Selon les versions officielles, Roberto González Montes est un ancien policier d’État (Photo: Twitter @ ElMundoNarco1)

Roberto Gonzalez Montes, El Mudo ou El 32, était arrêté avec ses gardes du corps lundi dernier, car il est situé à la tête de la Plaza de La Línea et serait le cerveau présumé du massacre qu’étaient-t-ils assassiné trois adultes et six mineurs l’âge des familles LeBaron, Meunier, Johnson Oui Langford.

Le bureau du procureur général a confirmé que González Montes a été arrêté avec Eulalio “N” et Julio César “N”, membres de la branche armée du cartel de Juárez. La L’arrestation a eu lieu à Juan Mata Ortiz, une ville appartenant à la municipalité de Nuevo Casas Grandes., Chihuahua.

«Roberto ‘N’, Il a deux mandats d’arrêt et se verrait attribuer la responsabilité intellectuelle du meurtre de membres de sa famille en novembre 2019″ A rapporté le FGR le 25 novembre.

Travaux de renseignement antérieurs, le chef de la Plaza de la Línea a été localisé et, après avoir constaté la présence des autorités, a tenté de fuir à bord d’une camionnette, mais il a été intercepté sans être abattu. Il était accompagné de ses escortes, qui étaient armés et étaient en possession de marijuana.

Le groupe criminel de la Ligne opère à Chihuahua et la place est également contestée avec les armes armées de cartels tels que Gente Nueva, Los Mexicles, Los Aztecas et le cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG9 (Photo: Cuartoscuro)

Leur Quatre paquets de drogue ont été saisis, deux armes longues, trois armes courtes, des chargeurs et des cartouches. Après avoir été assurés, les particuliers Ils ont été transférés dans les locaux du Bureau du procureur spécial chargé des enquêtes sur la criminalité organisée. (SEIDO), situé au bureau du maire de Cuauhtémoc à Mexico.

“Avec cette appréhensionÀ ce jour, 17 membres présumés du groupe criminel ont été arrêtés, en raison des enquêtes menées sur l’affaire; c’est pourquoi le bureau du procureur général et le gouvernement du Mexique approuvent leur engagement en faveur de la justice pour les victimes de cette malheureuse affaire », a ajouté le FGR dirigé Alejandro Gertz Manero.

Le même lundi 23 novembre, l’arrestation a été confirmée, mais sans donner plus de détails, sauf que le personnage était El Mudo, avec Eulalio Domínguez Alanís, Le Condor Oui Julio César Casavantes Radovich, qui aurait participé à l’attaque.

Noter la Le muet Il avait déjà été arrêté le 9 décembre 2016, sur une autoroute à Ciudad Juárez, mais a été libéré en raison d’incohérences dans son assurance. Il est lié au trafic de drogue, à l’extorsion de bénéficiaires de programmes sociaux, aux vols et aux meurtres.

Vraisemblablement, la confrontation qui a causé la mort des femmes et des enfants aurait été celle de ce groupe contre Los Salazar est l’une des cellules du cartel de Sinaloa, qui s’est établie principalement dans la zone frontalière de Chihuahua (AP Photo / Marco Ugarte)

Quand il est tombé il y a quatre ans, il a offert 2 millions de pesos pour être lâché, Mais lorsqu’il a refusé, il a menacé de mort les agents qui le gardaient. On lui attribue la vague de violence à Madera depuis sa libération. Selon les versions officielles, González Montes est un ancien policier d’État.

Il y a vingt jours, c’était un an depuis le massacre de Bavispe, Sonora. À cette date, le FGR a signalé avoir détenu Alfredo «L», qui était impliqué. La la commande a été achevée à Ciudad Juárez, Chihuahua.

Le 4 novembre 2019, dans une zone de la Sierra Madre occidentale à proximité de la commune de La Mora, commune de Bavispe, à l’extrême nord-est de l’état de Sonora, à la frontière avec Chihuahua.

Un groupe armé, lié à la ligne Juarez Cartel, tiré d’une camionnette sur les 3 véhicules où trois femmes voyageaient avec 14 mineurs d’âge.

Après le massacre de neuf personnes, dont des bébés, les proches ont fui leur résidence à Sonora (Photo: Cuartoscuro)

Il y a eu 9 décès: Rhonita Maria Miller 30 ans; Christina Marie Langford Johnson sur 29; Dawna Ray Langford 43 ans; aussi bien que Howard Jacob 12 ans; Trevor Harvey sur 11; Krystal Bellaine 10 ans; Rogan 2 ans; Oui Titus Alvin Oui Tiana Gricel, les deux avec seulement 8 mois. Au moins sept enfants ont été blessés.

Le groupe criminel de la ligne opère à Chihuahua et la place est également disputée avec les armes armées de cartels tels que Nouvelles personnes, Les Mexicles, les Aztèques et les Cartel de Jalisco Nouvelle génération (CJNG). Vraisemblablement, la confrontation qui a causé la mort des femmes et des enfants aurait été de ce groupe contre Les Salazars est l’un des cellules du Cartel de Sinaloa, qui se sont installés principalement dans la zone frontalière de Chihuahua.

