Contrairement au premier procès politique contre Donald Trump, où aucun membre du Congrès républicain n’a soutenu l’ouverture de la destitution, le second processus a reçu le soutien de 10 membres du parti au pouvoir, la plus grande adhésion de représentants du parti gouvernemental dans l’histoire du pays lors d’un vote de ce type.

Le président sortant a été inculpé d’incitation à la violence dans son discours précédant l’assaut du Capitole, siège qui a fait cinq morts, dont celui d’un policier. Du banc républicain, 197 se sont opposés au vote, mais 10 représentants ont soutenu la destitution.

Liz Cheney Elle était la membre du Congrès dont la décision a provoqué le plus de discussions au sein du Parti républicain, puisqu’elle est la troisième plus haute responsable de la Chambre basse et la seule du conseil d’administration à avoir soutenu la censure de Trump. “Il n’y a jamais eu de plus grande trahison de la part d’un président des États-Unis en charge de lui et de son serment à la Constitution»A déclaré Cheney, dont le père, Dick Cheney, était vice-président sous George W. Bush. La jeune Cheney a été plus critique envers Trump que les autres dirigeants républicains, mais son annonce quelques heures avant le vote de mercredi a néanmoins secoué le Congrès.

Liz Cheney (.)

Trump a “convoqué” la foule qui a attaqué le Capitole “, a rallié la foule et allumé la flamme de cette attaque”, a déclaré Cheney, ajoutant que “tout ce qui a suivi était de son fait”. De plus, il a souligné que Trump aurait pu intervenir immédiatement pour empêcher ses partisans de se mutiner, mais il ne l’a pas fait.

Le vote de Riz Tom cela a peut-être été le plus surprenant. Son district (en Caroline du Sud) a fortement soutenu Trump lors de l’élection et a voté la semaine dernière pour s’opposer à la certification des votes électoraux en Arizona et en Pennsylvanie. Mais son approbation n’est pas allée aussi loin. “J’ai soutenu ce président pendant quatre ans. J’ai fait campagne pour lui et j’ai voté pour lui deux fois. Mais cet échec total est inexcusableRice a déclaré dans un communiqué après le vote.

Tom Rice (.)

Bien qu’il ne soit pas sûr que le discours de Trump du 6 janvier était une incitation à l’agitation, “toute personne raisonnable pouvait voir le potentiel de violence”, a déclaré Rice. “Juste par la grâce de Dieu et le sang de la police du Capitole, le nombre de morts n’était pas beaucoup, beaucoup plus élevé.” En outre, a déclaré qu’il était déçu que Trump ne montre aucun remords pour le siège.

Représentant républicain John Katko (Europa Press)

John Katko, un ancien procureur fédéral représentant la région de Syracuse (New York), a déclaré que permettre à Trump «d’inciter à cette attaque sans conséquences» serait «une menace directe pour l’avenir de notre démocratie». “En promouvant délibérément des théories infondées suggérant que l’élection a été volée d’une manière ou d’une autre, le président a créé un environnement combustible de désinformation, de privation de droits et de division”, a déclaré Katko. Le refus de Trump d’annuler l’émeute a mis “d’innombrables vies en danger”, a-t-il déclaré.

Fred Upton, un ancien président du puissant comité de l’énergie et du commerce dans son 18e mandat représentant la région de Kalamazoo, dans le Michigan, a déclaré qu’il aurait préféré une censure bipartisane formelle plutôt que la destitution. Mais il a déclaré que le refus de Trump d’assumer la responsabilité de l’émeute ne lui laissait pas le choix.

“Le Congrès doit demander des comptes au président Trump et envoyer un message clair que notre pays ne peut pas et ne tolérera aucun effort pour empêcher le transfert pacifique du pouvoir.“, m’a dit.

Adam Kinzinger, un vétéran de l’armée de l’air qui était déjà devenu un grand critique de Trump, a déclaré qu’il ne doutait pas que le président “a rompu son serment et incité à cette insurrection”.“Trump” a utilisé sa position dans la branche exécutive “pour attaquer la branche législative, a déclaré Kinzinger, qui en est à son sixième mandat représentant le nord de l’Illinois.

Adam Kinzinger (.)

Jaime Herrera Beutler, lors de son sixième mandat représentant le sud-ouest de Washington, a déclaré que si de nombreux législateurs craignent le président, “la vérité nous libère de la peur”. Et il a ajouté: “Je ne choisis pas un camp. Je choisis la vérité».

Jaime Herrera Beutler (.)

Dan Newhouse Il a déclaré que les articles d’impeachment dirigés par les démocrates étaient viciés, mais qu’ils n’utilisaient pas le processus comme excuse pour voter non. “Il n’y a aucune excuse pour les actions du président“, A déclaré Newhouse, à son cinquième mandat représentant le centre de Washington (une région que Trump a remportée avec une marge considérable).

Peter meijer, nouvellement assermenté représentant la région de Grand Rapids (Michigan), a déclaré que Trump a trahi son serment et “il a la responsabilité d’inciter à l’insurrection que nous avons subie la semaine dernière”. Comme d’autres républicains, il a déclaré qu’il soutenait la destitution avec un chagrin d’amour.

Anthony Gonzalez (.)

Anthony Gonzalez, ancien joueur de la NFL et représentant de l’Ohio, a été franc: a déclaré Trump “a aidé à organiser et à inciter une foule qui a attaqué le Congrès des États-Unis dans le but de nous empêcher de remplir nos devoirs solennels prescrits par la Constitution”.. Il a ajouté que lors de l’attaque, Trump “a abandonné son poste (…) mettant toutes les personnes présentes en danger encore plus.”

David Valadao, du sud de la Californie, avec une circonscription latino-américaine, a commenté: “Le président Trump a sans aucun doute joué un rôle moteur dans les événements catastrophiques qui ont eu lieu le 6 janvier.” Il ajouta: “Sa rhétorique provocante était anti-américaine, odieuse et absolument contestable.».

Le panneau électronique montre les résultats du vote pour l’ouverture de la destitution (.)

Le sort de Trump repose désormais sur le Sénat contrôlé par les républicains, qui l’a acquitté l’année dernière sans entendre de témoins au procès. Cette fois, cependant, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, serait en colère contre Trump, non seulement pour le soulèvement de Capitol Hill, mais aussi pour les deux pertes en Géorgie la veille qui ont coûté sa majorité au républicain. au Sénat.

McConnell a déclaré mercredi qu’il n’avait pas pris de décision finale sur la manière dont il voterait lors d’un procès au Sénat, qui ne peut pas être conclu avant l’investiture de Biden le 20 janvier.

Au moins deux sénateurs républicains, Lisa Murkowski de l’Alaska et Pat Toomey de Pennsylvanie, ont déclaré soutenir la destitution ou ont demandé à Trump de démissionner. Le sénateur Ben Sasse, républicain du Nebraska, a déclaré qu’il envisagerait la destitution.

Un seul sénateur républicain, Mitt Romney de l’Utah, a voté pour condamner Trump l’année dernière.

Pour condamner Trump, 67 voix sont nécessaires, donc (sans compter que les 50 démocrates voteront contre lui), il y a 17 membres du Parti républicain manquant pour le déclarer coupable et l’empêcher d’occuper à nouveau des fonctions publiques.

(Avec des informations d’AP)

