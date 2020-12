Páez Soto, prétendument, purgeait une peine de 20 ans depuis que 2016 a été condamné, mais tout indique qu’ils l’ont laissé partir en liberté (Photo: Fichier)

Ignacio Paez Soto, Nachillo, El Tío, C-1 ou Nacho, Ancien opérateur de Joaquin El Chapo Guzman, il a été tué par un commando alors qu’il était à bord d’une Volkswagen Passat blanche; ils lui ont tiré dessus plus de 50 fois dans le parking d’un Oxxo à Caborca, Sonora.

Il clan de Los Páez auquel il était associé Nachillo est synonyme de pouvoir et de mort à Sonora, faisait partie d’une famille liée au trafic de drogue au cours des 30 dernières années et Rafael Caro Quintero, qui dispute la place avec Los Chapitos, fils de Joaquín Guzmán.

Les autorités de Sonora ont confirmé l’identité de Páez Soto, 47 ans, tourné dans le quartier Centro, 10e rue, entre les avenues «L» et «M». L’ancien exploitant du cartel de Sinaloa occupait le siège passager d’un véhicule modèle 2017, lorsque Après 13h00 ce samedi, plusieurs sujets armés d’armes longues sont arrivés dans un Cherokee et lui ont tiré dessus.. La plupart des coups ont touché le pare-brise.

Le Nachillo était en compagnie d’une femme qui portait son bébé de 8 mois; le bébé a été blessé avec des blessures mineures. Alors que la mère avait besoin de soins médicaux pour une dépression nerveuse, selon le bureau du procureur de l’État. Les assaillants ont fui sans problème majeur et aucune arrestation n’a été signalée.

El Mayo, Los Chapitos et Rafael Caro Quintero sont les dirigeants visibles du cartel de Sinaloa (Photo: Illustration Infobae)

Les Les derniers articles de presse sur Páez Soto, jusque avant ce 26 décembre, datent de 2016, lorsqu’un Peine de 20 ans. On ne sait pas quand il a été libéré de prison ou pourquoi les accusations de crimes contre la santé ont été rejetées, qui étaient accrédité par la justice fédérale le 13 janvier 2016 dans l’affaire pénale 30/2014.

À ce moment-là, il a été signalé que Sa participation à la tête de la place a été démontrée dans les municipalités de Sonora de Caborca, Pitiquito, Altar et Sásabe, entre autres. À partir de ces endroits, le transfert de stupéfiants vers les États-Unis était opéré et signalé directement à Chapo Guzmán.

Notamment à peine une semaine s’était écoulée depuis la reprise définitive du chef du cartel de Sinaloa lorsque Le Nachillo Il a été condamné. C’était prisonnier au Centre fédéral de réadaptation sociale numéro 12, situé dans la municipalité d’Ocampo, Guanajuato, après avoir été arrêté une deuxième fois le 28 octobre 2013.

Mais Tout indique qu’il a été libéré, car dans l’après-midi de ce 26 décembre, il se promenait à Caborca, municipalité où elle a exercé sa domination en plus d’une décennie.

Le personnel médico-légal et le parquet sont arrivés à l’endroit où il a été tué pour les procédures judiciaires correspondantes, telles que la collecte de données de preuve et d’autres indications qui aident à intégrer le dossier des homicides.

Nachillo a été exécuté à l’extérieur d’un Oxxo, à bord d’une voiture blanche, il a été abattu plus de 50 fois (Photo: Facebook)

Ignacio Páez Soto était arrêté pour la première fois le 15 septembre 2009 dans un hôtel, par des agents de la défunte police fédérale; bien qu’il ait été mis à la disposition du Procureur général de la République de l’époque, il n’a pas été poursuivi. Les autorités n’ont pas indiqué pourquoi il avait été libéré si rapidement, mais on présume qu’il a payé un pot-de-vin millionnaire.

Pour autant qu’il en ait été informé, Páez Soto était l’un des hommes les plus fiables d’Ismael Mai Zambada, Chef fondateur du cartel de Sinaloa qui est toujours actif à la tête de la puissante faction criminelle et n’a jamais été en prison depuis le milieu des années 1980 quand il a commencé dans le commerce illicite.

La deuxième capture de Nacho Páez s’est produit le 28 octobre 2013 à Pitiquito, Sonora. Avait passé cinq mois après sa mise sur liste noire par le département du Trésor des États-Unis en raison de ses opérations de trafic de drogue; pour lequel ses comptes ont été bloqués et il lui était interdit de faire affaire avec lui, des entreprises ou des représentants qui lui étaient liés.

