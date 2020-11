Le cubano-américain Adolfo de Jesús Constanzo, chef des «narcosatanicos» liés aux trafiquants de drogue à Tamaulipas.

9 avril 1989. La police de Matamoros fait irruption dans le Rancho Santa Elena. Les 110 kilos de marijuana qu’ils y trouvent sont le moindre des problèmes, à l’intérieur il y a un chaudron en fer qui dégage une puanteur impossible à respirer. À l’intérieur se trouvent du sang séché, un cerveau humain, des mégots de cigarettes, quarante bouteilles vides de brandy, des machettes, de l’ail et une tortue rôtie.

L’horreur continue: les abords de la maison se révèlent être une fosse commune, une sorte de catacombe avec douze cadavres cachés et empilés. Tous démembrés et sans cerveau ni cœur.

Le plus curieux, c’est que tout a commencé le même après-midi grâce à un événement fortuit. Quelques heures avant l’opération au ranch, David Serna Valdez, Un jeune homme de 22 ans conduisait un camion sur l’autoroute qui relie Matamoros à Tamaulipas, quand il a soudainement heurté une clôture de police qui l’a arrêté pour une inspection de routine du véhicule. À l’intérieur, ils ont trouvé des traces de marijuana et un pistolet de calibre 38. Raison suffisante pour l’arrêter. Après quelques heures d’interrogatoire, il a avoué qu’il appartenait à une secte occulte de magie noire, dans laquelle les transactions de trafic de drogue étaient mêlées à des rituels dans lesquels des innocents étaient sacrifiés et choisis au hasard.

Il est impossible de savoir si la police a cru ces déclarations au début, mais au moins elles étaient suffisamment alarmantes pour qu’elles se mobilisent immédiatement vers la propriété indiquée par le jeune homme arrêté.

Les détenus du ranch ont avoué à la police judiciaire avoir commis tous ces meurtres, mais ont également déclaré qu’une seule personne avait donné les ordres: Adolfo de Jesús Constanzo, un fils américain de réfugiés cubains qui pratiquait la Santeria et la Palo Mayombe, un culte mystique d’origine afro-américaine qui se caractérise par l’absence totale de valeurs (différence entre le bien et le mal) chez ses adeptes.

La vie de Jesús Constanzo a été dès le début un maelström de déséquilibres. Avant d’apprendre à lire et à écrire, sa mère lui a appris à voler et à «bluffer» (petit vol dans les entreprises), ce qui l’a amené à être arrêté à plusieurs reprises avec sa mère pour des délits mineurs tels que le vol et le vandalisme tout au long de son enfance. Cependant, là où sa mère a fait le plus d’efforts, c’était dans les enseignements du culte de Palo Mayombe, puisqu’elle se considérait elle-même comme une prêtresse.

Adolescent, Constanzo a rencontré un prêtre de la même secte qui l’a embrassé et lui a appris à devenir riche en vendant de la drogue.

En 1980, il a commencé à offrir ses services de mayombero à Miami, mais peu de temps après, il a décidé de déménager à Mexico, où il a commencé à avoir beaucoup de succès en tant que lecteur de cartes de tarot. Ceux qui le connaissaient disaient qu’il avait une sorte de magnétisme ou de charisme difficile à expliquer. Les rituels de purification ou de nettoyage lui ont procuré des bénéfices allant de 8 000 USD aux 40 000 USD par mois. Parmi ses fidèles se trouvaient des patrons du crime organisé, de hauts fonctionnaires, des célébrités et des agents de la police judiciaire fédérale.

Ce n’était pas étrange que Constanzo, en tant qu’étranger, a emménagé Matamoros, l’un des points frontaliers les plus importants du pays. Il y établit bientôt son culte, à travers lequel il vend des médicaments fournis par ses alliés narco en échange d’une prétendue protection mystique.

Désireux d’augmenter sa popularité et gagner plus de pouvoir, il a commencé à faire des sacrifices dans ses rituels pour leur donner une touche de sensationnalisme et de spectaculaire. Il était toujours accompagné d’un jeune divorcé qui a fini par être sa muse et son amant: Sara Aldrete, étudiant de Anthropologie de l’Université du Texas, qu’il a rencontré avec désinvolture dans un café.

Elle-même a déclaré qu’elle avait torturé certaines victimes, dont Gilbert Sosa, un trafiquant de drogue qu’il a manipulé pour se pendre à une corde nouée autour du cou, les mains libres, pour au moins essayer de sauver sa vie. Ensuite, il a ordonné qu’il soit immergé dans un baril d’eau bouillante, tandis que ses tétons étaient coupés avec des ciseaux.

Il a également raconté comment l’un des membres a coupé le pénis de l’une de ses victimes et a ouvert sa poitrine pour retirer son cœur alors qu’il était encore en vie.

Après ces déclarations, elle a nié sa participation aux rituels et a assuré que Constanzo l’avait retenue contre son gré. Cependant, beaucoup l’ont souligné comme la grande prêtresse du culte, qui a également participé activement à toutes les cérémonies sanglantes et était en charge du recrutement de nouveaux membres et de la promotion des activités de la secte.

Adolfo a expliqué que les ingrédients miraculeux à mettre dans un chaudron étaient du sang et des membres humains mutilés, de préférence le cerveau de criminels ou de fous. Idéalement, ceux-ci provenaient d’individus blancs, car ils étaient censés être plus influencés par le bourreau. Constanzo a beaucoup insisté sur ce point, car, selon la secte, la torture de la victime était un facteur très important pour l’auteur. L’âme du sacrifié a dû apprendre à craindre son bourreau pour toute l’éternité, et ainsi lui rester à jamais soumise.

Le rite s’est terminé lorsque les participants ont bu la soupe du chaudron, estimant que cela leur donnait toute la puissance souhaitée par les criminels.

Plusieurs des victimes étaient des civils innocents choisis au hasard. L’un d’eux était Mark Kilroy, un étudiant en médecine américain qui avait disparu un mois avant que la police ne fasse une descente dans le ranch de Constanzo. Peu de temps après, il a été découvert que sa colonne vertébrale avait été utilisée par le chef de la secte comme une amulette sous la forme d’une cravate.

Avant que la police n’arrive au ranch de Santa Elena, Constanzo, Adolfo, Sara (qui a toujours soutenu qu’elle avait été kidnappée), Alvaro Valdez (Le Duby) et Martin Quintana ils ont réussi à fuir vers le Mexico, où ils se sont rencontrés “disciples».

Après trois semaines de fuite, les autorités ont réussi à les intercepter grâce à Sara a réussi à envoyer une lettre dans lequel il affirmait qu’il était otage et qu’il craignait pour sa vie.

Quand la police arrive au département des rues La Seine, a été accueilli par une pluie de balles. Quand Adolfo a vu qu’un grand nombre d’agents l’entourait, il a ordonné à son partenaire Léon Valdez pour lui tirer dessus avec une mitrailleuse qu’il lança dans ses mains. Fidèle à son chef, Valdez a décidé de se suicider avec lui. Ils sont tous les deux entrés dans un placard et Leon a tiré.

Après avoir passé 22 ans au pénitencier de Santa Martha Acatitla, Sara Aldrete a été transférée en août 2011 dans une prison de Mexicali, où elle est devenue écrivain et a commencé à enseigner des ateliers d’écriture et de lecture. Il pratique également de la musique et est activement impliqué dans des pièces de théâtre.

