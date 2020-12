Juan José Acuña Delbene est toujours en liberté

En progressant dans la prise de témoignages par le Rapport de viol lors de la soirée à laquelle ont participé des joueurs du club de Vélez Sarsfield, La fiscalité Laura Zyseskind Il attendait des nouvelles du principal accusé dans l’affaire: Juan José Acuña Delbene. La justice a ordonné la capture nationale et internationale du suspect, mais Ils n’ont toujours pas pu le trouver et il est toujours en liberté.

Acuna Delbene est un visage assez connu dans le milieu du football, en particulier dans la promotion. L’homme a 42 ans et une longue expérience en tant que directeur technique. Entre mars 2008 et novembre 2015, il a travaillé au club Défense et justice. Il a dirigé plusieurs catégories jusqu’à ce qu’il devienne coordonnateur du soccer jeunesse. Pendant son séjour à El Halcón, il a également occupé un poste intérimaire en tant qu’entraîneur de la première équipe, qui à l’époque était dans la National B: en septembre 2015, il a remplacé Carlos Ramacciotti, qui a quitté son poste en raison de mauvais résultats.

Dans Défense et Justice, Acuña Delbene a rencontré et dirigé Juan Martín Lucero, le joueur qui a loué la maison où était organisée la fête qui s’est terminée par la plainte pour abus.. Les deux ont établi une amitié qui a duré jusqu’à ce moment.

Après avoir quitté l’établissement de Florencio Varela, l’accusé a obtenu un emploi dans l’un des clubs de sa ville: Argentine de Quilmes. Là, il a assumé la direction technique de la première équipe en août 2016 et est resté en poste jusqu’en juin 2017.

Outre son histoire dans le milieu du football, ses fiches d’emploi vierges montrent également qu’il a travaillé dans une coopérative dédiée au lavage automatique et manuel des véhicules automobiles.

Acuna Delbene habite à Quilmes avec sa femme et leur fils de 18 ans. Ce matin, la police de Buenos Aires est allée le chercher là-bas, mais il n’était pas là. À cette adresse, les agents ont été reçus par le couple, qui a déclaré aux policiers que lorsqu’ils avaient découvert ce qui s’était passé, ils avaient chassé son mari de la maison.

Les hommes en uniforme ont également effectué le raid sur les lieux et saisi des vêtements, quatre téléphones portables et une Chevrolet Onix.

Par ailleurs, ce samedi un autre raid a été effectué dans une maison de la province de Buenos Aires de Tres de Febrero. Ils y ont appréhendé deux femmes, participantes à la fête, dont l’une est soupçonnée d’avoir volé les biens de la victime. Il s’agit de Zaira Noelí Barrionuevo, 23 ans, accusée du crime de vol, et Graciela Noemí Garrido.

Les policiers ont pris le portefeuille de la victime de viol et les téléphones portables des détenus de la scène. Une Peugeot 206 grise a également été détournée. Cependant, des sources judiciaires ont assuré que les deux femmes étaient déjà en liberté.

L’entrée du quartier privé où se sont déroulés les événements (Adrián Escandar)

L’incident s’est produit dans une maison du quartier privé de Camino Real dans la ville de Boulogne, district de San Isidro. La victime, une fille de 28 ans, a raconté à quel point elle se souvenait peu. En plus de préciser comment il était arrivé sur les lieux, il a expliqué qu’il avait d’abord eu des relations sexuelles consensuelles avec le footballeur. Thiago Almada et qu’elle s’est retrouvée plus tard au lit avec des signes d’abus.

De son côté, une amie de la victime qui l’a accompagnée à la fête, Il a assuré l’avoir trouvée inconsciente dans le lit d’une des chambres, avec ses vêtements baissés et à côté d’une cruche contenant des boissons alcoolisées, tandis que l’accusé Acuña Delbene quittait la pièce et ajustait son pantalon.

Quatre joueurs de Vélez Sarsfield étaient présents à la fête: en plus des susdits Juan Martín Lucero et Thiago Almada, il y avait aussi Ricardo Centurión et Miguel Brizuela. Le club des Liniers a précisé que ses joueurs “Ils ne sont ni dénoncés ni inculpés”, mais ils témoignent en tant que témoins, ils n’ont donc pas été inclus dans la première équipe qui joue aujourd’hui pour la Coupe Diego Maradona.

L’avocat représentant le jeune plaignant, Raquel Hermida Légende, en désaccord avec les joueurs témoignant. «Cela me semble très prématuré. Je pense que cela les mettrait dans une situation de bénéfice qui ne correspond pas. Premièrement, il enquêterait sans sa déclaration sur toutes les communications qu’ils avaient sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Il faudrait attendre l’expertise et que le processus se poursuive et seulement plus tard pour les citer », a-t-il estimé en dialogue avec Infobae.

