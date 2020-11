Leticia Bonifaz a été choisie comme experte avant la CEDAW de l’ONU (Photo: Cuartoscuro)

Ce lundi Leticia Bonifaz a été élu membre du Comité pour la Élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, pour son acronyme en anglais) du Organisation des Nations Unies (ONU) pendant la période 2021-2024. Le spécialiste a été nommé par le gouvernement mexicain dans le cadre de sa mission auprès de l’ONU, dirigée par Juan Ramón de la Fuente.

Elle est la première experte mexicaine à faire partie du mécanisme depuis 2004, lorsque l’ambassadrice Aída González a rejoint cette instance.

Marcelo Ebrard, secrétaire aux Relations extérieures, a annoncé la nouvelle via son compte Twitter (Photo: Twitter)

Né en Comitan, Chiapas en 1959, Leticia Bonifaz Alfonzo a étudié le droit dans la Université nationale autonome du Mexique (UNAM) entre 1977 et 1981 et s’est spécialisé en droit constitutionnel et administratif. Par la suite, il a complété une maîtrise en droit et un doctorat également à la plus haute maison d’études. De plus, il a une mention honorable dans son examen de diplôme, tenu le 24 avril 1992.

Elle a été professeur à la faculté de droit de l’UNAM pendant plus de trente ans, où elle enseigne des cours d’introduction à l’étude du droit, de philosophie du droit et d’épistémologie juridique. De plus, de 1995 à 1996, elle a occupé le poste de secrétaire académique de la Division des études supérieures de la Faculté de droit.

Son activité professionnelle a débuté en 1982, lorsqu’il travaillait au Département des Accords et Contrats de la Direction Générale des Affaires Juridiques du Système National pour le Développement Intégral de la Famille (DIF).

Bonifaz Alfonzo a conseillé des organisations publiques (Photo: Cuartoscuro)

Après appartenait à la Direction générale des affaires juridiques de la présidence de la République entre 1984 et 1994Au cours de cette période, elle a obtenu les postes d’avocat-conseil, chef du service des décrets et accords, directeur adjoint des décrets et accords, directeur de la réglementation et directeur de la législation. Dans ce département, il a effectué des tâches liées à la révision des projets de décrets et d’accords présidentiels, ainsi que des initiatives législatives.

En octobre 1994 a représenté l’État mexicain à la Conférence internationale pour la signature du Traité sur le droit des marques à Genève, Suisse. Ce traité est de la plus haute importance, car il vise à harmoniser et rationaliser les procédures des pays et régions pour l’enregistrement des marques par la simplification et l’unification d’aspects spécifiques.

Son activité professionnelle comprend également diverses missions de conseil auprès d’organismes publics, parmi lesquels se distinguent les Secrétaire des affaires étrangères (SRE), où il a fourni des conseils juridiques pour la préparation du Règlement du service extérieur mexicain. Il a également collaboré à l’assistance juridique avec le Secrétaire à l’environnement (Semarnat) et le Chambre des Députés.

Leticia Bonifaz a été proposée par le président López Obrador pour occuper le poste de ministre du SCJN (Photo: Cuartoscuro)

Dans le gouvernement de Mexico, il a été Directeur général de la réglementation des transports, coordinateur de Projets spéciaux du ministère de la Sécurité publique et Conseiller juridique et services juridiques.

C’était récemment l’une des propositions du président Andrés Manuel López Obrador d’occuper le poste de ministre de la Cour suprême de la Nation (SCJN)Cependant, elle n’a pas été choisie pour occuper ce poste.

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes il a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1979 et est entré en vigueur en 1981. Il est l’un des instruments internationaux ayant le plus ratifié par les États membres des Nations Unies, avec 188 États en second.

La CEDEF est le organe d’experts indépendants constitué pour superviser l’application de la Convention; est composé de 23 experts du monde entier sur les droits des femmes. Le Dr Bonifaz occupera l’un des 11 sièges qui resteront vacants dans le mécanisme à compter du 1er janvier 2021.

