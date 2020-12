«Prêtre» Pedro Basilio. Photo: Capture vidéo prise sur Twitter.

Le 25 décembre, jour de Noël, les réseaux sociaux ont “ explosé ” après que la vidéo d’un présumé prêtre de Choachí, Cundinamarca, soit devenue connue, qui a joué un acte d’intolérance lorsqu’il a réagi de manière agressive à la demande de plusieurs acheteurs de un D1 pour mettre un masque.

Au cours des dernières heures, plus de détails sur l’événement étaient connus et il a été prouvé l’excuse que Pedro Basilio a donnée (comme le prêtre a été identifié) pour ne pas porter le masque et son origine dans l’Église catholique.

L’un des témoins de l’événement a déclaré au portail Pulzo que lorsque l’événement s’est produit, le prêtre a soutenu qu’il souffrait d’une maladie respiratoire et c’est pourquoi il ne portait pas de masque. Déclarations qui ont été livrées à la police à leur arrivée sur les lieux pour donner l’ordre.

En revanche, le jour de l’événement, il a été garanti que les personnes attaquées par le prétendu représentant de l’Église catholique n’engageraient pas de poursuites judiciaires. Cependant, comme Pulzo l’a appris, les victimes ont dénoncé le prêtre aux autorités et ont exigé qu’il paie les dommages subis par eux et leurs téléphones portables en raison des coups que l’homme leur a infligés.

Selon Semana Magazine, le père a été identifié comme étant Pedro Basilio, qui vit à Choachí, mais n’est pas le curé officiel de l’église San Miguel Arcángel de Choachí.

Semana a assuré que Basilio ne figure pas dans le répertoire des prêtres de l’archidiocèse de Bogotá, l’entité qui «gouverne» les prêtres en Colombie. En outre, ils soutiennent que la Conférence épiscopale n’a pas statué sur l’affaire et que, par conséquent, il n’a pas été confirmé si Pedro Basilio représente, à quelque titre que ce soit, l’Église catholique colombienne.

Dans le contexte

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir que le vieux prêtre est sans porter de masque. La réclamation a fini par déclencher la fureur du présumé prêtre, qui a attaqué plusieurs personnes qui lui demandaient des explications sur son résistance au port d’un masque à l’intérieur de l’établissement commercial.

D’abord, le prêtre a essayé de donner un coup de pied à un homme et est venu lutter avec lui. Quelques instants plus tard, il s’en est pris à la femme qui enregistrait ce qui se passait, Il l’a giflé et a jeté un téléphone portable par terre.

Dans les dernières secondes de la vidéo, on entend la femme indiquer que Je ne laisserais pas le prêtre partir, jusqu’à ce que le La police arrivera sur le site.

C’est le moment où le prêtre attaque plusieurs personnes:

Dans Noticias Caracol, il a été rapporté que ce religieux n’est pas le curé de l’église Choachí, et De plus, les autorités, à leur arrivée au magasin D1, ont infligé une amende de 936 000 $ au prêtre.

“La police a donné l’assignation respective à ce citoyen pour avoir omis d’utiliser le masque et pour les actes d’intolérance au sein de l’établissement”, a informé le maire de Choachí, Carlos Alberdi Velásquez.

Sur les réseaux sociaux, l’événement a également suscité l’indignation des internautes. “Quelle honte quand c’est une personne qui est censée représenter l’amour du Christ si l’on ne peut pas demander un exemple et répond avec la violence attendue de ses fidèles”; «Le prêtre ne savait malheureusement pas comment gérer la situation. Tout le monde ne soutient pas un masque, mais vous devez faire le sacrifice à l’intérieur d’un établissement. Tout au plus, il faut 20 minutes pour acheter »; sont quelques commentaires.

Le département de Cundinamarca a été l’un des premiers à se préparer à assister à cette urgence sanitaire et est passé de 139 à 739 lits pour les soins intensifs et de 160 à 224 pour les soins intermédiaires. Voici quelques-unes des recommandations pour éviter de contracter le covid-19 cette saison:

– Faites la fête à la maison avec le noyau familial et évitez de rencontrer des noyaux et des amis à l’extérieur de la résidence.

– Si vous avez plus de 60 ans ou si vous êtes un patient souffrant de comorbidités, ne quittez pas la maison et évitez de rencontrer des personnes qui vivent dans d’autres maisons.

– Portez un masque lors de la réception des visiteurs et maintenez une distance physique.

– Lavez-vous les mains correctement et constamment avec de l’eau et du savon. Ou utilisez un gel désinfectant.

– Préférez les endroits extérieurs ou les fenêtres ouvertes pour aérer le lieu.

– Évitez la consommation excessive de boissons alcoolisées qui font oublier les protocoles de biosécurité.

– Profitez des outils technologiques pour rencontrer à distance la famille et les amis.

– Soyez attentif aux symptômes qui apparaissent et isolez-vous immédiatement, le cas échéant sont respiratoires

– Réaliser des soirées d’affaires à travers des réunions virtuelles.

– Effectuer des achats de Noël via des plateformes virtuelles et des achats en ligne et s’il est indispensable de se rendre dans un entrepôt, vérifier qu’il est conforme à toutes les réglementations de biosécurité

– Obtenez tout ce dont vous avez besoin en un seul voyage pour réduire le risque de contagion.

– Mettre en œuvre des mesures de biosécurité pour les déplacements routiers ou aériens à partir du moment où vous quittez votre résidence jusqu’à votre arrivée à destination.

– Toussez et éternuez dans le bras.