Les joueurs de Lanús prennent une photo pour célébrer après la fin d’un match de Copa Sudamericana contre Sao Paulo le 4 novembre 2020 au stade Morumbi à Sao Paulo, Brésil. . / Fernando Bizerra / Archives

Buenos Aires, 22 janvier . .- Lanús atteint la finale de la Coupe d’Amérique du Sud contre la Défense et la Justice avec une baisse notable de son onze habituel et le retour d’un joueur providentiel en défense.

L’attaquant Lautaro Acosta manquera le match à Córdoba en raison de l’accumulation de cartons jaunes et José Luis Gómez est appelé à occuper le poste.

En revanche, Luis Zubeldia pourra à nouveau compter sur le central Guillermo Burdisso tandis que Matías Pérez revient sur le banc.

C’est le onze probable de Zubeldia qui partira à la recherche du deuxième titre de Coupe d’Amérique du Sud.

LAUTARO MORALES: L’un des responsables de la force défensive de l’équipe. Il a réalisé une performance cruciale lors du match aller des demi-finales contre Vélez Sarsfield où il a même arrêté un penalty contre Cristian Tarragona.

BRAIAN AGUIRRE: Le jeune défenseur multifonctionnel est l’un des grands projets promus par les entraîneurs à la fois pour renforcer l’aspect défensif et pour devenir une variante de départ.

GUILLERMO BURDISSO: Son retour pour la finale est une garantie. Après avoir été éloigné des terrains de jeu en raison d’une maladie cardiaque, il est devenu le quota d’expérience pour la dernière ligne.

ALEXIS PÉREZ: Le défenseur colombien s’est fait une place parmi les gros titres pour être un chronométreur et un marqueur très discipliné pour garantir l’ordre défensif.

ALEXANDRO BERNABEI: Sa polyvalence donne toujours à l’équipe une variante offensive et beaucoup de profondeur sur l’aile gauche.

JOSÉ LUIS GÓMEZ: Ses bonnes performances l’ont conduit dans l’équipe argentine où il a été gravement blessé. Après sa récupération, c’est une variante de bonne gestion et des critères pour le grenat.

FACUNDO QUIGNON: C’est l’horloge au milieu du court qui gère les temps de jeu. Dans la dernière ligne droite de la Coupe, il est devenu une pièce essentielle pour l’équilibre de l’équipe.

TOMÁS BELMONTE: L’une des apparitions les plus importantes de Lanús ces dernières années en raison de sa fraîcheur et de son courage de jouer. C’est aussi une carte de but puisqu’elle ajoute cinq matchs sur neuf.

PEDRO DE LA VEGA: Il est le joyau offensif de l’équipe, celui en charge du changement de rythme et de qui les actions les plus inattendues et extraordinaires sont attendues. Malgré ses 19 ans, il est le créateur de ce Lanús.

NICOLÁS ORSINI: À force de buts, il gagnait une place dans l’attaque grenat. La suspension de Lautaro Acosta a dissipé les doutes sur sa propriété en finale.

JOSÉ SAND: C’est l’emblème et la référence du campus. En raison de son expérience et avec 40 ans, il travaille comme entraîneur sur le terrain, en plus d’être l’une des cartes de buts les plus importantes.