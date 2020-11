Nicolás De La Cruz ne suit pas sa sœur sur Instagram et ils ont une relation disparate, selon les médias uruguayens

La famille De La Cruz a subi un choc samedi dernier après Stefany arrestation Gabriela De La Cruz Arcosa, la sœur du footballeur fluvial Nicolás De La Cruz, avec plus de 40 kilos de cocaïne.

L’homme de 26 ans a été intercepté par la police de la ville de Buenos Aires dans le quartier de Caballito à Buenos Aires, Vers 16 h 45, alors qu’il voyageait dans un taxi Volkswagen Suran avec un homme de 42 ans de nationalité péruvienne, selon l’agence NA.

Après avoir tenté d’échapper à un poste de contrôle de la police, les policiers ont donné un préavis et les deux personnes ont été appréhendées à quelques mètres de l’endroit, au carrefour entre la rue Emilio Mitre et l’avenue Rivadavia, en compagnie du conducteur du véhicule.

Compte tenu des nerfs évidents et des réponses contradictoires des occupants de la voiture, les policiers ont décidé de l’inspecter. En présence de témoins, devant la présomption d’illicite, les agents ont trouvé 40 pains de cocaïne d’environ un kilo chacun qui étaient dans deux valises, l’une dans le coffre et l’autre que la femme portait avec elle. 100 grammes de cocaïne qui se trouvaient sous le siège du conducteur ont également été saisis.

Stefany Gabriela De La Cruz Arcosa a 26 ans et est l’un des enfants de Nelly Arcosa, mère de Nicolás De La Cruz et également de l’ancien milieu de terrain Carlos Sánchez, bien que pour le compte d’un autre père. Nicolás, 23 ans, est le plus jeune de la famille De La Cruz. Nelly Arcosa a également eu huit enfants, le premier à 16 ans et le dernier à 41 ans, avec quatre parents différents.

Contrairement à ce qui se passe avec Stefany Gabriela, à qui le joueur actuel de River ne suit pas sur son compte Instagram et les médias uruguayens soutiennent qu’il n’y a pas de relation, Nicolás De La Cruz garde un bon lien avec Carlos Sánchez, 35 ans et aussi un ancien joueur millionnaire. Le cinquième du clan familial défend les couleurs de Santos de Brasil.

Nelly, la mère de Nicolás De La Cruz (Instagram)

Nicolas De La Cruz vit actuellement à Buenos Aires avec votre partenaire, également uruguayen, Vanesa Britos. Ils ont tous les deux deux filles: Catalina et Agostina.

Après ces arrestations, deux raids ont également été menés, l’un dans la province de Buenos Aires et l’autre dans la ville, appartenant aux personnes impliquées, dans lesquelles aucune substance illicite n’a été trouvée. Quoi qu’il en soit, l’enquête de la force de Buenos Aires se poursuit et on estime que dans les prochaines heures, il pourrait y avoir plus de détenus, car cela pourrait être en présence d’un puissant gang international de drogue.

Tous deux ont été accusés de «violation de la loi 23 737», mieux connue sous le nom de loi sur les drogues, et le Tribunal pénal et correctionnel fédéral numéro 7 intervient dans l’acte, sous la responsabilité de Marcelo Martínez Giorgi.

