Que cela prenne des semaines, comme l’a laissé entendre le président américain Donald Trump, ou des mois, comme la plupart des experts de la santé s’y attendent, un vaccin approuvé contre le coronavirus est à venir, et il est très attendu. Pourtant, il sera initialement en pénurie pendant que les fabricants augmentent la production. Alors que la pandémie continue de mettre des millions de personnes en danger chaque jour, y compris les agents de santé, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies préexistantes, qui devrait se faire vacciner en premier?

Cette semaine, un groupe consultatif stratégique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pesé avec des orientations préliminaires pour l’allocation mondiale des vaccins, identifiant les groupes qui devraient être prioritaires. Ces recommandations rejoignent un projet de plan d’un groupe d’experts réuni par les Académies nationales américaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine (NASEM), publié plus tôt ce mois-ci.

Les experts louent les deux plans pour aborder l’échelle historique et l’épidémiologie unique de la pandémie de coronavirus. Et ils félicitent le NASEM d’avoir inclus dans ses conseils les groupes raciaux et ethniques minoritaires – que le COVID-19 a durement frappés – en s’attaquant aux facteurs socio-économiques qui les mettent en danger. Le plan de l’OMS, en revanche, en est encore à un stade précoce et aura besoin de plus de détails avant que ses recommandations puissent devenir applicables, selon d’autres.

«Il est important que différents groupes réfléchissent au problème», déclare Eric Toner, médecin urgentiste et expert en pandémies qui a effectué une planification similaire au Johns Hopkins Center for Health Security à Baltimore, Maryland. Et bien que les plans diffèrent quelque peu, Toner dit qu’il voit beaucoup d’accord. « C’est formidable qu’il y ait un consensus d’opinion sur ces questions. »

Chef de file

Les directives de l’OMS à ce stade énumèrent uniquement les groupes de personnes qui devraient avoir un accès prioritaire aux vaccins. Les directives du NASEM vont encore plus loin en classant les groupes prioritaires par ordre de qui devrait recevoir un vaccin en premier (voir «Une approche à plusieurs niveaux»).

Après les agents de santé, les groupes médicalement vulnérables devraient être parmi les premiers à recevoir un vaccin, selon le projet de plan du NASEM. Ceux-ci incluent les personnes âgées vivant dans des environnements surpeuplés et les personnes souffrant de plusieurs maladies existantes, telles que des maladies cardiaques graves ou le diabète, qui les exposent à un risque d’infection plus grave par COVID-19.

Le plan donne la priorité aux travailleurs des industries essentielles, comme le transport en commun, car leur emploi les met en contact avec de nombreuses personnes. De même, les personnes qui vivent dans certains milieux surpeuplés – les refuges pour sans-abri et les prisons, par exemple – sont citées comme méritant un accès précoce.

De nombreux pays ont déjà des plans généraux d’attribution de vaccins, mais ils sont adaptés à une pandémie de grippe plutôt qu’au nouveau coronavirus. Ils donnent généralement la priorité aux enfants et aux femmes enceintes; Cependant, les plans COVID-19 ne le font pas, car la plupart des essais de vaccins n’incluent actuellement pas les femmes enceintes, et le coronavirus semble être moins mortel pour les enfants que la grippe. Les directives du NASEM recommandent en effet de donner aux enfants des vaccins contre le COVID-19 au cours de l’une des phases finales de son plan d’allocation.

Contrairement aux directives NASEM, le plan de l’OMS note que les dirigeants gouvernementaux devraient avoir un accès rapide, mais prévient que les personnes priorisées de cette manière devraient être «interprétées de manière restrictive pour inclure un très petit nombre d’individus».

«Nous étions très préoccupés par la possibilité que ce groupe puisse servir d’échappatoire à travers laquelle un camion de personnes qui s’identifient comme étant importantes pourrait alors se mettre en première ligne», déclare Ruth Faden, bioéthicienne au Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics à Baltimore, Maryland, qui faisait partie du groupe qui a rédigé les directives de l’OMS.

Groupes durement touchés

L’accès des groupes défavorisés est abordé dans les deux plans. Compte tenu des échecs du passé, les directives de l’OMS exhortent les pays plus riches à veiller à ce que les pays les plus pauvres reçoivent les vaccins dans les premiers jours de l’attribution. Au cours de la pandémie de grippe H1N1 de 2009, «au moment où le monde s’est mis à trouver comment faire parvenir des vaccins à certains pays à revenu faible ou intermédiaire, la pandémie était terminée», dit Faden.

