélande.

Tse Chi Lop est également souvent comparé au baron de la drogue colombien Pablo Escobar, en raison du pouvoir qu’il a acquis dans le monde de la drogue.

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a calculé que le cartel, qui dissimule souvent ses médicaments dans des paquets de thé, détient une part de 40 à 70% du marché régional de la méthamphétamine, celui qui a augmenté au moins quatre fois au cours des cinq dernières années.

Le trafiquant de drogue asiatique est comparé à «El Chapo» en raison de la taille de son empire criminel (Photo: AP)

Selon l’agence ., Tse, 55 ans, est la cible principale de l’opération Kungur, une vaste enquête anti-narcotiques. Dirigé par la police fédérale australienne (.), il implique une vingtaine d’agences d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Europe. «C’est de loin le plus grand effort international jamais réalisé pour lutter contre les syndicats de la drogue asiatiques, déclarent les responsables de l’application des lois impliqués dans l’enquête. Il couvre les autorités du Myanmar, de la Chine, de la Thaïlande, du Japon, des États-Unis et du Canada. Taïwan “.

Selon un document de l’. cité par . en 2019, l’organisation “est liée ou directement impliquée dans au moins 13 cas” de trafic de drogue depuis janvier 2015.

Le trafiquant de drogue Il serait allié à cinq groupes de trafiquants de drogue en Asie. En outre, il est connu pour avoir un gang protecteur de boxeurs thaïlandais, De plus, il vole des jets privés et a perdu 66 millions de dollars une nuit dans un casino.

La dimension de l’opération de capture de Tse Chi Lop est comparée à celle organisée pour capturer le colombien Pablo Escobar (Photo: fichier)

D’après les recherches, Je ferais aussi partie d’une mafia de la traite des êtres humains, mais il n’a pas été publiquement identifié comme le chef d’une telle organisation.

Une enquête menée les années précédentes par . a révélé que l’organisation est véritablement transnationale. Quatre des 19 dirigeants de Sam Gor sur la liste de l’. sont des citoyens canadiens, y compris Tse, que la police appelle souvent «T1», la cible principale. D’autres sont originaires de Hong Kong, Macao, Taiwan, Malaisie, Myanmar, Vietnam et Chine continentale.

À ce jour, les informations concernant le syndicat sont qu’il est extrêmement riche, discipliné et sophistiqué, à bien des égards plus sophistiqué que n’importe quel cartel latino-américain. Sam Gor s’adresse à un marché de la drogue plus vaste et plus dispersé et collabore avec un éventail plus diversifié de groupes criminels les locaux que les cartels latinos, y compris les Yakuza du Japon, les gangs de motards australiens et les gangs ethniques chinois dans toute l’Asie du Sud-Est.

Le réseau criminel est également moins sujet aux flambées incontrôlées de violence interne que les cartels latino-américains, selon la police. L’argent est si grand que les anciennes rivalités sanglantes entre les groupes criminels asiatiques ont été mises de côté dans une quête commune de profits gigantesques.

“Les groupes criminels en Asie du Sud-Est et en Extrême-Orient fonctionnent avec une efficacité parfaite”, a déclaré un responsable à ..

Les sachets de thé sont souvent la réserve de drogue de l’organisation (Photo: .)

Dans les années 1990, Tse a voyagé entre l’Amérique du Nord, Hong Kong, Macao et l’Asie du Sud-Est, a déclaré un enquêteur principal de l’.. Il est devenu un membre de rang intermédiaire d’un réseau de contrebande qui s’approvisionnait en héroïne du Triangle d’Or, la région de production illégale d’opium où se rejoignent les frontières du Myanmar, de la Thaïlande, de la Chine et du Laos.

En 1998, selon les archives judiciaires, Tse a été inculpé de trafic de drogue devant le tribunal du district oriental de New York. Il a été reconnu coupable de complot en vue d’importer de l’héroïne aux États-Unis, selon les archives. Une possible condamnation à perpétuité planait sur sa tête.

Par le biais d’une pétition déposée par son avocat en 2000, Tse demandé pitié.

Il a expliqué que ses parents malades avaient besoin de soins constants. Son fils de 12 ans avait une maladie pulmonaire. Sa femme était débordée. S’il se libérait, promit Tzu, il ouvrirait un restaurant. Il a exprimé “une grande douleur” à cause de son crime, selon les archives judiciaires.

Après avoir été libéré en 2006, la police a déclaré que il est retourné au Canada, où il était censé être sous surveillance pendant les quatre prochaines années. On ignore quand Tzu est retournée dans ses anciens repaires en Asie. Mais les archives de l’entreprise montrent que Tse et son épouse ont enregistré une entreprise, China Peace Investment Group Company Ltd, à Hong Kong en 2011.

Les dernières informations disponibles indiquent que Il a les cheveux séparés et le sens de la mode décontractée d’un homme de famille chinois typique d’âge moyen, a déclaré un agent de l’.. Cependant, une vigilance accrue a montré que Tzu était un gros dépensier avec un profond respect pour sa sécurité personnelle.

Tse organise chaque année de somptueuses fêtes d’anniversaire dans des complexes et hôtels cinq étoiles, volant avec son entourage dans des jets privés. À une occasion, il a séjourné dans une station balnéaire en Thaïlande pendant un mois, accueillant les visiteurs au bord de la piscine en short et en t-shirt, selon un membre du groupe de travail chargé d’enquêter sur le syndicat.

Tse était un visiteur fréquent des casinos en Asie et il aimait parier sur les chevaux.

PLUS SUR CE SUJET:

Il en va de même pour les hélicoptères avec vue panoramique sur Iván Guzmán, “Le roi de la cocaïne”

Son amour pour Chapo Guzmán l’a conduite dans le quartier des malades mentaux d’une prison pour hommes à sécurité maximale

La femme qui a conquis Chapo Guzmán: pourquoi Emma Coronel est connue comme une “reine de beauté”

Emma Coronel, l’épouse de Chapo Guzmán, posée comme reine sur des photos controversées

Sur la plage: de nouvelles images révèlent comment Emma Coronel, la femme d’El Chapo, aurait passé son anniversaire