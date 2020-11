Aucun effet indésirable grave n’a été signalé chez les personnes ayant reçu le vaccin en urgence, a déclaré Sinopharm (REUTERS).

Près d’un million de personnes ont reçu un vaccin expérimental contre le coronavirus développé par le China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) à travers le programme d’utilisation d’urgence du pays, a déclaré la firme mercredi soir.

Chine a lancé le programme d’utilisation d’urgence en juillet, Que si loin comprend trois vaccins candidats pour les travailleurs essentiels et d’autres groupes limités de personnes, même si les études cliniques pour démontrer son innocuité et son efficacité ne sont pas encore terminées.

Aucun effet indésirable grave n’a été signalé chez ceux qui ont reçu le vaccin en cas d’urgence, a-t-il déclaré. Sinopharm dans un article sur les réseaux sociaux WeChat, citant le président Liu Jingzhen d’une récente interview avec les médias.

Pour le programme d’urgence Deux vaccins candidats développés par la filiale du China National Biotec Group (CNBG) de Sinopharm et un troisième développé par Sinovac Biotech ont été utilisés. On ne sait pas à quel vaccin il faisait référence Liu, et Sinopharm n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Sinopharm avait précédemment rapporté que son vaccin avait également obtenu des données très encourageantes. Contrairement à Pfizer, dont les résultats sont issus d’essais cliniques, les conclusions sont basées sur l’observation après une utilisation d’urgence (REUTERS)

Les vaccins Sinopharm, qui utilisent des virus inactivés qui ne peuvent pas se répliquer dans les cellules humaines pour déclencher des réponses immunitaires, nécessitent deux doses, comme le montrent les données d’enregistrement des essais cliniques.

“C’est un vaccin à virus inactivé, comme l’hépatite A, la polio et la rage, c’est-à-dire vaccins qui sont absolument sûrs de ce point de vue car ils ne contiennent pas d’éléments de virus vivant », l’infectologue argentin a précisé en dialogue avec ce milieu Pedro Cahn, Directeur de la Fundación Hupedes et membre du comité consultatif du président Alberto Fernández dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

De son côté, l’infectologue Eduardo Lopez a tenu que Le vaccin de Sinopharm est basé sur un virus tué. “Ce sont des virus qui se développent dans les cellules Vero, qui appartiennent à une lignée cellulaire utilisée dans les cultures cellulaires (la lignée Vero a été isolée à partir des cellules épithéliales du rein d’un singe vert africain). Et après avoir une certaine charge virale, le vaccin est inactivé par des méthodes chimiques puis préparé pour l’application. Cette plateforme a déjà été testée avec succès dans le vaccin contre l’hépatite A, et pour la polio », a rappelé le spécialiste.

La Chine fait partie des pays en tête de la course mondiale pour un vaccin COVID-19, avec quatre traitements en phase finale d’essais cliniques (Bloomberg)

Vaccins expérimentaux sont en cours d’essais cliniques de phase 3 à l’étranger Ils ont recruté près de 60000 personnes et des échantillons de sang ont été prélevés sur plus de 40000 participants 14 jours après avoir pris la deuxième dose, selon l’article, citant Liu, sans ventiler les chiffres de chaque vaccin.

Le ministère chinois de la Science et de la Technologie a rapporté fin octobre que Plus de 60 000 volontaires ont reçu l’un des quatre candidats vaccinaux chinois contre le COVID19 “sans présenter d’effets indésirables significatifs”. Dans ce cadre, le laboratoire Sinopharm a rapporté que dans son essai, menée par l’Institut des produits biologiques de Pékin, ont trouvé «l’innocuité et la tolérance» à leurs doses dans tous les groupes d’âge, ainsi qu’une «immunogénicité». Les chercheurs ont publié les données de l’étude dans la revue scientifique The Lancet et ils ont précisé que l’objectif était “d’évaluer la sécurité et la tolérabilité” du vaccin BBIBP-CorV inactivé chez les patients âgés de 60 ans ou plus.

Comme indiqué InfobaeDébut novembre, environ 100 000 personnes avaient été vaccinées, la plupart des volontaires étant employés par la China National Petroleum Corporation, la China Petrochemical Corporation et la société technologique Huawei.

«Parmi les employés du projet de construction, les diplomates et les étudiants qui sont partis à l’étranger après avoir reçu le vaccin Sinopharm, personne n’a été infecté », ajoutée. Cependant, Les experts mettent en garde contre l’utilisation des données du programme d’utilisation d’urgence uniquement, sans résultats comparables d’un groupe témoin d’essai clinique standard, pour déterminer l’efficacité d’un vaccin.

La Chine se dresse Parmi les pays en tête de la course mondiale pour un vaccin COVID-19, avec quatre traitements dans les phases finales des essais cliniques. Les autorités sanitaires ont dit que uUn vaccin sera disponible en Chine à partir de novembre ou décembre.

