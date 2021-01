Jake Angeli, un militant reconnu en Arizona pour ses différentes manifestations dans cet État, aux côtés des partisans du président Trump à l’intérieur du Capitole américain le 6 janvier 2021 (Photo de Saul LOEB / .)

L’irruption des partisans de Donald Trump dans le Capitole des États-Unis a laissé plusieurs images choquantes qui resteront dans l’histoire de la nation. Parmi eux se trouvent ceux qui ont un jeune homme au centre À moitié nu, le visage peint, le torse couvert de tatouages ​​et une casquette à cornes de buffle, accessoire typique des guerriers sioux, l’un des peuples autochtones les plus emblématiques d’Amérique du Nord.

Ce manifestant a été identifié par la presse américaine comme Jake Angeli ou Q-Shaman, membre du mouvement de théorie du complot QAnon, est née en 2017 à la suite de supposées révélations secrètes sur une élite pédophile et satanique qui gouverne le monde de l’ombre, avec Hillary Clinton, Barack Obama et le pape François au sommet. Angeli a rehaussé son profil dans ces cercles en attirant l’attention avec son regard dans de nombreuses manifestations de droite dans l’État d’Arizona en 2020.

Q-Shaman a été capturé ce mercredi dans plusieurs scènes des incidents à Washington, DC. Le journal Arizona Republic a observé ses mouvements pendant les émeutes et a noté qu’après être entré dans le Capitole avec d’autres manifestants, il a été vu à un moment donné sur le banc du Sénat posant pour une photo tenant dans sa main gauche une lance à laquelle pendait un drapeau. des États Unis.

En plus du bonnet et des cornes en peau de buffle, typiques de la culture sioux, Angeli a montré à tout moment ses tatouages, parmi lesquels une triquetra d’origine celtique, le marteau Mjolnir du dieu germanique Thor et un arbre de vie.

Angeli s’entretient avec un officier de police du Capitole américain après que plusieurs manifestants ont pris d’assaut le bâtiment alors que le Sénat débattait des résultats du collège électoral qui ont donné la victoire au candidat à la présidentielle Joe Biden (Photo de Saul LOEB / .)

La République de l’Arizona a expliqué que, depuis 2019, Angeli généralement installé devant le capitole de l’État de l’Arizona criant à propos de diverses théories du complot, la plupart soutenues par le mouvement QAnon. Et dans une interview accordée à ce journal en 2020, le jeune a noté qu’il porte le chapeau de fourrure, se peint le visage et marche torse nu pour attirer l’attention aux gens qui veulent l’entendre parler de différentes vérités qui, dit-il, sont cachées par une élite supposée qui contrôle le monde.

En février 2020, Angeli se tenait aux côtés d’une foule qui a assisté à un rassemblement Trump à Phoenix. Là, il portait une pancarte qui disait «Ce qui m’a envoyé»Et a demandé à plusieurs présents s’ils étaient au courant de la conspiration; plusieurs ont répondu oui. «La boule de neige a roulé et elle ne fait que grossir. Maintenant, nous sommes le grand public “Angeli a dit à l’époque.

Angeli avec son affiche “Q m’a envoyé”

Il participait également à des manifestations en Arizona pour exiger la réouverture des entreprises fermées par le gouvernement afin de prévenir la propagation du COVID-19 et a participé à d’autres manifestations qui ont remis en question les résultats des récentes élections américaines.

Angeli a dit que Il a découvert de nombreux complots grâce à ses propres recherches sur Internet. Cette étude des textes comprend des liens entre le satanisme, la pédophilie, le pouvoir et «l’État profond» – les fonctionnaires stables de domaines sensibles, comme la sécurité intérieure et le renseignement. «À un certain moment, tout s’est mis en place d’une manière ou d’une autre. Et je me suis dit: Oh mon Dieu. Maintenant, je vois la réalité de ce qui se passe », a-t-il déclaré à la République de l’Arizona, et a expliqué que le mouvement QAnon a validé les convictions qu’il avait maintenues jusqu’en 2016.

PLUS SUR CE SUJET:

Les images les plus choquantes de l’irruption des partisans de Donald Trump au Capitole

Trump a qualifié les manifestants qui ont pris d’assaut le Capitole de «patriotes» et a assuré que «c’est ce qui se passe lorsqu’une victoire absolue leur est enlevée»