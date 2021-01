María Penella est l’une des 12 petites-filles de l’acteur Roberto Gómez Bolaños, fille de Marcela Gómez Fernández (Photo: I – File; D – Instagram @teacuerdasof)

Le 18 janvier, la production sera présentée en première sur le réseau Televisa Tu te rappelles de moi, un mélodrame attendu qui mettra en vedette Gabriel Soto et Fatima Molina en tant qu’acteurs principaux.

Malgré le fait que la telenovela aura des protagonistes stellaires, cette semaine, un autre des noms de la distribution a attiré l’attention du public: María Penella. Et est-ce que l’interprète est la petite-fille du remarquable artiste mexicain Roberto Gómez Bolaños, connu sous le nom de “Chespirito”.

Dans la serie, Penella jouera Marina, “une vigneronne respectée” Elle n’a jamais manqué de rien, et est follement amoureuse de son mari, Pedro Cáceres (joué par Gabriel Soto), alors elle se battra pour qu’il ne l’abandonne pas pour Vera (Fátima Molina), qui est son véritable amour.

“C’est un roman plein d’intrigues, d’amour, de passion, qui va très vite, dans chaque chapitre quelque chose de nouveau se produit”, a déclaré le également protagoniste de Single with Daughters, dans une interview avec le programme Hoy.

Ainsi, la petite-fille de Chespirito jouera un rôle de méchant, et fera tout son possible pour détruire la relation des deux amants et sauver leur mariage.

Qui est María Gómez Penella

Dans “Tu te souviens de moi”, l’actrice jouera Mariana, la femme de Pedro, interprétée par Gabriel Soto (Vidéo: Instagram @teacuerdasof)

Roberto Gómez Bolaños Il était l’un des acteurs les plus emblématiques du monde du divertissement au Mexique. Son interprétation de personnages tels que le bien-aimé “Chavo del Ocho” ou “El Chapulín Colorado”, lui a valu une renommée internationale et l’admiration du public.

Dans son mariage de 23 ans avec sa première femme, Graciela Fernández Pierre, Il a eu six enfants: Teresa, Graciela, Cecilia, Paulina, Marcela et Roberto. Les voyages incessants du producteur de télévision et ses multiples engagements professionnels l’ont conduit à divorcer de sa femme. Et quelque temps plus tard, a révélé sa romance avec Florinda Meza, actrice connue pour jouer “La Popis” et “Doña Florinda”. Cependant, lors de son deuxième mariage, il n’a eu aucun descendant.

María Penella Gómez est la fille de Marcela, et l’une des douze petites-filles de “Chespirito”. Elle a hérité des talents musicaux et d’actrice de son grand-père, ainsi que de sa passion pour le show business et le divertissement.

«C’est un honneur d’être votre petite-fille, je dois beaucoup respecter ce souvenir, d’abord en tant que grand-père, puis en tant qu’idole et icône de la culture mexicaine, de la télévision, du théâtre, du cinéma, et d’autre part, d’utiliser cette étoile comme une bénédiction pour construire mon propre chemin. Il est ma star car il est toujours là, et comme tous nos proches qui ne sont plus là quand on a besoin de leur parler, ils parlent et c’est tout », a-t-il déclaré à une occasion dans une interview au journal Publimetro.

Bande-annonce de “Me souviens-tu de moi” (Vidéo: Instagram @teacuerdasof) María Penella a commencé sa carrière en 2009, à l’âge de 13 ans. Dans l’image, dans l’une des photos de “El Hotel de los Secretos” (Photo: Instagram @mariapenella) L’artiste s’est démarquée par sa participation à des fonctions théâtrales bien connues (Photo: Instagram @mariapenella)

L’artiste a débuté sa carrière artistique en 2009, alors qu’elle n’avait que treize ans, dans le spectacle de théâtre Le Journal d’Anne Frank. Depuis, il a participé à de nombreuses œuvres, comme Anita la orfanita, Pequena Voz ou El hombre de la Mancha, où il a donné vie à la petite-fille de Don Quichotte et à Dulcinée.

En outre, il a également participé à la série télévisée «El hotel de los secretas», en 2016, une telenovela mexicaine produite par son oncle, Roberto Gómez Fernández, pour le réseau Televisa en 2016.

“Te acuerdas de me” sera présenté en première le lundi 18 janvier sur El Canal de las Estrellas, à 21h30, et mettra également en vedette des stars telles que Guillermo García Cantú, Rebecca Jones et des débuts surprenants, tels que Nina Rubin, fille du célèbre hôte Andrea Legarreta.

