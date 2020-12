PHOTO DE FICHIER. Le ministre colombien des Finances, Alberto Carrasquilla Barrera, s’adresse aux médias lors d’une conférence de presse à Bogotá, Colombie. 10 août 2018. REUTERS / Carlos Julio Martínez.

Depuis le milieu de l’année, lorsque le ministère des Finances a présenté le cadre budgétaire à moyen terme (MFMP), le ministre de ce portefeuille, Alberto Carrasquilla, Il a évoqué la nécessité d’une réforme fiscale pour atteindre environ 2 points de PIB, ce qui équivaut à environ 20 trillions de pesos.

Cet avertissement a été donné en raison de deux situations qui ont marqué le pays jusqu’à présent en 2020: d’une part, l’inactivité économique due à la pandémie, et d’autre part, les dépenses auxquelles le gouvernement a dû faire face pour financer une partie de la masse salariale des entreprises, effectuer des transferts supplémentaires des programmes sociaux déjà établis et mettre en œuvre le revenu de solidarité, en plus de soutenir le système de santé avec toutes les éventualités que le virus a amenées avec lui dans le pays.

Début décembre, le journal El Tiempo partageait que, afin de collecter les ressources qui ont généré la plus grande dette et d’assumer les surcoûts survenus pendant la pandémie, le ministre des Finances, Alberto Carrasquilla, «a confirmé qu’au premier trimestre en 2021 une réforme fiscale sera présentée au Congrès “

À ce moment-là, Carrasquilla a parlé sur Blu Radio, et il a indiqué que le contexte de la situation est qu’en raison du coronavirus, le gouvernement avait un double effet sur ses comptes.

Tel que rapporté par Semana Magazine, par conséquent, l’endettement du pays pourrait clôturer l’année à un chiffre supérieur à 60% du produit intérieur brut, ce qui représente un niveau record depuis 1995, date à laquelle le record a commencé.

En dialogue avec Dinero, le directeur exécutif de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, a partagé “que les agences de notation ont un œil sur la situation budgétaire de 2022” et a ajouté que bien qu’il soit très hâtif de planifier la réforme en ce moment, nous ne devons pas perdre d’avis que la contribution des agences irait jusqu’à la fin de l’année prochaine.

L’article hebdomadaire prévient que si le gouvernement ne se lance pas dans une réforme, la Colombie court le risque de perdre sa note d’investissement. Un argument très similaire à celui présenté par le directeur général sortant de la Banco de la República, Juan José Echavarría, qui lors de son dernier conseil d’administration dans l’entité le 18 décembre a souligné que les réformes fiscales, retraites et sociales sont nécessaires pour maintenir la notation risque du pays.

De même, Semana souligne que, selon Fedesarrollo, une perte de note d’investissement pourrait faire chuter les taux du secteur financier d’au moins 4 ou 5 points. Cela pourrait aggraver la crise sociale profonde que traverse déjà le coronavirus.

L’analyse du magazine Semana indique que si proposer une réforme fiscale en temps normal est une tâche titanesque, le faire dans le contexte d’une pandémie est bien pire.

Ce n’est un secret pour personne que les entreprises et les maisons colombiennes sont durement touchées par la situation économique du pays, d’autant plus que de nombreux revenus ont diminué dans les finances des citoyensPar conséquent, en cas de réforme fiscale, les plus touchés seraient ces syndicats.

Le magazine colombien raconte que S’il y a quelqu’un qui a de l’expérience dans la proposition de fiscalité, c’est bien l’actuel ministre Alberto Carrasquilla, donc ce serait “le troisième qu’il présente dans le gouvernement Duque, sans compter ceux qui ont participé au gouvernement Uribe”, disent-ils.

Enfin, l’hebdomadaire conclut qu’il est imminent pour le pays de prendre une décision difficile «et même si personne ne veut parler d’une taxe en 2021, qui sera la première année de réactivation, pas d’alternative. De plus, la réforme doit s’accompagner d’une simplification du régime fiscal et d’une lutte frontale contre l’évasion et la fraude », disent les médias.