Nachillo Il voyageait à bord d’une Jeep Grand Cherokee blindée en argent lorsqu’il a été intercepté par les autorités fédérales. Avec lui, ses gardiens ont été arrêtés: Reynaldo Alejandro del Río López, El Tongo et Francisco Ricardo Bermúdez Méndez El Talibán. Ils le suivaient depuis quatre mois.

Les personnes arrêtées étaient a saisi un AK-47, 30 coups, un super revolver Colt .38, environ trois kilos de marijuana, des téléphones et une Jetta blanche, ainsi que le pick-up blindé.

Le frère de Rafael Caro Quintero a quitté Octavio, le frère de Nacho Páez, aux commandes après avoir été arrêté en 2001 (Photo: Spécial)

Était chef de la plaza dans le nord-est de Sonora. Il faisait le trafic de drogue depuis La Jojoba, Los Pocitos, El Cobre, Los Angeles, El Soñic et San Fernando, toutes les municipalités de Caborca. Il était également impliqué dans l’extorsion (faisant payer un appartement aux chauffeurs de taxi et aux passeurs de sans-papiers) et au trafic de migrants dans le couloir Caborca-Santa Ana-Nogales., soutenu par Los Sabori et Los Paleteros.

Páez Soto a été promu lieutenant du cartel de Sinaloa après le meurtre de son frère Octavio en avril 2004. Pendant cinq ans, il s’est battu pour le contrôle de la place contre son cousin Luis Fernando Sánchez Páez, alias Lusillo ou L-7, qui a été abattu à Culiacán le 6 septembre 2009; quelques jours plus tard, l’arrestation de Nachillo et sa libération ultérieure ont eu lieu.

Précisément, Octavio Páez a été laissé aux commandes du soi-disant cartel de Sonora parce que le chef de cette faction, Miguel Ángel Caro Quintero, le frère de Rafael, a été arrêté à Mochis, Sinaloa, en décembre 2001.

Nacho Páez Soto a travaillé de la même manière pour Mai Zambada que pour Manuel Nini Beltran, des Beltran Leyva. Mais quand la fracture entre le cartel de Sinaloa et ceux commandés par Arturo Beltrán Leyva, Les Barbas (2008-2009), une vague de meurtres s’est produite, faisant la mort de trois membres du clan de Los Páez: Luis Octavio Páez Terrazas, Giovanni Páez et Leonel Páez Benítez.

Miguel Ángel Caro Quintero a été libéré en juillet de l’année dernière, après avoir survécu à la prison à sécurité maximale ADX Florence dans le Colorado, où El Chapo Guzmán paie une peine à perpétuité. Alors que son frère Rafael est un fugitif après avoir été libéré suite à une erreur judiciaire le 9 août 2013 dans le procès de l’enlèvement et du meurtre de l’agent de la DEA, Enrique Camarena Salazar et du pilote mexicain Alfredo Zavala Avelar, pour lequel il a été condamné à 40 ans de prison.

El Chapo Guzmán paie une peine d’emprisonnement à perpétuité aux États-Unis (Photo: REUTERS / Henry Romero)

Au cours des cinq derniers mois, une guerre à Sonora a montré la résurgence de Rafael Caro Quintero; vidéos, couvertures narco, publications et les meurtres ont été les indicateurs. Après avoir passé près de trois décennies en prison, il serait retourné au trafic de drogue. Il a été arrêté en 1985 et a payé une partie de sa peine, mais la DEA offre jusqu’à 20 millions de dollars pour les données menant à sa capture.

Prétendument, Le Narco de Narcos dirigerait une cellule appelée le cartel de Caborca, où est intégré Le balayeur 24/7, bras armé dirigé par Le R, Rodrigo Páez Quintero, neveu de capo légendaire, et Jesús Darío Murrieta Navarro, alias Le visage de Cochi, qui à son tour a des liens avec Le Páez.

Pour de nombreux narcomes, exécutions et vidéos, il a été montré un différend contre Caro Quintero dirigé par Les Durangos / Chasseurs, lié aux Chapitos, enfants de Joaquín Guzmán Loera.

Mais des rapports récents indiquent que le même Narco de Narcos a essayé de calmer cette guerre, comme il aurait été alimenté par Le R, neveu du capo et José Crispín Salazar Zamorano, actuel leader de Les Salazars, un groupe criminel associé à Los Chapitos.

Cependant, pour le meurtre d’un haut profil du cartel de Sinaloa comme Nacho Páez, il reste à voir s’il s’agissait du conflit interne de la faction ou de la responsabilité de membres associés au cartel de Juarez et à La Línea, contre qui le corridor de la drogue se bat dans la bande de Sonora et Chihuahua, frontière avec l’Arizona, États-Unis. Aussi Il est en suspens que les autorités expliquent pourquoi un baron de la drogue condamné à 20 ans de crimes crédités en 2016, est retourné dans la rue si tôt.

