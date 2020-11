Sergio Massa offre à Luis Cubeddu une chemise River signée Marcelo Gallardo

Confirmation de l’analyse positive du coronavirus par Luis Cubeddu, le “chef de mission” du FMI et deuxième dans la hiérarchie de l’équipe arrivée en Argentine, a fait sensation dans différents domaines du gouvernement argentin. Pour le moment, trois responsables et le représentant argentin auprès du FMI à Washington ont déjà entamé la période d’isolement correspondante, en attendant les résultats de leurs prélèvements.

Les officiels argentins qui ont dû Pour s’isoler immédiatement, le président de la Chambre des députés, Sergio Massa, qui a rencontré la délégation vendredi matin, le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, et le président de la Banque centrale, Miguel Pesce.

En outre, Sergio Chodos, représentant de l’Argentine auprès du FMI à Washington a également dû prendre des mesures d’isolement préventif, après avoir été en contact régulier avec Cubeddu la semaine dernière.

Chodos lui-même s’était lavé à Washington le jeudi 5 novembre, puis avait subi une nouvelle analyse le mardi 10 novembre, juste après son arrivée en Argentine. Dans les deux cas, les résultats de leurs tests sont revenus négatifs.

Même ainsi, au cours de la semaine dernière, il y a eu des jours de rencontres et de rencontres constantes entre les représentants du FMI et les responsables du gouvernement argentin.

Le chef de la mission du FMI pour l’Argentine, Luis Cubeddu, est sans symptômes et en bonne santé (. / Leonardo Muñoz)

Le calendrier des réunions indiquait que le mercredi 11, Cubeddu et le reste de l’équipe du FMI, dirigée par la nord-américaine Julie Kozack, directrice adjointe du Département de l’hémisphère occidental, ont eu une réunion avec le ministre Martín Guzmán.

Pendant ce temps, vendredi matin, la délégation du FMI a rencontré Massa dans la matinée. Au cours de cette rencontre, le président de la Chambre des députés a remis deux chemises River au “chef de mission” signées Marcelo Gallardo. Cubeddu est marié à une Argentine et leurs deux enfants sont très fans du club Núñez.

Sergio Massa a été confiné à son domicile et il est prévu que dimanche vers 14h00, il recevra la visite de son médecin personnel pour effectuer un prélèvement.. Le résultat de cette analyse est essentiel pour la semaine à venir, car une session mémorable se tiendra mardi, où la taxe sur les grandes richesses et le budget pour 2021 seront discutés.

Ce même vendredi, Cubeddu a rencontré Pesce et le reste de l’équipe du FMI dans l’après-midi, ce qui a conduit le chef de la BCRA à subir également une période d’isolement jusqu’à ce qu’il connaisse les résultats de ses prélèvements.

Une autre rencontre de la délégation du FMI avec le président de la Société rurale argentine, Daniel Pelegrina

Les cas de la directeur de la cellule d’information financière (CRF), Carlos Cruz, et le chef de la direction de la coordination internationale, Diego Gamba, qui a rencontré l’équipe de représentants du FMI mercredi dernier. Il en va de même avec le président de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, qui a également tenu des réunions avec l’équipe du Fonds.

La Banque centrale elle-même a publié une déclaration dans laquelle elle a signalé qu’aucune des personnes en contact avec Cubeddu n’avait de symptômes et qu’elles étaient toutes placées en isolement préventif.

La nouvelle de l’analyse positive a été communiquée dimanche matin par le porte-parole du FMI, Gerry Rice, qui dans l’information officielle a choisi de cacher l’identité de l’émissaire du Fonds infecté.

“Conformément aux protocoles de santé et de sécurité convenus avec les autorités argentines, tous les membres de l’équipe du Fonds monétaire international actuellement en Argentine ont subi un test Covid-19 hier. Les résultats ont indiqué qu’un membre de l’équipe a été testé positif pour Covid-19. Le membre de l’équipe effectuera un nouveau test aujourd’hui pour confirmer la validité du résultat initial du test positif.Dit Rice.

Le FMI a confirmé que les réunions pour la prochaine sont toujours en place et qu’elles se tiendront de manière virtuelle

«Après avoir pris connaissance des résultats, l’équipe a immédiatement informé les autorités argentines et a commencé le protocole d’isolement. L’équipe du FMI, en coordination avec les autorités, a également lancé des protocoles de recherche des contacts pour informer toutes les personnes avec lesquelles l’équipe du FMI s’est entretenue la semaine dernière. ETe membre de l’équipe est actuellement asymptomatique et se sent bien », a-t-il complété.

De même, il a été confirmé que l’équipe du FMI poursuivra le calendrier des réunions prévues pour la semaine prochaine. Ces réunions se dérouleront selon la modalité virtuelle.