Mais la proposition de l’OMS ne suggère pas encore comment les nations pourraient résoudre la tension entre l’attribution des vaccins dans un pays et leur répartition entre les pays, déclare Angus Dawson, bioéthicien à l’Université de Sydney en Australie, qui a publié un examen de l’éthique nationale de l’allocation pandémique plus tôt. cette année. En d’autres termes, les pays les plus durement touchés devraient-ils recevoir une allocation plus importante d’un vaccin précoce avant que d’autres pays aient une chance de doser leurs groupes hautement prioritaires?

Le NASEM a été invité à développer son plan d’allocation par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, qui établiront le plan de vaccination du gouvernement américain contre le COVID-19, et les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, qui coordonne le vaccin. et les essais de traitement. Lorsqu’ils ont fait appel à NASEM pour créer la proposition, les dirigeants des deux agences ont demandé que le rapport explique comment donner la priorité au vaccin aux «populations à haut risque», y compris les «groupes raciaux et ethniques» qui ont été touchés par le COVID-19 et sont décédés de manière disproportionnée taux plus élevés que d’autres groupes aux États-Unis. Le comité a déterminé que ces groupes sont vulnérables principalement pour des raisons socio-économiques liées au racisme systémique – par exemple, ils occupent des emplois à haut risque et vivent dans des zones à haut risque – et ont donc répondu à la demande dans cette optique, sans distinguer les groupes. en raison de leur identité raciale ou ethnique.

«Nous essayons vraiment de nous assurer que les personnes de couleur, qui ont été touchées de manière disproportionnée, auront également la priorité – mais pour les facteurs qui les mettent en danger, pas seulement pour mettre en évidence leur composition raciale et ethnique», déclare Helene Gayle, présidente et directeur général du Chicago Community Trust dans l’Illinois et qui est coprésident du comité NASEM qui a rédigé la proposition.

Faden dit que les recommandations reconnaissent l’accent mis actuellement sur l’injustice raciale aux États-Unis. «Je lisais pour voir: ce rapport parle-t-il du moment culturel aux États-Unis, parle-t-il du racisme et d’autres formes d’inégalités structurelles? Et c’est le cas », dit-elle.

Le panel NASEM propose donc une longue liste de travailleurs essentiels qui devraient avoir un accès prioritaire à un vaccin, y compris les employés des épiceries, les travailleurs des transports en commun et les postiers. Les personnes issues de groupes ethniques et raciaux durement touchés sont surreprésentées dans ces emplois.

Les États américains devraient également utiliser l’indice de vulnérabilité sociale du CDC pour aider à prendre des décisions concernant l’allocation, suggère le plan NASEM. Un outil basé sur la géographie qui guide généralement l’attribution de l’aide après une catastrophe nationale, il tient compte de l’endroit où vivent les gens, ainsi que des conditions de santé surreprésentées chez les Noirs et les Autochtones et les autres personnes de couleur.

Tenir compte des conseils

Le groupe consultatif stratégique de l’OMS continuera de mettre à jour ses orientations, d’abord pour attribuer des classements à ses groupes prioritaires, puis pour inclure des données réelles provenant d’essais de vaccins, comme l’efficacité d’un vaccin donné chez les personnes âgées. Bien que les orientations soient disponibles pour tous les pays membres de l’OMS, aucun n’est obligé de les mettre en œuvre.

Aux États-Unis, le comité NASEM doit publier un plan définitif en octobre. En fin de compte, le CDC examinera ces recommandations entre autres tout en élaborant son propre plan d’attribution de vaccins pour le pays, attendu plus tard cette année.

Ce seront les directives que les services de santé publique, les médecins et les pharmacies à travers les États-Unis devraient suivre lors de la distribution de vaccins – en supposant qu’un vaccin a été prouvé sans danger et que les gens sont prêts à le prendre.

Trump a demandé qu’un vaccin soit prêt d’ici novembre, à temps pour l’élection présidentielle américaine – mais une perception selon laquelle le vaccin a été précipité pourrait éroder la confiance des gens en lui, dit Sandra Crouse Quinn, spécialiste du comportement au Center for Health. Equity à l’Université du Maryland à College Park. Cela pourrait rendre les plans d’attribution de vaccins moins efficaces.

Lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre l’un de ces plans, Dawson dit: «Il faut tenir compte du contexte politique.»

Cet article est reproduit avec autorisation et a été publié pour la première fois le 17 septembre 2020.