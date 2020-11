Yuri, Juanpa Zurita, Consuelo Duval et Carlos Rivera forment le panel de chercheurs pour “Qui est le masque?” (IG: wholamascara)

Ce dimanche soir, le cinquième volet du «Qui est le masque? », émission de télévision produite par Televisa et Edemol Shine Group, une adaptation mexicaine d’une émission à l’origine sud-coréenne.

Les jurés et détectives de la deuxième saison, chargés de découvrir les visages derrière les masques, sont les figures célèbres du divertissement mexicain: Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval et Juanpa Zurita. A cette occasion, l’invité spécial était Itatí Cantoral, célèbre pour avoir joué Soraya Montenegro dans la telenovela María, la del Barrio.

Dans les chapitres précédents de ce télé réalité les célébrités supprimées étaient: Alfonso de Nigris (Monstre), Maria Seoane (Souris), Marjorie de Sousa (Banane), Douce (Méduse), Nath Campos (Lele), Braulio Luna (Tortue), Rommel pacheco (Gobelin) et Christian Chavez (Panthère).

A cette occasion, il y avait deux concours pour continuer à concourir dans le spectacle. Dans chacun d’eux ils ont participé trois candidats, l’un a été sauvé par les juges, un autre par le public et le troisième a été éliminé et forcé de retirer son masque, révélant sa mystérieuse identité.

Mario Bautista, Vadhir Derbez et Paty Manterola dans Qui est le masque? (IG: wholamascara)

Dans le premier concours, les créatures énigmatiques qui ont participé étaient Xolo, ours polaire et licorne. Licorne, qui a présenté le sujet Toucher le fond de Adele a été sauvé par le panel de chercheurs renommés. Xolo Oui Ours polaire Ils affrontèrent un duel dont un seul des deux, celui choisi par le public de Televisa San Ángel, pourrait être victorieux.

66% du public a choisi Polar Bear. Xolo a été disqualifié et a révélé sa véritable identité.

Les juges en tant que détectives parient sur les personnalités suivantes:

Juanpa: Faisy

Yuri: José Ron

Consuelo Duval: Pedro Fernández

Itatí Cantoral: Pedro Fernández

Carlos Rivera: Mané de la Parra

Aucun d’entre eux n’a eu raison. bien Il ne s’agissait de rien de plus ni de moins que la star de la comédie agissant Arath de la tour, célèbre pour ses apparitions à Los Simuladores, Una Familia con Suerte, El Privilegio de Mandar, Simón Dice, Caer en la Tempntación, entre autres. Avant de dire au revoir et sans masque, l’acteur a interprété la très célèbre chanson des années 80 Bienvenue dans la jungle de Guns And Rosses.

Dans le deuxième concours, les créatures mystérieuses qui ont participé étaient Boule disco, Cervero Oui Jalapeno. Disco Ball a présenté la chanson Lumières aveuglantes de le Fin de semaine et il a attiré l’attention des enquêteurs qui l’ont sauvé de la disqualification. Jalapeño et Cervero ont dû faire appel aux votes du public pour passer au tour suivant. Le public a voté une deuxième fois et ils décident, par 61% des voix, de disqualifier Cerberus.

(Photo: Instagram / goldenescorpion)

Cerbère Il a donné les indices suivants sur son identité: «c’est comme l’air, c’est partout, c’est un mal nécessaire, il se fixe des objectifs et se bat pour eux et s’entoure de visages familiers. Les détectives avaient les hypothèses suivantes:

Consuelo Duval: Ariel Miramontes

Juanpa: Chumel Torres

Yuri: André Marín

Itatí Cantoral: David Zepeda

Carlos Rivera: Toño de Valdez

Encore une fois, aucun d’entre eux n’a eu raison. Enfin, le masque a été retiré et la vraie identité est apparue… C’était à propos de Le scorpion d’or, de son vrai nom Alex Montiel, un célèbre doubleur, comédien et youtubeur. Ses chaînes YouTube comptent plus de 12 millions d’abonnés. Avant de se retirer, il a chanté Fox (que dit le renard) de Ylvis

Fans et téléspectateurs de “Qui est le masque?” Ils attendront sûrement avec impatience la prochaine diffusion, car ce sera la première rassembler toutes les créatures mystérieuses la même nuit et il y aura un nouvel invité spécial dont l’identité n’a pas non plus été dévoilée.

