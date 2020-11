La maison où habite l’ex-petite amie du tueur

UNE raid de fureur meurtrière la nuit dernière a secoué la ville de Quilmes à Buenos Aires, où un homme de 40 ans a joué dans une séquence qui comprenait un meurtre, deux personnes blessées par balle et une tentative de suicide, le tout avec la violence de genre en toile de fond.

Comme l’ont confirmé des sources policières Infobae, l’épisode a commencé hier à 19h30 dans une maison située rue Jujuy au 3881. Il s’y est rendu Reinaldo Rolando Delgado avec l’intention d’assassiner son ex-petite amie, une jeune fille de 28 ans identifiée comme YEA, qui s’était réfugiée dans cet endroit pendant un certain temps pour pouvoir échapper à la violence et au harcèlement que l’homme a exercé à son égard. Comme il ne pouvait pas l’atteindre une fois à l’intérieur de la maison, Delgado Il a commencé à tirer sur tout ce qui se trouvait devant lui jusqu’à ce que l’un des coups de feu touche le propriétaire et le tue. Selon les sources consultées par ce moyen, la victime mortelle est Roberto Carlos Gimenez, un homme de 47 ans qui, malgré un traitement rapide, est arrivé mort à l’hôpital.

Après avoir blessé le propriétaire, l’attaquant est entré dans sa FIAT Palio rouge et s’est échappé. À ce moment-là, les voisins avaient déjà averti la police et après une brève poursuite et quelques tirs de Delgado en direction des troupes, l’homme a finalement pu s’échapper. Mais il ne l’a pas fait pour trouver une cachette. Cependant, Le joueur de 40 ans était prêt à tout et a poursuivi son plan d’attaquer YEA, même indirectement.

C’était ainsi est venu chez le coiffeur où travaille la jeune femme, un endroit situé au 2189 rue Zapiola, également à Quilmes. Là, à nouveau, il a commencé à tirer et a blessé le propriétaire de l’entreprise, un jeune homme de 22 ans qui récupère dans un hôpital local. Selon ce qui s’est passé, la jeune femme avait rompu la relation en juillet en raison des violences de Delgado et Depuis lors, une série de harcèlement et de menaces a commencé qui l’a forcée à déménager dans la maison de Jujuy Street et à porter plainte auprès des tribunaux..

Après avoir tiré sur le propriétaire du salon de coiffure, L’attaquant a inexplicablement conduit son véhicule au 5e poste de police du quartier de La Cañada, où il est entré et a tiré d’autres coups de feu. Selon des sources, il a tiré sur le bureau du garde et l’un des bureaux situés à l’intérieur du quartier général de la police. L’attaque était repoussé par l’officier Scène de la Nativité Yanina Lorincz, qui a réussi à faire fuir Delgado à nouveau. Cependant, l’un des coups de feu tirés par l’homme violent est venu frôler le visage d’un policier qui se trouvait à l’intérieur du poste de police et la tragédie a été presque encore pire. Selon le médecin qui l’a examinée à l’Unité d’attention rapide (UPA), la femme en uniforme – identifiée comme Natalia Estefanía Gómez – a subi une abrasion à la pommette droite.

Le poste de police de Quinta, l’un des endroits où Delgado a tiré

Enfin, un appel au 911 alerte la police que sur la rue República del Líbano, au coin du 390, il y avait la Fiat Palio rouge signalée quelques minutes avant la série d’attaques. À leur arrivée, les policiers ont constaté que Delgado était à l’intérieur du véhicule avec une balle dans la tête. En quelques minutes, il fut transféré par une MÊME ambulance à l’hôpital Iriarte de Quilmes. Entrée “Dans un état critique avec une blessure par balle au crâne”, selon les sources de l’affaire.

Selon l’agence ., On savait que Delgado avait été dénoncé à plusieurs reprises par son ex-partenaire dans un poste de police de Quilmes. Le procureur Jorge Saizar, en charge de l’Unité d’instruction fonctionnelle (UFI) 5 de Quilmes, est intervenu a classé le dossier comme homicide, tentative de meurtre, blessures mineures et tentative de suicide.

Un autre crime dans le sud de Buenos Aires

Un homme a été abattu et son neveu, un adolescent de 16 ans, a été blessé par balle sur une jambe après une dispute qui a pris naissance lors d’une fête dans la ville de Buenos Aires San Francisco Solano, tandis que le suspect du crime a été attaqué par d’autres participants à la réunion qui Ils l’ont battu et l’ont remis à la police.

L’événement s’est produit dans une maison située dans la rue Jorge et El Chaja, du quartier de San José, au sud de la banlieue. Selon les enquêteurs, le personnel du 10e poste de police de Solano est arrivé sur les lieux après un appel au 911 et a interrogé des témoins qui ont déclaré que quelques instants auparavant, il y avait eu une bagarre entre deux personnes lors d’une fête qui se déroulait dans une maison. Après la bagarre, l’une des personnes impliquées, surnommée «El Chicha», a quitté les lieux tandis que l’autre personne, un adolescent de 16 ans, est restée à la fête.

Selon l’agence ., quelques minutes plus tard, “El Chicha” est retourné sur les lieux avec trois jeunes gens, et l’un d’eux, à bord d’une moto blanche, a tiré un coup de feu qui a blessé l’adolescent à la jambe. À ce moment-là, l’oncle du garçon, âgé de 43 ans, est venu à la défense de son neveu et a reçu une balle dans l’estomac, selon des sources.

Face à cette situation, d’autres participants à la réunion ont attaqué l’agresseur et ont réussi à le réduire à coups de poing et l’ont remis à la police. Pendant ce temps, les deux autres complices ont ramassé l’arme que l’attaquant avait lâchée et se sont échappés à bord de la moto, tirant des coups de feu intimidants en l’air, ont-ils ajouté. L’homme et son neveu ont été transportés dans une voiture privée à l’hôpital Oñativia, situé dans la ville de Rafael Calzada, où le plus âgé est décédé des suites de la blessure subie.

Pendant ce temps, l’adolescent est hors de danger, ont rapporté des porte-parole de la police. L’agresseur a également été transporté dans le même hôpital dans une ambulance de Système de soins médicaux d’urgence (SAME) pour les blessures subies après l’attaque par les personnes qui l’ont réduit, où il a été détenu.

En réalité le procureur Nicolás Espejo est intervenu, en charge de l’unité d’instruction fonctionnelle (UFI) 7 du département judiciaire de Lomas de Zamora, qui a ordonné l’arrestation de l’homme, sur lequel il a enquêté ces dernières heures, accusé de simple homicide et d’abus d’armes. Il a également été constaté que l’adolescent blessé et son père, le frère de l’homme assassiné, avaient un casier judiciaire pour vol et possession illégale d’une arme de guerre.

