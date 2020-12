Manuel Clouthier appelé taille-crayon Tatiana Clouthier (Photo: Cuartoscuro)

Au matin de ce lundi 7 décembre, la nouvelle a été annoncée que le président Andrés Manuel López Obrador apporter des modifications à votre armoire. Dans ce cas, Graciela Marquez Colin, chef du ministère de l’Économie (SE), quittera ses fonctions pour rejoindre le conseil de direction de l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi). Pour remplacer le docteur en histoire économique, AMLO mettra Tatiana Clouthier Carrillo.

«Aujourd’hui, j’envoie la nomination au Sénat, de Graciela Márquez Colín, pour être membre du conseil d’administration de l’Institut national de statistique et de géographie, Inegi, elle travaille actuellement comme secrétaire à l’économie, elle va la remplacer Tatiana Clouthier Carrillo “, a indiqué le chef de l’exécutif fédéral lors de la conférence du matin.

“Dans le cas de Graciela, sa position doit être ratifiée par le Congrès, dans le cas de Tatiana, son arrivée au ministère de l’Economie, non”, a-t-il précisé.

Tatiana Clouthier sera à la tête du ministère de l’Économie (Photo: Omar TORRES / .)

L’annonce a généré beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, en fait, le hashtag #Tatiana est devenu une tendance sur Twitter et il y avait des gens qui ont reçu cela de bons yeux; cependant, Manuel Clouthier, le frère du futur secrétaire fédéral, a fait deux commentaires sur les réseaux sociaux, l’un dans lequel il a souligné les défis de sa sœur et l’autre dans lequel il a déclaré que sa sœur risquait de devenir un «requin».

“Tatiana Clouthier présente de grands défis dans sa nouvelle mission de secrétaire à l’économie, 1- écouter les milieux d’affaires sans les pontifier (amlo s’en charge déjà); 2- que le président López Obrador l’écoute, 3- que le gouvernement n’interfère pas et laisse le secteur productif travailler», Écrit-il vers 09h00 (heure du centre du Mexique); cependant, sur un ton plus critique, il fit une autre publication quelques heures plus tard.

En effet, dans cet autre message, il a dit qu’il y a un risque que sa sœur manifeste le syndrome Hubris ou une dépendance au pouvoir et que cela génère plus de problèmes que de solutions. En fait, il a minimisé cela en utilisant le terme «taille-crayon» avec sa sœur.

Manuel Clouthier a critiqué sa sœur et AMLO sur Twitter (Photo: Twitter / @ClouthierManuel)

“Tatiana Clouthier est très travailleuse, très honnête, très exécutive, stimulante et aime le Mexique (sic), ce sont ses vertus; les risques sont que la puissance augmente, qu’il soit en acier et polariser au lieu de s’unir, qu’il n’écoute pas IP, qu’il ne soit pas entendu par AMLO et ne l’utilise que!“, Il ajouta.

Le terme «chairo» est défini par le Dictionnaire espagnol mexicain comme adjectif offensant: “personne qui défend des causes sociales et politiques contre les idéologies de la droite, mais à qui on attribue un manque d’engagement véritable dans ce qu’il prétend défendre; personne qui est satisfaite de ses attitudes». Cette précision doit être faite car dans le RAE il est expliqué que Chairo est une “soupe typique des régions andines dans laquelle on met du chuño, des pommes de terre, de la viande et des légumes”.

Cet incident n’est pas le premier à se manifester chez les frères Clouthier sur Twitter. Juste mercredi 2 décembre Tatiana et Manuel étaient en désaccord idéologique sur le départ d’Alfonso Romo de la coordination du bureau de la présidence.

Tatiana Clouthier avait déjà exprimé des différences avec son frère (Photo: Cuartoscuro)

“Tant mieux pour Alfonso Romo qui vient de démissionner de ce gouvernement catastrophique d’AMLOIl en avait assez que le secteur privé soit touché quotidiennement et qu’il doive affronter les employeurs! Il a décidé de ne plus parler à l’hypocrite », a également exprimé l’homme d’affaires dans un premier temps sur son compte Twitter personnel.

Cependant, il a continué dans sa répulsion contre AMLO et a ajouté: «J’espère que le président est reconnaissant à Poncho Romo et lui permet de continuer sa vie professionnelle, le respectant et sans vengeance car il a décidé de ne pas continuer dans ce gouvernement catastrophique». Ce qui a été reproché par Tatiana qui a immédiatement répondu: “Quel commentaire absurde et plein de frustration mal gérée”.

