Après avoir joué dans l’une des défaites les plus douloureuses que Barcelone a subies ces dernières années et entré dans une relation tendue avec le club, en raison de problèmes contractuels, Quique Setién a décidé de sortir pour parler pour la première fois de son temps à l’institution culé.

Dans un entretien avec Vicente del Bosque pour le journal espagnol «El País», le technicien de 62 ans était clair en parlant de Lionel Messi, de la situation dans laquelle se trouvait l’équipe et de son assistant interrogé Eder Sarabia.

«Au cours de mes 40 années passées dans un vestiaire, d’abord en tant que joueur, puis en tant qu’entraîneur, je suis arrivé à la conclusion que vous avez 16-18 hommes absolument engagés. Il y en a quatre ou cinq qui n’ont pas cet enthousiasme. Alors tu as un ou deux qui sont compliqués et tordus. Je les ai eues comme coéquipiers et comme entraîneur. Cela a été permanent dans toutes les équipes », a expliqué Setién avant de signaler le capitaine du Barça.

«Leo est difficile à gérer. Vous devez également garder à l’esprit qu’il est le meilleur footballeur de tous les temps. Et qui suis-je pour le changer! S’ils l’ont accepté pendant des années tel qu’il est et qu’ils ne l’ont pas changé… », Setin réfléchit à propos de Messi,

“Il y a une autre facette qui n’est pas le joueur et qui est plus compliquée à gérer. Beaucoup plus. Quelque chose d’inhérent à de nombreux athlètes comme le montre le documentaire Michael Jordan (The Last Dance). Vous voyez des choses auxquelles vous ne vous attendez pas (…) Il est très réservé, mais il vous fait voir ce qu’il veut. Il ne parle pas beaucoup. Oui, regarde, regarde… », il a ajouté à propos de La Pulga.

C’est à ce moment que Del Bosque lui a rappelé la phrase controversée que Gerardo Martino a dite à Messi (“Je sais que si vous appelez le président, vous pouvez me renvoyer à tout moment, mais ne me montrez pas tous les jours”): «J’ai entendu cette phrase et d’autres. Je l’ai vécu. J’ai eu suffisamment d’expériences pour faire une évaluation précise de ce à quoi ressemblent réellement ce garçon et les autres ».

«Je pense que Messi est le meilleur de tous les temps. Il y a eu d’autres grands joueurs qui ont été formidables, mais la continuité que ce garçon a eue au fil des ans n’a été que personne. Si quoi que ce soit, Pelé … Je lui ai dit un jour que j’attendais le match du Barça depuis 15 ans pour le voir », a-t-il déclaré.

Concernant la défaite historique qu’il a subie en quarts de finale de la dernière édition de la Ligue des champions contre le Bayern Munich par 8-2 à Lisbonne, Setién a estimé que, “Vous êtes terriblement endommagé, vous entrez dans l’histoire du Barça avec cette défaite. Je prends mon pourcentage de blâme. Un jour, j’écrirai encore à ce sujet »et je l’ai révélé, “Après avoir couché, j’ai découvert que la décision avait déjà été prise avant de 2-8. J’ai tout découvert ».

«Je n’ai pas été moi-même. Je n’ai pas pu, ou je ne l’ai pas su, la réalité est que “, Il a expliqué ses sept mois passés à la banque de Culé. “Quand vous signez pour un club d’une dimension comme le Barça, vous savez déjà que les choses ne seront pas faciles malgré le fait d’avoir les meilleurs joueurs du monde (…) C’est vrai que J’aurais pu prendre des décisions drastiques, mais ils n’auraient rien arrangé en si peu de temps non plus Comme celui dans lequel j’ai été et celui où tout était concentré après l’accouchement. Au final, la tension a eu raison de nous. Il n’y avait pas de temps ni pour penser ni pour travailler. S’il prenait des décisions drastiques, elles pourraient nous nuire ».

Finalement a parlé de son assistant Eder Sarabia, qui a eu des apparitions qui ont suscité la polémique sur le terrain: «Le premier jour, j’ai expliqué aux footballeurs à quoi ressemblait Eder. Je leur ai dit que le premier à supporter c’était moi. C’est un homme qui a de l’énergie pure, qui vit le football avec intensité, mais qui est ce qu’il est ».

«Le jour où les caméras l’ont filmé en train de dire des choses, je lui ai dit que je ne pouvais pas donner cette image. Le lendemain, j’ai parlé aux capitaines et je leur ai présenté mes excuses. Ils m’ont dit qu’ils ne se souciaient pas si je criais et attirais leur attention. Je ne crie pas, je ne l’ai jamais été. Parfois, il est bon pour quelqu’un de le faire, d’ajouter de l’intensité. Les séances d’entraînement doivent être comme les jeux. Beaucoup ont apprécié sa silhouette », a-t-il conclu.

